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Figyelmeztetnek a kutatók: ha ennyit ülsz, az már veszélyes lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ülés
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 12. 17:00
kockázategészség
Azt már eddig is tudtuk, hogy a sok ülés egészségtelen. Most azonban kiderült, mennyi ülés hordoz komoly veszélyt.
Bors
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Kiderült, hogy már a 30 percnél hosszabb, folyamatos ülés növelheti a daganatos megbetegedések kockázatát.

A sok ülést mozgással ellensúlyozhatjuk
A sok ülést mozgással ellensúlyozhatjuk / Fotó: fizkes /   shutterstock

Így hat ránk a sok ülés

Egy tanulmány kapcsán 12 éven át több mint 91 ezer ember egészségi állapotát követték nyomon a kutatók, és arra jutottak, hogy azoknál, akik rendszeresen fél óránál tovább maradtak mozdulatlanul, nagyobb volt a daganatok okozta halálozás kockázata. A veszély ráadásul minden további, egybefüggő inaktív órával tovább nőtt.

A kutatás ugyanakkor biztató eredményt is hozott: ha a hosszabb üléssel töltött időszakokat rövid mozgásszünetek szakítják meg, az jelentősen csökkentheti ezt a kockázatot. A szakemberek szerint már az is sokat számíthat, ha félóránként felállunk és például teszünk egy rövid sétát az irodában vagy otthon.

A tanulmány a PLOS Medicine című tudományos folyóiratban jelent meg, és azt vizsgálta, hogyan befolyásolja az egészséget az ülő életmód. Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a sok ülés növeli a szív- és érrendszeri betegségek, valamint bizonyos daganatok kialakulásának kockázatát. Kevésbé volt azonban ismert, hogy az is számít-e, milyen hosszú, megszakítás nélküli időszakokból áll az ülő életmód.

Az elemzés szerint:
   • minden további, naponta megszakítás nélkül eltöltött egy óra inaktivitás 10 százalékkal növelte a daganat okozta halálozás kockázatát; 
   • ha valaki naponta egy órányi ülést könnyű fizikai tevékenységgel – például vasalással vagy mosogatással – helyettesített, 12 százalékkal csökkent a daganat okozta halálozás kockázata; 
   • napi 30 perc közepes intenzitású mozgás, például tempós séta, 8 százalékkal alacsonyabb kockázattal járt; 
   • a legnagyobb előnyt az intenzív testmozgás mutatta: már napi öt perc erőteljes mozgás – az ugyanennyi ülőidő helyett – 22 százalékkal alacsonyabb kockázattal járt.

A kutatók hangsúlyozták, hogy ez egy megfigyeléses vizsgálat volt, ami azt jelenti, hogy összefüggést találtak, de nem tudják bizonyítani, hogy önmagában a hosszú ülés növeli a daganatos halálozás kockázatát - írja a The Guardian.

 

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