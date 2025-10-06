Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Sárospatak–Vizsoly útikalauz: így élvezd a várak, tengerszemek és legendás biblia világát

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 09:15
városlátogatásZemplén
A történelmi emlékek és természeti szépségek tökéletes harmóniája vár minden látogatót ezen a varázslatos vidéken. A Sárospatak környéki programok és látnivalók gazdag kínálata garantáltan felejthetetlen élményt nyújt.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Zemplén lankái között megbúvó Sárospatak és a közeli Vizsoly nem csupán földrajzi közelségük miatt tartoznak össze, hanem történelmük és szellemiségük is közös nevezőre hozza őket. Egy utazás erre a vidékre egyszerre vezet vissza a Rákócziak korába, a magyar reformáció hajnalára és a hegyek csendjébe, ahol minden kőnek története, minden árnyéknak emlékezete van.

Sárospatak, Rákóczi-vár, légi fotó
Sárospatak szimbóluma a Rákóczi-vár, amely számos kiállítással várja a látogatókat
Fotó: wikipedia

Sárospatak és környékének bája

Sárospatak méltóságteljes vára, Vizsoly nyomtatott Bibliája, a hegyek között megbúvó tengerszem és a borvidék zamatai olyan komplex kulturális élményt nyújtanak, amely egyaránt megérinti a történelem szerelmeseit és a lassú utazás híveit.

A Rákócziak nyomában – a sárospataki vár titkai

A Bodrog partjára épült Rákóczi-vár nem pusztán impozáns kőépület – egy egész korszak sűrűsödik falai közé. A robusztus torony már messziről uralja a város látképét, s ahogy belépünk a kapun, mintha megváltozna a téridő is. Itt tanult és élt II. Rákóczi Ferenc, de megfordult a falak között Bethlen Gábor, Lorántffy Zsuzsanna és Kazinczy Ferenc is. A kiállítások – különösen a kazamata, az ágyúöntő műhely és a barokk lakosztály – méltóak a történelmi örökséghez, és megmutatják, hogyan éltek, harcoltak, főztek és gondolkodtak az egykori nagyurak.

Sárospatak, Rákóczi-vár, szoba berendezés

A tudás városa – Kollégium és könyvek

Sárospatak neve összeforrt a Református Kollégiummal, amely évszázadokon át volt a magyar protestantizmus szellemi fellegvára. Az épület és könyvtára ma is működik, látogatható, és a nagyterem faburkolatai, az ódon könyvek illata egy másik világba repítenek. Itt őrzik a híres Vizsolyi Biblia több példányát is – egy gyönyörű hidat képezve a közeli Vizsollyal.

Sárospatak, Református Kollégium, légi fotó
Az ősi református kollégium, amelyet  1531-ben, a reformáció szellemében alapította Perényi Péter koronaőr. Forrás: wikipedia

Fürdőzés a Végardóban, pihenés a kalandparkban

Egy hosszú nap után jól esik megmártózni a Végardó Fürdő termálvizeiben. A sárospataki fürdő nem túlzsúfolt, barátságos, és hangulatosan ötvözi a wellness és a strand élményét. A termálmedencék kénes illata ugyan nem mindenki kedvence, de a gyógyhatású víz és a barátságos légkör garantáltan ellazít.

Sárospatak, Végardó termálfürdő, bejárat
A Végardó Termálfürdő bejárata, a hely, ahol kilazíthatod fáradt tagjaidat
Fotó: google maps

A Sárospatak közelében található Zempléni Kalandpark igazi élménybomba a természet és az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek. Lombkoronák között húzódó kötélpályák, mászófalak, bobpálya és ügyességi akadályok várják a bátor látogatókat, akik a természet közelségét és az adrenalint egyszerre keresik. Egy remek családi vagy baráti program, ahol a kihívás és a szórakozás egy helyen található.

Sárospatak, Zempléni Kalandpark, bobpálya
A Zemplén Kalandpark bobpályája: egy hely, ahol egész napos programot is tervezhetsz a családdal
Fotó: unknown / wikipedia

Természet, csend, panoráma – a Megyer-hegyi Tengerszem

A történelem után irány a természet: Sárospatak határában, a dombok között rejtőzik a Megyer-hegyi-tengerszem. A hajdani malomkőbánya helyén kialakult smaragdzöld víztükör olyan, mintha egy elfeledett mesevilág része lenne. A sziklafalak, a víz tükrében ringatózó fák, a csend és a madárdal mind hozzájárulnak ahhoz a sajátos áhítathoz, amit ez a hely sugároz. A túra közepesen nehéz, de jól kitáblázott, és nagyjából 5 km oda-vissza. A kiránduláshoz kényelmes túracipő ajánlott.

Sárospatak, Megyer-hegyi-tengerszem
A Megyer-hegyi-tengerszem Magyarország egyik legkülönlegesebb természeti képződménye
Fotó: Marton Beli / Getty images

Vizsoly – ahol a magyar nyelv megszületett

A Sárospataktól mintegy háromnegyed órás autóútra található Vizsoly apró, de jelentős falu – itt nyomtatták ki 1590-ben az első teljes magyar nyelvű Bibliát. A Vizsolyi Biblia Látogatóközpont rendkívül igényesen berendezett: Gutenberg nyomdagépének rekonstrukciója, interaktív kiállítások, és egy megható idegenvezetés viszi közelebb a látogatót a reformáció eszméihez. A látogatóközpont mellett található a Mézmúzeum, ahol nemcsak méhészeti eszközöket, hanem különféle mézeket is kóstolhatunk.

Vizsoly, középkori templom, biblia
A középkori vizsolyi református templom, ahol az első magyar nyelvű biblia megszületett
Fotó: wikipedia

Gasztronómiai ajánlók – ahol a vidék ízei életre kelnek

A Zemplén ízei egyszerűek, de karakteresek, ahol a házias ízek és a helyi alapanyagok dominálnak. Sárospatak és Vizsoly környékén mindenképp kóstold meg a tokaji borokat – különösen a furmintot és a hárslevelűt –, melyek évszázadok óta a vidék büszkeségei. A helyi piacokon vagy kisebb boltokban friss, házi készítésű mézet, valamint paraszti hagyományokat őrző süteményeket találhatsz, amelyek mellé jól illik egy-egy pohár helyben termelt bor vagy egy erős fekete kávé.

tokaji borvidék, pincesor, hercegkút
A Tokaji borvidék híres pincesora Hercegkút-Sárospatak környékén
Fotó: Melinda Nagy /  Shutterstock 

Hol és mit kóstolj, ha Sárospatakon jársz?

Sárospatak gasztronómiai kínálata változatos, így mindenki megtalálhatja a maga ízlésének megfelelőt. A Mudrány Étterem, ahol friss, változatos napi ajánlatok várják a vendégeket. Ha valaki az olasz konyha szerelmese, a Ristorante Collegno kínál autentikus pizzákat és tengeri fogásokat, amely méltán kedvelt a helyiek és turisták körében. A középkori vár területén működő Vörös-torony Reneszánsz Étterem nemcsak ízletes ételeket, hanem egyedülálló történelmi hangulatot is nyújt, így egy vacsora itt valódi gasztronómiai időutazás. A Rákóczi Étterem & Kávézó széles választékot kínál, heti menüvel és szálláslehetőséggel is, így praktikus megoldás azoknak, akik hosszabb időt töltenek el a városban. Végül, a Bor & Bazsalikom Pizzéria kellemes kávézó hangulatával és ízletes pizzáival a könnyedebb étkezéseket kedvelők kedvence lehet.

A sárospataki Vártemplom is érdemes egy látogatásra, ha egy kicsit elmélyülni szeretnénk
Fotó: wikipedia

Travelo tippek és trükkök

  • A Vizsolyi Biblia Központba előzetes bejelentkezés ajánlott, különösen szezonon kívül vagy csoporttal.
  • Készpénzt vigyél – kisebb helyeken (pl. Mézmúzeum, falusi vendéglátók) nem mindenhol fogadnak el bankkártyát.
  • Fotójegy Vizsolyban kötelező – 1000 Ft, de a fotók megérik.
  • Időjárásra készülj rétegesen – a hegyekben estére lehűl a levegő.
  • Borkóstolás csak mértékkel – és gyalogosan: Sárospatakon több borászat is kínál kóstolókat, ne vezess utána!
  • Sárospatak kisváros, de nyáron zsúfolt lehet – szállásfoglalás időben ajánlott, különösen a fürdő vagy a vár közelében.
  • Ajándékötlet: Vizsolyi Biblia miniatűr másolata, vagy kézműves méz – mindkettő elérhető helyben, szuvenírként különleges.

