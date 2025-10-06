Sárospatak–Vizsoly útikalauz: így élvezd a várak, tengerszemek és legendás biblia világát

A Zemplén lankái között megbúvó Sárospatak és a közeli Vizsoly nem csupán földrajzi közelségük miatt tartoznak össze, hanem történelmük és szellemiségük is közös nevezőre hozza őket. Egy utazás erre a vidékre egyszerre vezet vissza a Rákócziak korába, a magyar reformáció hajnalára és a hegyek csendjébe, ahol minden kőnek története, minden árnyéknak emlékezete van.

Sárospatak szimbóluma a Rákóczi-vár, amely számos kiállítással várja a látogatókat

Fotó: wikipedia

Sárospatak és környékének bája

Sárospatak méltóságteljes vára, Vizsoly nyomtatott Bibliája, a hegyek között megbúvó tengerszem és a borvidék zamatai olyan komplex kulturális élményt nyújtanak, amely egyaránt megérinti a történelem szerelmeseit és a lassú utazás híveit.

A Rákócziak nyomában – a sárospataki vár titkai

A Bodrog partjára épült Rákóczi-vár nem pusztán impozáns kőépület – egy egész korszak sűrűsödik falai közé. A robusztus torony már messziről uralja a város látképét, s ahogy belépünk a kapun, mintha megváltozna a téridő is. Itt tanult és élt II. Rákóczi Ferenc, de megfordult a falak között Bethlen Gábor, Lorántffy Zsuzsanna és Kazinczy Ferenc is. A kiállítások – különösen a kazamata, az ágyúöntő műhely és a barokk lakosztály – méltóak a történelmi örökséghez, és megmutatják, hogyan éltek, harcoltak, főztek és gondolkodtak az egykori nagyurak.

A tudás városa – Kollégium és könyvek

Sárospatak neve összeforrt a Református Kollégiummal, amely évszázadokon át volt a magyar protestantizmus szellemi fellegvára. Az épület és könyvtára ma is működik, látogatható, és a nagyterem faburkolatai, az ódon könyvek illata egy másik világba repítenek. Itt őrzik a híres Vizsolyi Biblia több példányát is – egy gyönyörű hidat képezve a közeli Vizsollyal.

Az ősi református kollégium, amelyet 1531-ben, a reformáció szellemében alapította Perényi Péter koronaőr. Forrás: wikipedia

Fürdőzés a Végardóban, pihenés a kalandparkban

Egy hosszú nap után jól esik megmártózni a Végardó Fürdő termálvizeiben. A sárospataki fürdő nem túlzsúfolt, barátságos, és hangulatosan ötvözi a wellness és a strand élményét. A termálmedencék kénes illata ugyan nem mindenki kedvence, de a gyógyhatású víz és a barátságos légkör garantáltan ellazít.

A Végardó Termálfürdő bejárata, a hely, ahol kilazíthatod fáradt tagjaidat

Fotó: google maps

A Sárospatak közelében található Zempléni Kalandpark igazi élménybomba a természet és az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek. Lombkoronák között húzódó kötélpályák, mászófalak, bobpálya és ügyességi akadályok várják a bátor látogatókat, akik a természet közelségét és az adrenalint egyszerre keresik. Egy remek családi vagy baráti program, ahol a kihívás és a szórakozás egy helyen található.