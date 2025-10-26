BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
5 ingyenes tanösvény és lombkoronasétány, ha nyugodt kikapcsolódást keresel

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 12:15
Te is folyton keresed a természet közelségét, de már unod a tömeget? Akkor ez az 5 ingyenes tanösvény tökéletes úti cél lehet! 
Ripszám Boglárka
Ahhoz, hogy elmeneküljetek a nyüzsiből, csak egy jó hely kell, amit az egész család élvezhet. Szerencsére itthon is akad jó pár ingyenes programlehetőség a természetben. Ezek az ingyenes tanösvények és lombkoronasétányok garantáltan maradandó élményt nyújtanak majd mindenki számára!

5 ingyenes tanösvény és lombkoronasétány, ha ezen a hétvégén nem a Balatonra indulnátok a családdal 
Fotó: Mészáros János / Új Néplap

Lépjetek ki a hétköznapokból! 

Ti is mindig a természetbe vágytok? Akkor is, ha elfáradtatok? Akkor is, ha már minden kirándulóhelyet végigjártatok a környéken? Most pedig valami újra vágynátok, ami kicsit különlegesebb, de nem kerül pénzbe? Akkor ez az 5 kirándulóhelyszín nem okoz majd csalódást!  

A fák lombjai fölött sétálni valahogy egészen más perspektívát ad. Kicsit mesebeli, kicsit spirituális. Ráadásul Magyarországon több lombkoronasétány és tanösvény is teljesen díjmentesen látogatható. 

Ingyenes tanösvények és lombkoronasétányok

Összegyűjtöttünk 5 olyan tanösvényt, ahova elég csak egy kényelmes cipővel, uzsival és némi jókedvvel készülnötök! 

Kaszói lombkoronasétány (Kaszó) 

A Kaszói sétány 4 különböző, Kaszó környékén található tanösvényből áll össze: 

  1. Lombkorona Tanösvény  
  2. Öregerdő Tanösvény  
  3. Fafaj- és vadismereti Tanösvény  
  4. Erdőkerülő Tanösvény 

A tanösvény mentén 9 méter magasan, és 124 méter hosszan csodálhatjátok a növényvilágot. A sétány mellett kihelyezett tábláknak köszönhetően pedig, megismerkedhettek az erdő állatvilágával is. A tanösvény végén pedig egy vadászles, és makettek várnak rátok. 

  • Mindegyik kaszói tanösvény 0-24 órában, ingyenesen bejárható 
  • Budapesttől kb. 2 és fél óra kocsival 
  • Cím: Kaszó Lombkoronasétány, Kaszó, 7564

Lengyel-Annafürdői lombkoronasétány (Lengyel)  

Ez az Annafürdőnél található tanösvény tökéletes választás a gyerekekkel! A kb. 80 méter hosszú, és 8-10 méter magas sétány interaktív módon mutatja be az erdő életvilágát. A szemfülesek az ott élő madarakat is megleshetek a madáodúknak köszönhetően. 

Nem messze a lombkoronasétánytól pedig; megállhattok a Sasfészek kilátónál és egy mini vadasparknál is. 

  • A lombkoronasétány ingyenesen bejárható 
  • Budapesttől kb. 2 óra kocsival 
  • Cím: Lengyel, Sasfészek kilátó 

Pannonhalmi Lombkorona Tanösvény (Pannonhalma)  

Pannonhalmán nem csak a bencés apátság miatt érdemes megállni. A közelben ugyanis megbújik egy 80 méter hosszú, 14 méter magas lombkoronasétány.  

  • A lombkorona tanösvény ingyenesen bejárható 
  • Budapesttől kb. 1 és fél óra kocsival 
  • Cím: Pannonhalmi Lombkorona Tanösvény, 9090   

Tardosi lombkoronasétány (Süttő) 

A Süttőnél található sétány 105 méter hosszú, 11 méter magas. A lombkoronasétány jellegzetessége, hogy kör alakban épült, egy egykori kőfejtő helyére. 

  • A lombkoronasétány ingyenesen bejárható 
  • Budapesttől összesen kb. 1 óra kocsival 
  • Cím: Tardosi lombkoronasétány, Süttő   

Karcagi Parkerdő és lombkoronasétány (Karcag) 

A 314 méter hosszan elnyúló, 6 méterre magasodó Karcagi lombkoronasétány tűzrakóhelyekkel várja az odalátogatókat. Erdei játszóterével kisebb gyerekekkel is szuper élményt nyújt!

  • A lombkoronasétány ingyenesen bejárható 
  • Budapesttől kb. 2 óra kocsival 
  • Cím: Karcag lombkorona sétány, Karcag, Liget u., 5300 

Nézz körül virtuálisan a Karcagi lombkoronasétányon:

