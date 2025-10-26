5 ingyenes tanösvény és lombkoronasétány, ha nyugodt kikapcsolódást keresel

Ahhoz, hogy elmeneküljetek a nyüzsiből, csak egy jó hely kell, amit az egész család élvezhet. Szerencsére itthon is akad jó pár ingyenes programlehetőség a természetben. Ezek az ingyenes tanösvények és lombkoronasétányok garantáltan maradandó élményt nyújtanak majd mindenki számára!
Ti is mindig a természetbe vágytok? Akkor is, ha elfáradtatok? Akkor is, ha már minden kirándulóhelyet végigjártatok a környéken? Most pedig valami újra vágynátok, ami kicsit különlegesebb, de nem kerül pénzbe? Akkor ez az 5 kirándulóhelyszín nem okoz majd csalódást!
A fák lombjai fölött sétálni valahogy egészen más perspektívát ad. Kicsit mesebeli, kicsit spirituális. Ráadásul Magyarországon több lombkoronasétány és tanösvény is teljesen díjmentesen látogatható.
Összegyűjtöttünk 5 olyan tanösvényt, ahova elég csak egy kényelmes cipővel, uzsival és némi jókedvvel készülnötök!
A Kaszói sétány 4 különböző, Kaszó környékén található tanösvényből áll össze:
A tanösvény mentén 9 méter magasan, és 124 méter hosszan csodálhatjátok a növényvilágot. A sétány mellett kihelyezett tábláknak köszönhetően pedig, megismerkedhettek az erdő állatvilágával is. A tanösvény végén pedig egy vadászles, és makettek várnak rátok.
Ez az Annafürdőnél található tanösvény tökéletes választás a gyerekekkel! A kb. 80 méter hosszú, és 8-10 méter magas sétány interaktív módon mutatja be az erdő életvilágát. A szemfülesek az ott élő madarakat is megleshetek a madáodúknak köszönhetően.
Nem messze a lombkoronasétánytól pedig; megállhattok a Sasfészek kilátónál és egy mini vadasparknál is.
Pannonhalmán nem csak a bencés apátság miatt érdemes megállni. A közelben ugyanis megbújik egy 80 méter hosszú, 14 méter magas lombkoronasétány.
A Süttőnél található sétány 105 méter hosszú, 11 méter magas. A lombkoronasétány jellegzetessége, hogy kör alakban épült, egy egykori kőfejtő helyére.
A 314 méter hosszan elnyúló, 6 méterre magasodó Karcagi lombkoronasétány tűzrakóhelyekkel várja az odalátogatókat. Erdei játszóterével kisebb gyerekekkel is szuper élményt nyújt!
Nézz körül virtuálisan a Karcagi lombkoronasétányon:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.