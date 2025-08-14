Fedezd fel Székesfehérvár látnivalóit: a királyok városának lenyűgöző titkai!

Ahogy a nap első sugarai áttörnek a keleti égbolton, a Velencei-tó felett, majd szép lassan aranyra festik a város régi köveit, úgy ébredezik Székesfehérvár is. Nem pusztán egy település ez, hanem egy élő történelemkönyv, ahol az ódon falak régmúlt idők krónikáit suttogják, s a históriás könyvek a királyok koráról mesélnek. Itt még érezni az egykori dicsőség hangulatát, még akkor is, ha az erősen megkopott az elmúlt évszázadok alatt. Cikkünkben inspirációt adunk a királyok városának felfedezéséhez, Székesfehérvár látnivalóihoz.

Székesfehérvár látnivalói: az egykori koronázóváros, amely ma is megér egy látogatást

Fotó: © Wikipédia

Székesfehérvár látnivalói: a hely, ahol a történelem íródott

Székesfehérvár jelentősége a magyar történelemben megkérdőjelezhetetlen. A város ugyanis a középkori Magyar Királyság spirituális és politikai központja volt. Itt állt a Nagyboldogasszony-bazilika, amelyet még Szent István alapított 1018-ban, és ami évszázadokon át a magyar uralkodók koronázási és temetkezési helye volt.

Csak az lehetett ugyanis a magyar koronázási jog szerint magyar király, akit Székesfehérvárott, a Szent Koronával az esztergomi érsek koronázott meg. A három kritériumból bármelyik is nem teljesült, az az illető nem lehetett a jog szerint magyar király. A legjobb példa erre Károly Róbert, akit háromszor is megkoronáztak, mivel az első két esetben valamelyik követelmény nem teljesült.

Negyvenhárom királyunkat koronázták meg itt – többek között Szent Lászlót, Károly Róbertet és Nagy Lajost –, és tizenöt uralkodó, köztük Szent István, II. András, IV. Béla és Mátyás király is itt lelt örök nyugalomra.

A város központi szerepét a XVI. századi török hódítás törte meg, amikor a bazilika súlyosan megrongálódott, de történelmi jelentősége mindmáig megkérdőjelezhetetlen maradt.

A székesfehérvári Nemzeti Emlékhely, az egykori Nagyboldogasszony-bazilika maradványai

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Székesfehérvár látnivalói, amelyek a múltba repítenek

A koronázó bazilika, a Nagyboldogasszony-székesegyház romjai ma is az egykori nagyságot idézik. Pusztulásában kulcsszerepet játszott az 1543-ban bekövetkezett török hódítás, majd az ezt követő ostromok, melyek során az épület súlyosan megrongálódott. Később, a török kiűzése után a megmaradt falakat és köveket részben építőanyagként hasznosították, hozzájárulva a teljes, felszínről való eltűnéséhez.