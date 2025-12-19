A halhatatlan, örökkön élő hitvesi szeretet emléke – A lenyűgöző Bory-vár a legjobb romantikus program

1959. december 20-án hunyt el Bory Jenő magyar építészmérnök, szobrász- és festőművész, egyetemi tanár, aki 1912-ben vette meg szülővárosában, Székesfehérváron, az Öreghegy városrész északnyugati részén azt a telket, melyen akkoriban a szőlő és gyümölcsfák mellett még csupán egy borospince és a hozzá tartozó présház állt. Az évek során aztán ezt az épületet bővítette ki lakássá, illetve épített hozzá még egy műtermet is: így készült el a messze földön híres Bory-vár.

A Bory-vár nemcsak Székesfehérvár, de egész Fejér vármegye egyik leglátogatottabb nevezetessége

Fotó: berni0004 / shutterstock

A Bory-vár egyetlen ember, Bory Jenő negyvenéves munkájának kézzelfogható, Guinness-rekorder eredménye.

A palota minden részlete – a kupoláktól a szobrokig – a családtagokhoz és a hitvesi szeretethez kötődő személyes jelképeket hordoz.

A vár teraszos udvarai, műtermei és kertjei ma is élő múzeumként mesélnek a művész életéről és alkotásairól.

Bory Jenő álma: a Bory-vár

Az évtizedek során az első épületből kibontakozó neoreneszánsz palotakomplexum lett végül Bory otthona, munkahelye, múzsája és magnum opusa, vagyis mesterműve. Az első világháborút követő időkben ugyanis egyre több megrendelést kapott (a többi között ő készítette el a Fiumei úti sírkertben a Petőfi család síremlékét is), amelyek honoráriumából kezdett bele a vár építésébe.

Noha Bory képzett építész volt, álmai várát nem kész tervrajzok, hanem a saját fejében lévő elképzelések, illetve a domborzati viszonyok alapján építette egészen az alapoktól, és mindig csak egyedül, csupán alkalmanként fogadott el segítséget. Ennél fogva az épület negyven éven keresztül épült és szépült, vagyis egészen Bory Jenő haláláig.

A Bory-vár rendezett belső kertje egy igazi, középkori várkastély hangulatát nyújtja

Fotó: Nikolett Emmert / shutterstock

Székesfehérvár híres nevezetessége, a kastély így bekerült a Guinness világrekordok könyvébe is, mint a „legnagyobb épület, amelyet egyetlen ember épített egyedül”.

Mesebeli palota

Az egy hektáros területen épült neoreneszánsz palota, a Bory-vár – melyet falak, bástyák, kupolák, oszlopsorok, portikuszok, galéria, kápolna, boltívekkel, oszlopsorokkal díszített árkádok díszítenek – hatalmas szoborgyűjteménnyel is büszkélkedik, melyeket szintén Bory Jenő készített.