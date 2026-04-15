Budapest 5 legszebb piknikezőhelye, amit idén ki kell próbálnod

A piknikezés akár egy spontán program is lehet, hiszen elég hozzá egy piknikkosár, egy kis finomság és egy pléd. Vihettek társasjátékot, tollasütőt, vagy egy jó könyvet, egy piknikezőhelyen nem sürget senki. Budapesten szerencsére ebből nincs hiány, most a legjobbakból válogattunk.
Ez az öt piknikezőhely azért került a listára, mert mindegyik más miatt szerethető, különböző a hangulatuk és eltérő a környezetük.
A Normafát valószínűleg nem kell senkinek külön bemutatni. Ha Budapest közeli szabadtéri programról van szó, ez a legjobb választás. A hegyvidéki levegőn kényelmesen el lehet terülni, találsz itt tűzrakóhelyeket, van hely akár tollasozni vagy labdázni. Ha pedig több programot szeretnél, indulj egy sétára a közeli Erzsébet-kilátóhoz vagy üljetek fel a kisvasútra. Ezekből egy tartalmas, egész napos program is kerekedhet. Ha biztosra akarsz menni, a Normafával nem lehet melléfogni.
A Kamaraerdő kicsit nyugodtabb, lazább, kevésbé közismert budapesti zöld terület. A Nagyréten érdemes letelepedni, mert van tér körülötted, nem kell centizni a helyet, és az egésznek van egy ráérős, hétvégi kirándulós hangulata. Ha ebéd után még bóklásznál egyet, indulj el az ösvényeken, de akár a Tétényi-fennsík felé is veheted az irányt.
A belváros egyik legnagyobb zöldfelülete az Orczy-kert. Nem kell hozzá fél napos szervezés, simán lehet belőle spontán program is, hiszen a Klinikák és a Nagyvárad téri metrómegálló között található parkban, hatalmas területen piknikezhetsz. Ha kedved támad, csónakázhatsz vagy éppen az ebédet is lemozoghatod az időmérővel felszerelt futópályán vagy a szabadtéri kondigépekkel. Ha a városon belül maradnál, az Orczy-kert jó választás.
A Naplás-tó már az a kategória, ahol kicsit azt érzed, mintha elszöktél volna a városból. A tó hivatalos neve a Szilas-pataki árvízvédelmi tározó Budapest legnagyobb állóvize. Cinkota mellett, a XVI. kerületben található természetvédelmi terület része. Ha a piknikezés mellet más programra is vágysz, találsz madaras tanösvényt, játszóteret is. A Naplás-tóban horgászni is lehet, így akár a saját zsákmányt helyben megsütheted.
A XI. kerület egyik gyöngyszeme a Feneketlen-tó, amelyet néhány perces sétával elérsz a Móricz Zsigmond körtérről. A tó partja kiváló helyszíne egy kellemes pikniknek, nézni a kacsákat a tavon, figyelni a napozó teknősöket és a cikázó aranyhalakat. Vagy rácsodálkozhatunk a szomszédos Ciszterci Szent Imre-templom gyönyörű tornyaira. A helyszín aktív kikapcsolódásra is lehetőséget ad, hiszen kondiparkot és a tó körül futópályát is találsz.
Mielőtt leteríted a plédet, érdemes pár apróságra figyelni. A legfontosabb, hogy a helyet ugyanúgy hagyd ott, ahogy találtad. Ha nincs kuka a közelben, a szemetet gyűjtsd zacskóba és vidd magaddal.
A piknikezéshez nem kell sok minden, de pár dolog megkönnyíti a napot:
