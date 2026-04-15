Budapest 5 legszebb piknikezőhelye, amit idén ki kell próbálnod

Budapesten több olyan piknikezőhely is van, ahová egy pléddel és egy kosárral is érdemes elindulni.

A városban tóparti, erdei és könnyen megközelíthető parkos helyszínek közül is lehet választani.

Megmutatjuk, melyik 5 budapesti piknikezőhely fér bele akár egy spontán délutánba is.

A piknikezés akár egy spontán program is lehet, hiszen elég hozzá egy piknikkosár, egy kis finomság és egy pléd. Vihettek társasjátékot, tollasütőt, vagy egy jó könyvet, egy piknikezőhelyen nem sürget senki. Budapesten szerencsére ebből nincs hiány, most a legjobbakból válogattunk.

5 piknikezőhely Budapesten, ha kimozdulnál otthonról

Ez az öt piknikezőhely azért került a listára, mert mindegyik más miatt szerethető, különböző a hangulatuk és eltérő a környezetük.

1. Normafa

A Normafát valószínűleg nem kell senkinek külön bemutatni. Ha Budapest közeli szabadtéri programról van szó, ez a legjobb választás. A hegyvidéki levegőn kényelmesen el lehet terülni, találsz itt tűzrakóhelyeket, van hely akár tollasozni vagy labdázni. Ha pedig több programot szeretnél, indulj egy sétára a közeli Erzsébet-kilátóhoz vagy üljetek fel a kisvasútra. Ezekből egy tartalmas, egész napos program is kerekedhet. Ha biztosra akarsz menni, a Normafával nem lehet melléfogni.

2. Kamaraerdő

A Kamaraerdő kicsit nyugodtabb, lazább, kevésbé közismert budapesti zöld terület. A Nagyréten érdemes letelepedni, mert van tér körülötted, nem kell centizni a helyet, és az egésznek van egy ráérős, hétvégi kirándulós hangulata. Ha ebéd után még bóklásznál egyet, indulj el az ösvényeken, de akár a Tétényi-fennsík felé is veheted az irányt.

3. Orczy-kert

A belváros egyik legnagyobb zöldfelülete az Orczy-kert. Nem kell hozzá fél napos szervezés, simán lehet belőle spontán program is, hiszen a Klinikák és a Nagyvárad téri metrómegálló között található parkban, hatalmas területen piknikezhetsz. Ha kedved támad, csónakázhatsz vagy éppen az ebédet is lemozoghatod az időmérővel felszerelt futópályán vagy a szabadtéri kondigépekkel. Ha a városon belül maradnál, az Orczy-kert jó választás.