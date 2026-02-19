10 meglepő autós kirándulóhely Budapestről, amit alig ismernek

Egy spontán egynapos kirándulás Budapestről pont elég arra, hogy kiszellőztesd a fejed. A város zaja mögött ott vannak azok a helyek, amelyekről tudsz ugyan, de valahogy mindig „majd egyszer” kategóriában maradnak. Szombat reggel, kávé a kézben, kinézel az ablakon, és már jön is a kérdés: merre induljunk? Nem wellness, nem pláza, inkább egy út, ami kicsit kizökkent a megszokottból. Az autózásnak megvan a maga hangulata: szól a rádió, és végre nem rohansz. A látnivalók Budapest környékén sokszor közelebb vannak, mint gondolnád, csak ritkán térünk le a megszokott útvonalról.
Ha unod a zsúfolt, „kötelező” kirándulóhelyeket, érdemes új irányba fordulni. Egy jól megválasztott egynapos kirándulás Budapestről lehet csendes és nyugodt, romantikus vagy akár kicsit kalandos is, attól függ, mihez van épp kedved.
Komárom-Esztergom megyében, Oroszlány közelében találod a Bokodi-tavat. A víz fölé épült horgászházak látványa egészen különleges, nem véletlen, hogy a fotósok kedvence lett. Bár eredetileg erőművi hűtőtó volt, ma már az egyik legkülönlegesebb célpont a környéken.
Ha inkább mozognál, irány a Dunakanyar. A Dömös fölött emelkedő Prédikálószék kilátójából olyan panoráma tárul eléd, amit nehéz szavakba önteni. Nem a legkönnyebb túra, de teljesíthető, és amikor felérsz, minden lépésért hálás leszel.
Egy autós kirándulás Budapest környékén akkor az igazi, ha nem az órát figyeled. Tata például tökéletes erre. Az Öreg-tó partján sétálva és a vár falait nézve könnyen olyan érzésed támad, mintha egy régi film díszletében járnál. Leülsz egy kávéra, figyeled a vizet, és észrevétlenül lelassulsz.
Fejér megyében, Gánt határában egészen más arcát mutatja a táj. A régi bauxitbánya vöröses sziklái és szinte földöntúli hangulata miatt sokan „magyar Marsként” emlegetik. Nem kell hosszú túra, már egy rövid séta is elég, hogy teljesen kiszakadj a hétköznapokból.
Ha vízparti nyugalomra vágysz, Kisoroszi jó választás. A Szentendrei-sziget csúcsán, a Duna két ága között sétálva tényleg olyan, mintha egy mini nyaralásra érkeztél volna. Nyáron piknik, ősszel hosszú andalgás, télen termoszból kortyolt forró tea, minden évszakban más arcát mutatja.
Néha ennyi is elég. Egy tele tank, egy szabad nap, és egy jól megválasztott úti cél. Egy sikeres egynapos kirándulás Budapestről nem a nagy tervekről szól, hanem arról a pár óráról, amikor nem pittyeg a telefon, és nem sürget az idő, csak mész, felfedezel, megérkezel, kikapcsolódsz.
