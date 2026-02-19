Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

10 meglepő autós kirándulóhely Budapestről, amit alig ismernek

kirándulás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 10:45
Budapestutazási tipp
Van az a pillanat a hét közepén, amikor már nem a teendőlistát nézed, hanem fejben útvonalakat tervezel. Ilyenkor, egy egynapos kirándulás Budapestről többet adhat, mint egy hosszú hétvége. Nem kell szabadságot kivenni, nem kell bőröndöt pakolni, csak beülsz az kocsiba és elindulsz.
Bódogh Gabriella
A szerző cikkei

Egy spontán egynapos kirándulás Budapestről pont elég arra, hogy kiszellőztesd a fejed. A város zaja mögött ott vannak azok a helyek, amelyekről tudsz ugyan, de valahogy mindig „majd egyszer” kategóriában maradnak. Szombat reggel, kávé a kézben, kinézel az ablakon, és már jön is a kérdés: merre induljunk? Nem wellness, nem pláza, inkább egy út, ami kicsit kizökkent a megszokottból. Az autózásnak megvan a maga hangulata: szól a rádió, és végre nem rohansz. A látnivalók Budapest környékén sokszor közelebb vannak, mint gondolnád, csak ritkán térünk le a megszokott útvonalról.

Egy napos kirándulás Budapestről: Dunakanyar
Fotó: Varga György /  MTI
  • A látnivalók Budapest környékén sokszor közelebb vannak, mint gondolnád – a tavak, kilátók és apró települések az ország csendesebb arcát mutatják.
  • A vízparti séták, hegyi panorámák és eldugott kilátók ideális célpontok, ha természetközeli, nyugodt kikapcsolódásra vágysz egy egynapos kirándulás során Budapestről.
  • Sokszor nem a legismertebb helyek a legemlékezetesebbek, hanem azok, ahol egy autós kirándulás Budapest környékén valóban lelassít és kizökkent a hétköznapokból.

Egynapos kirándulás Budapestről: amikor nem a klasszikus helyeket választod

Ha unod a zsúfolt, „kötelező” kirándulóhelyeket, érdemes új irányba fordulni. Egy jól megválasztott egynapos kirándulás Budapestről lehet csendes és nyugodt, romantikus vagy akár kicsit kalandos is, attól függ, mihez van épp kedved. 

Komárom-Esztergom megyében, Oroszlány közelében találod a Bokodi-tavat. A víz fölé épült horgászházak látványa egészen különleges, nem véletlen, hogy a fotósok kedvence lett. Bár eredetileg erőművi hűtőtó volt, ma már az egyik legkülönlegesebb célpont a környéken.

A Bokodi-tó tökéletes egynapos kirándulás Budapestről
Egynapos kirándulás Budapestről: Bokodi-tó
Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Ha inkább mozognál, irány a Dunakanyar. A Dömös fölött emelkedő Prédikálószék kilátójából olyan panoráma tárul eléd, amit nehéz szavakba önteni. Nem a legkönnyebb túra, de teljesíthető, és amikor felérsz, minden lépésért hálás leszel.

Autós kirándulás Budapest környékén: kisvárosok, amik lelassítanak

Egy autós kirándulás Budapest környékén akkor az igazi, ha nem az órát figyeled. Tata például tökéletes erre. Az Öreg-tó partján sétálva és a vár falait nézve könnyen olyan érzésed támad, mintha egy régi film díszletében járnál. Leülsz egy kávéra, figyeled a vizet, és észrevétlenül lelassulsz.

Fejér megyében, Gánt határában egészen más arcát mutatja a táj. A régi bauxitbánya vöröses sziklái és szinte földöntúli hangulata miatt sokan „magyar Marsként” emlegetik. Nem kell hosszú túra, már egy rövid séta is elég, hogy teljesen kiszakadj a hétköznapokból.

bauxitbánya Gánton kirándulókkal.
Egy napos kirándulás Budapestről: a gánti bauxitbánya tökéletes úti cél kiránduláshoz
Fotó: Vasvári Tamás /  MTI

Ha vízparti nyugalomra vágysz, Kisoroszi jó választás. A Szentendrei-sziget csúcsán, a Duna két ága között sétálva tényleg olyan, mintha egy mini nyaralásra érkeztél volna. Nyáron piknik, ősszel hosszú andalgás, télen termoszból kortyolt forró tea, minden évszakban más arcát mutatja.

A Kisoroszi-szigetcsúcs látképe.
Egynapos kirándulás Budapestről: a Kisoroszi-szigetcsúcs tökéletes választás
Fotó: Lakatos Péter /  MTI

Amikor tényleg kikapcsolsz

Néha ennyi is elég. Egy tele tank, egy szabad nap, és egy jól megválasztott úti cél. Egy sikeres egynapos kirándulás Budapestről nem a nagy tervekről szól, hanem arról a pár óráról, amikor nem pittyeg a telefon, és nem sürget az idő, csak mész, felfedezel, megérkezel, kikapcsolódsz. 

Inspiráció a következő kiruccanáshoz:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu