10 meglepő autós kirándulóhely Budapestről, amit alig ismernek

Egy spontán egynapos kirándulás Budapestről pont elég arra, hogy kiszellőztesd a fejed. A város zaja mögött ott vannak azok a helyek, amelyekről tudsz ugyan, de valahogy mindig „majd egyszer” kategóriában maradnak. Szombat reggel, kávé a kézben, kinézel az ablakon, és már jön is a kérdés: merre induljunk? Nem wellness, nem pláza, inkább egy út, ami kicsit kizökkent a megszokottból. Az autózásnak megvan a maga hangulata: szól a rádió, és végre nem rohansz. A látnivalók Budapest környékén sokszor közelebb vannak, mint gondolnád, csak ritkán térünk le a megszokott útvonalról.

Egy napos kirándulás Budapestről: Dunakanyar

Fotó: Varga György / MTI

A látnivalók Budapest környékén sokszor közelebb vannak, mint gondolnád – a tavak, kilátók és apró települések az ország csendesebb arcát mutatják.

A vízparti séták, hegyi panorámák és eldugott kilátók ideális célpontok, ha természetközeli, nyugodt kikapcsolódásra vágysz egy egynapos kirándulás során Budapestről.

Sokszor nem a legismertebb helyek a legemlékezetesebbek, hanem azok, ahol egy autós kirándulás Budapest környékén valóban lelassít és kizökkent a hétköznapokból.

Egynapos kirándulás Budapestről: amikor nem a klasszikus helyeket választod

Ha unod a zsúfolt, „kötelező” kirándulóhelyeket, érdemes új irányba fordulni. Egy jól megválasztott egynapos kirándulás Budapestről lehet csendes és nyugodt, romantikus vagy akár kicsit kalandos is, attól függ, mihez van épp kedved.

Komárom-Esztergom megyében, Oroszlány közelében találod a Bokodi-tavat. A víz fölé épült horgászházak látványa egészen különleges, nem véletlen, hogy a fotósok kedvence lett. Bár eredetileg erőművi hűtőtó volt, ma már az egyik legkülönlegesebb célpont a környéken.

Egynapos kirándulás Budapestről: Bokodi-tó

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Ha inkább mozognál, irány a Dunakanyar. A Dömös fölött emelkedő Prédikálószék kilátójából olyan panoráma tárul eléd, amit nehéz szavakba önteni. Nem a legkönnyebb túra, de teljesíthető, és amikor felérsz, minden lépésért hálás leszel.

Autós kirándulás Budapest környékén: kisvárosok, amik lelassítanak

Egy autós kirándulás Budapest környékén akkor az igazi, ha nem az órát figyeled. Tata például tökéletes erre. Az Öreg-tó partján sétálva és a vár falait nézve könnyen olyan érzésed támad, mintha egy régi film díszletében járnál. Leülsz egy kávéra, figyeled a vizet, és észrevétlenül lelassulsz.