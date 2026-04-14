Mérges kígyó Magyarországon? Ezeken a területeken jobb, ha vigyázol

A hüllők és kétéltűek a tavasz beköszöntével előbújtak, véget ért a hibernációjuk. De vajon mérges kígyó Magyarországon is előfordul? Vagy csak az emberre ártalmatlan vízisiklókkal futhatunk össze a Balaton vagy a Velencei-tó partján? Mi a helyzet azokkal a fajokkal, amelyekkel kirándulás közben találkozhatunk az erdőkben?

Mérges kígyókkal és siklókkal Magyarországon is találkozhatunk.

A keresztes vipera és a rákosi vipera jelent veszélyt az emberre és a háziállatokra.

A keresztes vipera előfordulása és a kígyómarásának tünetei.

A rákosi vipera előfordulási helyszínei, marásának tünetei.

Ez a különbség a sikló és a mérges kígyó között, így ismerheted fel.

Ezt tedd, ha mérges kígyóval találkozol.

Mérges kígyó Magyarországon is él, az egyik faj a rákosi vipera.

Mérges kígyó Magyarországon

Az emberiségbe szinte kódolva van a kígyóktól való félelem. Már a Bibliában is ennek az állatnak az alakját vette fel a Sátán, aki megkísértette Évát, melynek következtében az emberiség kiűzetett a Paradicsomból. A rettegés és undor mellett viszont a bölcsesség és a tudás jelképe is ez a tekergőző, ragadozó állat. Vízpartok mellett és erdőkben gyakran találkozhatunk velük, de vajon veszélyesek ránk? Mérges kígyó Magyarországon ritkán fordul elő, a hüllőfajok közül a keresztes vipera és a rákosi vipera jelent veszélyt az óvatlan emberekre és háziállatokra.

Keresztes vipera

Az egyik hazai mérges kígyó a keresztes vipera, amelyet keresztekre hajazó mintázatáról könnyen fel lehet ismerni. Ez a kígyófaj Európa- és Ázsia-szerte elterjedt, bár elsősorban a síkvidéki erdős területek lakója, akár 2000 méteres magasságban is találkozhatunk vele. A legnagyobb magyarországi populációja a Zemplén-hegységben él, de a Tiszaháton, Somogy és Zemplén megyében is előfordul. Mivel rejtőzködő életmódot folytat, ezért a kirándulások alkalmával is ritkán botlunk bele.

Kígyómarás tünetei

Mérge bár világviszonylatban alacsony toxicitású, de a marása keringés- és véralvadásgátló, izomműködést gátló hatású, amely:

részleges bénultságot

fájdalmat

duzzanatot

zsibbadást

inkontinenciát

hányást

lázat

tudatvesztést eredményez.

A keresztes vipera Magyarország legveszélyesebb kígyója, marás esetén akkor is orvosi segítséget kell hívni, ha enyhe tünetek jelentkeznek. Egy egészséges felnőttre általában nem halálos a mérge, az utolsó végzetes kimenetelű találkozásra 2001-ben került sor.