Mérges kígyó Magyarországon? Ezeken a területeken jobb, ha vigyázol

kígyómarás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 12:47
mérges kígyósiklókeresztes viperarákosi vipera
A tavasz és a jó idő megérkeztével a hüllők is megjelentek. De vajon van okunk aggodalomra? Él mérges kígyó Magyarországon? Ha igen, hogyan különböztessük meg az ártalmatlan fajoktól? Milyen tüneteket okoz a kígyómarás? Cikkünkből kiderül!
Szekáry Zsuzsanna
A hüllők és kétéltűek a tavasz beköszöntével előbújtak, véget ért a hibernációjuk. De vajon mérges kígyó Magyarországon is előfordul? Vagy csak az emberre ártalmatlan vízisiklókkal futhatunk össze a Balaton vagy a Velencei-tó partján? Mi a helyzet azokkal a fajokkal, amelyekkel kirándulás közben találkozhatunk az erdőkben? 

  • Mérges kígyókkal és siklókkal Magyarországon is találkozhatunk.
  • A keresztes vipera és a rákosi vipera jelent veszélyt az emberre és a háziállatokra.
  • A keresztes vipera előfordulása és a kígyómarásának tünetei.
  • A rákosi vipera előfordulási helyszínei, marásának tünetei. 
  • Ez a különbség a sikló és a mérges kígyó között, így ismerheted fel. 
  • Ezt tedd, ha mérges kígyóval találkozol. 
Mérges kígyó Magyarországon is él, az egyik faj a rákosi vipera. 
Mérges kígyó Magyarországon

Az emberiségbe szinte kódolva van a kígyóktól való félelem. Már a Bibliában is ennek az állatnak az alakját vette fel a Sátán, aki megkísértette Évát, melynek következtében az emberiség kiűzetett a Paradicsomból. A rettegés és undor mellett viszont a bölcsesség és a tudás jelképe is ez a tekergőző, ragadozó állat. Vízpartok mellett és erdőkben gyakran találkozhatunk velük, de vajon veszélyesek ránk? Mérges kígyó Magyarországon ritkán fordul elő, a hüllőfajok közül a keresztes vipera és a rákosi vipera jelent veszélyt az óvatlan emberekre és háziállatokra. 

Keresztes vipera 

Az egyik hazai mérges kígyó a keresztes vipera, amelyet keresztekre hajazó mintázatáról könnyen fel lehet ismerni. Ez a kígyófaj Európa- és Ázsia-szerte elterjedt, bár elsősorban a síkvidéki erdős területek lakója, akár 2000 méteres magasságban is találkozhatunk vele. A legnagyobb magyarországi populációja a Zemplén-hegységben él, de a Tiszaháton, Somogy és Zemplén megyében is előfordul. Mivel rejtőzködő életmódot folytat, ezért a kirándulások alkalmával is ritkán botlunk bele. 

Kígyómarás tünetei

Mérge bár világviszonylatban alacsony toxicitású, de a marása keringés- és véralvadásgátló, izomműködést gátló hatású, amely:

  • részleges bénultságot
  • fájdalmat
  • duzzanatot
  • zsibbadást
  • inkontinenciát
  • hányást
  • lázat
  • tudatvesztést eredményez. 

A keresztes vipera Magyarország legveszélyesebb kígyója, marás esetén akkor is orvosi segítséget kell hívni, ha enyhe tünetek jelentkeznek. Egy egészséges felnőttre általában nem halálos a mérge, az utolsó végzetes kimenetelű találkozásra 2001-ben került sor. 

Mint minden hazai hüllőfaj, a keresztes vipera is védett, természetvédelmi értéke 250. 000 forint. 

A keresztes vipera könnyen felismerhető a mintázatáról. 
Rákosi vipera

A rákosi vipera kizárólag a Kárpát-medencében és Erdélyben fordul elő. A többi kígyófajhoz hasonlóan anno jóval nagyobb volt az élőhelye, manapság a Hanságon és a Kisalföldön, valamint a Fertő-tó környékén élnek kisebb populációi. Alacsony egyedszáma miatt fokozottan védett, eszmei értéke 1 millió forint. Ez a rejtőzködő életmódot folytató kígyó ritkán marja meg az embert, ha pedig megtörténik, a mérge nem halálos.

A rákosi vipera marásának tünetei:

  • ödéma
  • nyirokcsomó duzzadás
  • fájdalom

Sikló vagy mérges kígyó? Mi a különbség?

Magyarországon több siklófaj is él, amelyek sokszor áldozatul esnek az emberi tudatlanságnak. A siklók az ökoszisztéma fontos részei, ezért jelenlétük elengedhetetlen a természet egyensúlyához. 

Lássuk, mi a különbség a viperák és a siklók külső megjelenésében:

  • A viperák háromszög alakú feje jól elkülönül a testüktől, míg a siklók feje laposabb, oválisabb és nincs éles átmenet a fej és a nyak között.
  • A viperák pupillája a macskákéhoz hasonlóan függőleges, míg a siklóké kerek. A viperák szeme fölött kiáll egy pikkelypárkány, amely szigorú tekintetet kölcsönöz a számukra. 
  • A siklók testalkata karcsúbb, testük hosszú és farkuk fokozatosan vékonyodik el.
The,Aesculapian,Snake,Zamenis,Longissimus,,Previously,Elaphe,Is,A,Species
A siklók fej-és szemformájukról könnyedén megkülönböztethetők a viperáktól. 
Mit tegyünk, ha kígyóval találkozunk?

  • Ne szorítsuk sarokba, hagyjuk elmenekülni. Csak akkor támad, ha nem lát más megoldást.
  • Ne akarjuk megfogni.
  • Ne fotózzuk le közelről.
  • Kerüljük a gyors, hirtelen mozdulatokat.
  • Tartsuk távol a háziállatokat és a gyerekeket a kígyótól.
  • Ha beköltözött a kertünkbe, hívjuk az illetékes nemzeti park szakembereit. 

Tehát Magyarországon két mérges kígyófaj él, amelyekkel szemben ajánlott a fokozott óvatosság. Viszont csekély egyedszámuk és rejtőzködő életmódjuk miatt kevés esély van rá, hogy összefussunk velük. De bármennyire is undorodunk tőlük, meg kell értenünk, hogy az ökoszisztéma egészséges működéséhez elengedhetetlen a jelenlétük. Ezért ha találkozunk egy siklóval vagy mérges kígyóval, ne bántsuk őket. 

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a rákosi viperáról:

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
