Sokkoló: így élte túl a kismama, hogy éjjel egy óriáskígyó mászott a mellkasára

Egy januári hétfő éjszaka közepén a várandós Rachel Bloor arra riadt fel Brisbane-ben, hogy súlyt érez a mellkasán, ám amikor félálomban a kutyáját kereste, egy hideg, sima testhez ért. Pár másodperccel később kiderült: egy óriáskígyó mászott az ágyra, miközben a nő a takaró alatt feküdt.

Az óriáskígyó nem volt agresszív, az ausztrál nő pedig higgadtan kezelte a helyzetet, senkinek nem esett bántódása (a kép illusztráció)

Fotó: Fotokon / Shutterstock

Egy ausztrál nő arra ébredt, hogy egy óriáskígyó fekszik a mellkasán

A 2,5 méteres szőnyegmintás piton az ablak zsaluján át jutott a hálószobába

Így ért véget az ijesztő találkozás

Hogy került az óriáskígyó a hálószobába?

A lámpa felkapcsolása után a helyzet egyértelművé vált: egy körülbelül 2,5 méter hosszú szőnyegmintás piton kúszott be az ablak zsaluján keresztül, majd egyenesen az ágyra. A pár első dolga az volt, hogy a kutyákat kimenekítsék a szobából, elkerülve egy nem kívánt pánikhelyzetet, amely akár az állatokra és az emberekre nézve is veszélyes lehetett volna.

Rachel Bloor ezután lassan, higgadtan próbált kiszabadulni a takaró alól. Elmondása szerint végig az járt a fejében, mennyire abszurd a helyzet, miközben igyekezett nem tenni hirtelen mozdulatokat. Amint sikerült kimásznia az állat alól, a pitont puszta kézzel, nyugodtan visszaterelte arra az útvonalra, amelyen bejutott a szobába. Az óriáskígyó olyan méretes volt, hogy a farka vége még ekkor is az ablaknyílásban volt.

A szőnyegmintás pitonokat alkalmanként háziállatként, terráriumban is tartják

Fotó: Alexander Egizarov / Shutterstock

Ha megőrzöd a nyugalmadat, az állat sem fog támadni

Az ausztrál nő szerint az állat nem mutatott agresszív viselkedést, inkább zavartnak tűnt. Tapasztalatait azzal magyarázta, hogy vidéki környezetben nőtt fel, ahol a kígyók mindennaposnak számítanak, és úgy véli: ha az ember nyugodt marad, az állat is kevésbé stresszel.

Az eset szerencsésen végződött: sem ember, sem állat nem sérült meg. A szőnyegmintás piton nem mérgező faj, Ausztrália part menti területein gyakori, és többnyire kisebb állatokkal, például madarakkal táplálkozik. Az ilyen találkozások ritkák, de jól mutatják, hogy az ausztrál nagyvárosok peremén a vadon sokszor egészen közel kerül a mindennapokhoz.

Nézd meg a videót egy másik piton-befogásról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: