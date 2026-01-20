Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
A szőnyegmintás piton gyakori hüllő Ausztrália partmenti területen.

Sokkoló: így élte túl a kismama, hogy éjjel egy óriáskígyó mászott a mellkasára

piton
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 16:15
óriáskígyóAusztrália
Egy ausztrál házaspár számára rémálomba illő éjszaka volt az egyik januári héffő éjjel Brisbane egyik külvárosában. A történet főszereplője egy óriáskígyó, egy szőnyegmintás piton, amely váratlanul a házaspár ágyában bukkant fel. De mi lett a történet vége?
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Egy januári hétfő éjszaka közepén a várandós Rachel Bloor arra riadt fel Brisbane-ben, hogy súlyt érez a mellkasán, ám amikor félálomban a kutyáját kereste, egy hideg, sima testhez ért. Pár másodperccel később kiderült: egy óriáskígyó mászott az ágyra, miközben a nő a takaró alatt feküdt.

A szőnyegmintás piton békés óriáskígyó, ha nem ingerelik, nem támad.
Az óriáskígyó nem volt agresszív, az ausztrál nő pedig higgadtan kezelte a helyzetet, senkinek nem esett bántódása (a kép illusztráció)
Fotó: Fotokon /  Shutterstock 
  • Egy ausztrál nő arra ébredt, hogy egy óriáskígyó fekszik a mellkasán
  • A 2,5 méteres szőnyegmintás piton az ablak zsaluján át jutott a hálószobába
  • Így ért véget az ijesztő találkozás 

Hogy került az óriáskígyó a hálószobába?

A lámpa felkapcsolása után a helyzet egyértelművé vált: egy körülbelül 2,5 méter hosszú szőnyegmintás piton kúszott be az ablak zsaluján keresztül, majd egyenesen az ágyra. A pár első dolga az volt, hogy a kutyákat kimenekítsék a szobából, elkerülve egy nem kívánt pánikhelyzetet, amely akár az állatokra és az emberekre nézve is veszélyes lehetett volna.

Rachel Bloor ezután lassan, higgadtan próbált kiszabadulni a takaró alól. Elmondása szerint végig az járt a fejében, mennyire abszurd a helyzet, miközben igyekezett nem tenni hirtelen mozdulatokat. Amint sikerült kimásznia az állat alól, a pitont puszta kézzel, nyugodtan visszaterelte arra az útvonalra, amelyen bejutott a szobába. Az óriáskígyó olyan méretes volt, hogy a farka vége még ekkor is az ablaknyílásban volt.

szőnyegmintás piton otthoni környezetben.
A szőnyegmintás pitonokat alkalmanként háziállatként, terráriumban is tartják
Fotó: Alexander Egizarov /  Shutterstock 

Ha megőrzöd a nyugalmadat, az állat sem fog támadni

Az ausztrál nő szerint az állat nem mutatott agresszív viselkedést, inkább zavartnak tűnt. Tapasztalatait azzal magyarázta, hogy vidéki környezetben nőtt fel, ahol a kígyók mindennaposnak számítanak, és úgy véli: ha az ember nyugodt marad, az állat is kevésbé stresszel.

Az eset szerencsésen végződött: sem ember, sem állat nem sérült meg. A szőnyegmintás piton nem mérgező faj, Ausztrália part menti területein gyakori, és többnyire kisebb állatokkal, például madarakkal táplálkozik. Az ilyen találkozások ritkák, de jól mutatják, hogy az ausztrál nagyvárosok peremén a vadon sokszor egészen közel kerül a mindennapokhoz.

Nézd meg a videót egy másik piton-befogásról:

