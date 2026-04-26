KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Ervin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezeket a mesés magyarországi futóútvonalakat érdemes kipróbálnod, ha lemaradtál az idei Ultrabalatonról

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 09:45
Ha ránk hallgatsz, ezeket a helyeket felveszed a bakancslistádra, ugyanis itt minden lépésért jutalom jár! Ezeken a magyarországi futóútvonalakon szinte észre sem veszed, úgy pörögnek majd a kilométerek a lábad alatt! Ideje felhúzni az edzőcipőt!

Te is belevágnál a kocogásba most, hogy kisütött a nap? Gondolkodsz, hogy jövőre te is rajthoz állsz az Ultrabalatonon? Akkor érdemes olyan helyeken kezdened az edzést, ahol a kilométerek mellett valódi élményeket is gyűjthetsz. Garantáljuk, hogy ezek a magyarországi futóútvonalak új lendületet adnak. Íme, 5 hazai pálya, ahol egyenesen élvezni fogod a futást!

Napsütésben fut egy pár egy magyarországi futóútvonalon.
Magyarországi futóútvonalak: az 5 legszebb hazai helyszín a kocogáshoz.
Fotó: NDAB Creativity / Shutterstock 
  • A megunhatatlan Margit-sziget.
  • Szentendre különleges hangulatú pályája.
  • Tihany egy igazi panorámás terepfutáshoz.
  • Római-part a hosszabb távokat kedvelőknek.
  • A Kolonics György sétány vadregényes útvonala.

1. Margit-sziget

A Margit-szigeti futópálya egy szép magyarországi futóútvonal.
Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Fuss Budapest szívében! A Margit-sziget az egyik legismertebb hazai futóútvonal. Az 5,3 kilométeres, rekortán borítású pálya kényelmes és ízületkímélő, így kezdőknek és haladóknak is szuper választás.

Futás közben a Duna és a sziget zöld környezete olyan nyugalmat és megunhatatlan látványt nyújt, ami ritka a fővárosban.

Bors-tipp: ha az Ultrabalatonra készülsz, itt könnyen mérhető körökben tudod építeni az állóképességedet!

2. Kolonics György sétány

Magyarországi futóútvonal Csepelen.
Fotó: Kovács Tamás / MTI

Csepelen található ez a több mint 5 kilométeres futóútvonal, amely végig a Duna mentén halad. Az apró kavicsos úton elképesztő természetközeli élményben lehet részed.

A sétány különlegessége, hogy futás közben erdős, vadregényes környezet és nyitott vízparti szakaszok váltják egymást. Útközben pihenőhelyek, edzőparkok és vendéglátóhelyek mellett is elkocoghatsz, így egy hosszabb, komplexebb edzéshez tökéletes terep!

3. Római-part

Magyarországi futóútvonal a Római-parton.
Fotó: Polyak Attila / Magyar Nemzet

Elérkeztünk a haladó futók terepeihez. Ha unod a körkörös, rövid távokat és nagyobb kihívásra vágysz, az Északi összekötő vasúti híd és a Megyeri híd közötti szakasz körülbelül 10 kilométer hosszú; eleje földút, majd a gáton halad tovább, közvetlenül a Duna mellett.

Ha pedig komolyabb távfutásokra gyúrsz – például az Ultrabalatonra –, akár a mesés Szentendréig is meghosszabbíthatod a futóútvonalat.

4. Szentendre

Magyarországi futóútvonal Szentendrén.
Fotó: ZGPhotography / Shutterstock 

És ha már Szentendrénél járunk; a közkedvelt kirándulóhely egy kiváló futóterep is. A Duna-parti ösvényeken haladva egyszerre élvezheted a folyó látványát és a város különleges hangulatát.
Itt edzeni tulajdonképpen egy élményfutás. Nem a tempó, a kilátás adja majd a lendületet. Ha egy hosszabb hétvégi programban gondolkodsz, futás után bőven lesz még mit felfedezned a környéken.

5. Tihany

Magyarországi futóútvonal a tihanyi Belső-tónál.
Fotó: Veszprém Megyei Napló

A Tihanyi-félszigeten próbára teheted magad! A dimbes-dombos útvonalak kihívást jelentenek, cserébe viszont minden emelkedő után lenyűgöző panoráma vár rád. Az apátság környéke és a Belső-tó tökéletes futóterep.

Kattints az alábbi videóra, és ismerd meg közelről a csodálatos Tihanyi-félszigetet:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
