Ezeket a mesés magyarországi futóútvonalakat érdemes kipróbálnod, ha lemaradtál az idei Ultrabalatonról

Te is belevágnál a kocogásba most, hogy kisütött a nap? Gondolkodsz, hogy jövőre te is rajthoz állsz az Ultrabalatonon? Akkor érdemes olyan helyeken kezdened az edzést, ahol a kilométerek mellett valódi élményeket is gyűjthetsz. Garantáljuk, hogy ezek a magyarországi futóútvonalak új lendületet adnak. Íme, 5 hazai pálya, ahol egyenesen élvezni fogod a futást!
Fuss Budapest szívében! A Margit-sziget az egyik legismertebb hazai futóútvonal. Az 5,3 kilométeres, rekortán borítású pálya kényelmes és ízületkímélő, így kezdőknek és haladóknak is szuper választás.
Futás közben a Duna és a sziget zöld környezete olyan nyugalmat és megunhatatlan látványt nyújt, ami ritka a fővárosban.
Bors-tipp: ha az Ultrabalatonra készülsz, itt könnyen mérhető körökben tudod építeni az állóképességedet!
Csepelen található ez a több mint 5 kilométeres futóútvonal, amely végig a Duna mentén halad. Az apró kavicsos úton elképesztő természetközeli élményben lehet részed.
A sétány különlegessége, hogy futás közben erdős, vadregényes környezet és nyitott vízparti szakaszok váltják egymást. Útközben pihenőhelyek, edzőparkok és vendéglátóhelyek mellett is elkocoghatsz, így egy hosszabb, komplexebb edzéshez tökéletes terep!
Elérkeztünk a haladó futók terepeihez. Ha unod a körkörös, rövid távokat és nagyobb kihívásra vágysz, az Északi összekötő vasúti híd és a Megyeri híd közötti szakasz körülbelül 10 kilométer hosszú; eleje földút, majd a gáton halad tovább, közvetlenül a Duna mellett.
Ha pedig komolyabb távfutásokra gyúrsz – például az Ultrabalatonra –, akár a mesés Szentendréig is meghosszabbíthatod a futóútvonalat.
És ha már Szentendrénél járunk; a közkedvelt kirándulóhely egy kiváló futóterep is. A Duna-parti ösvényeken haladva egyszerre élvezheted a folyó látványát és a város különleges hangulatát.
Itt edzeni tulajdonképpen egy élményfutás. Nem a tempó, a kilátás adja majd a lendületet. Ha egy hosszabb hétvégi programban gondolkodsz, futás után bőven lesz még mit felfedezned a környéken.
A Tihanyi-félszigeten próbára teheted magad! A dimbes-dombos útvonalak kihívást jelentenek, cserébe viszont minden emelkedő után lenyűgöző panoráma vár rád. Az apátság környéke és a Belső-tó tökéletes futóterep.
Kattints az alábbi videóra, és ismerd meg közelről a csodálatos Tihanyi-félszigetet:
