Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A kanapétól az első 5 kilométerig: hogyan kezdjünk futni 40 év felett?

futás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 12:15
40 felettsportegészségmozgás
Sokan negyven év felett érzik úgy, hogy ideje lenne többet mozogni, mégis nehéz megtalálni a megfelelő kezdőlépést. A futás ebben az életkorban is biztonságosan elkezdhető, ha a terhelés fokozatos és tudatos. Mutatjuk, hogyan kezdj neki!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Negyven felett is reális cél lehet az első 5 kilométer, ha tudatosan kezdünk neki.
  • A futás–séta módszer segít csökkenteni a sérülés kockázatát.
  • A futás fokozatosan beilleszthető a mindennapokba ebben az életkorban is.

A futás vonzó mozgásforma, hiszen bárhol végezhető és nem kerül semmibe. Mégis rengetegen adják fel az első hetekben. Ennek valójában nem az állóképesség hiánya az oka, sokkal inkább az, hogy a szervezet nem kap időt az alkalmazkodásra, a terhelés pedig túl gyorsan nő. Pedig a tapasztalatok és a sportélettani adatok is azt mutatják, hogy az első 5 kilométer teljesítése bárki számára elérhető cél lehet, ha a felkészülés fokozatos.

Futás negyven feletti nők futópadon
Negyven év felett is biztonságosan elkezdhető a futás, ha a terhelés fokozatos.
Fotó: Dejan Dundjerski / Shutterstock 

Miért ideális cél az 5 kilométer futás?

Az 5 kilométeres táv a futás egyik legjobban kutatott és legszélesebb körben elérhető formája. Elég hosszú ahhoz, hogy fejlessze a keringési rendszert és az állóképességet, ugyanakkor nem igényel extrém edzést vagy nagy futásmennyiséget. Kezdők esetében külön előnye, hogy az edzések jól illeszthetők a hétköznapokhoz. Heti három alkalom már mérhető javulást hoz az aerob kapacitásban, az izom-ideg kapcsolatok hatékonyságában és az általános terhelhetőségben is.

A futás–séta módszer élettani alapja

A teljesen kezdők számára a folyamatos futás gyakran túl nagy terhelést jelent az ízületeknek, az inaknak és a keringési rendszernek. Ezért alkalmazzák világszerte a futás–séta váltakozásán alapuló módszert. A futószakaszok alatt megemelkedik a pulzus és az oxigénfelvétel, a séták pedig lehetőséget adnak a részleges regenerációra. Így a szervezet hosszabb ideig képes dolgozni anélkül, hogy túlterhelődne.
Egy tipikus fejlődési ív:
   • rövid, 1–2 perces futások sétapihenőkkel
   • fokozatosan növekvő futóidő
   • a séták rövidítése
   • végül folyamatos futás megállás nélkül.
Ez a módszer mentálisan is könnyebben kezelhető, mert a terhelés kisebb egységekre bontható.

Mikor válik könnyebbé a futás?

A futás eleinte szinte mindenkinek megterhelő, ez nem az edzetlenség jele, hanem természetes élettani reakció. A szervezetnek időre van szüksége ahhoz, hogy javuljon az oxigénszállítás, hatékonyabbá váljon az izomműködés és alkalmazkodjanak az inak, ízületek. Ezek a folyamatok jellemzően négy–hat hét rendszeres edzés után válnak érezhetővé. Ekkor ugyanaz a tempó kisebb kifáradással jár, és a futás kevésbé tűnik küzdelemnek.

Így csökkentsük a sérülés kockázatát

A kezdő futók körében gyakoriak az ízületi és lágyrész-problémák, amelyek nagy része megelőzhető lenne néhány alapelv betartásával:

  1. A rendszeresség fontosabb, mint a tökéletes edzésterv.
  2. A terhelés növelése legyen fokozatos.
  3. A fáradtság és az éles fájdalom nem ugyanaz.
  4. A pihenőnap a fejlődés része.

A tapasztalat azt mutatja, hogy hosszú távon azok maradnak meg a futás mellett, akik képesek alkalmazkodni a testük aktuális állapotához.

Mi számít megfelelő tempónak?

Kezdőként nem a sebesség a cél. Már a lassú tempójú futás is segít abban, hogy a szervezet hozzászokjon a terheléshez és fokozatosan nőjön az állóképesség. A tempó természetes módon gyorsul, ahogy nő a fittség. Jó teszt lehet például, ha futás közben még képes vagy rövid mondatokat kimondani levegőkapkodás nélkül. Ha ez nem megy, a tempó valószínűleg gyorsabb, mint amennyit bírsz.

40 év feletti nők futnak a természetben.
Ne féljünk a futástól 40 felett sem, csak figyelnünk kell pár dologra. 
Fotó: Victoria Antre / Shutterstock 

Hogyan válasszunk futócipőt?

A jó futócipő kiválasztásánál nem a márka vagy a kinézet a legfontosabb, hanem az, hogy a cipő illeszkedjen a lábadhoz és ahhoz, ahogyan futsz. Figyelj arra, hogy a lábujjaknál maradjon egy kis hely, tudd mozgatni a lábujjaidat, a saroknál stabilan tartson, és a cipő kényelmes legyen már az első felvételkor. Érdemes eldönteni, hogy hol fogsz futni, hiszen a futás típusát is szem előtt kell tartani a választásnál. Aszfaltra másfajta cipő való, mint terepre, és a túl kemény vagy túl puha cipő egyaránt terhelheti az ízületeket. Ha bizonytalan vagy, egy szaküzletben végzett láb- és futásvizsgálat sokat segíthet. 

40 év felett is el lehet kezdeni?

Sokan ebben az életkorban gondolkodnak el először azon, hogy futni kezdjenek, de rengetegen tartanak tőle. A félelem érthető, azonban a kutatások és a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy megfelelő felkészüléssel a futás ebben a korban is biztonságos és kifejezetten hasznos. Negyven év felett természetes módon lassul a regeneráció, csökken az izomtömeg, az inak rugalmatlanabbá válhatnak. Ez önmagában nem akadály, de jó, ha tisztában vagyunk vele. 

A futás–séta módszer ebben a korosztályban különösen jól használható, mert kíméli az ízületeket, javítja a keringést és az állóképességet. A hangsúly ilyenkor a következetességen van. Már heti két-három alkalom elegendő ahhoz, hogy javuljon a terhelhetőség, csökkenjen a fáradékonyság és hosszabb távon a futás a mindennapok rutinjának része legyen. Ebben az életkorban különösen fontos a megfelelő futócipő, az erősítő gyakorlatok beépítése, a pihenőnapok tudatos tervezése. Nem ritka, hogy egy aktív életmódot folytató ötvenes jobb állóképességgel rendelkezik, mint egy mozgásszegény harmincas. 

Hogyan kezdjünk neki a futásnak túlsúlyosan? Az alábbi videóból kiderül:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu