A kanapétól az első 5 kilométerig: hogyan kezdjünk futni 40 év felett?

A futás vonzó mozgásforma, hiszen bárhol végezhető és nem kerül semmibe. Mégis rengetegen adják fel az első hetekben. Ennek valójában nem az állóképesség hiánya az oka, sokkal inkább az, hogy a szervezet nem kap időt az alkalmazkodásra, a terhelés pedig túl gyorsan nő. Pedig a tapasztalatok és a sportélettani adatok is azt mutatják, hogy az első 5 kilométer teljesítése bárki számára elérhető cél lehet, ha a felkészülés fokozatos.

Negyven év felett is biztonságosan elkezdhető a futás, ha a terhelés fokozatos.

Miért ideális cél az 5 kilométer futás?

Az 5 kilométeres táv a futás egyik legjobban kutatott és legszélesebb körben elérhető formája. Elég hosszú ahhoz, hogy fejlessze a keringési rendszert és az állóképességet, ugyanakkor nem igényel extrém edzést vagy nagy futásmennyiséget. Kezdők esetében külön előnye, hogy az edzések jól illeszthetők a hétköznapokhoz. Heti három alkalom már mérhető javulást hoz az aerob kapacitásban, az izom-ideg kapcsolatok hatékonyságában és az általános terhelhetőségben is.

A futás–séta módszer élettani alapja

A teljesen kezdők számára a folyamatos futás gyakran túl nagy terhelést jelent az ízületeknek, az inaknak és a keringési rendszernek. Ezért alkalmazzák világszerte a futás–séta váltakozásán alapuló módszert. A futószakaszok alatt megemelkedik a pulzus és az oxigénfelvétel, a séták pedig lehetőséget adnak a részleges regenerációra. Így a szervezet hosszabb ideig képes dolgozni anélkül, hogy túlterhelődne.

Egy tipikus fejlődési ív:

• rövid, 1–2 perces futások sétapihenőkkel

• fokozatosan növekvő futóidő

• a séták rövidítése

• végül folyamatos futás megállás nélkül.

Ez a módszer mentálisan is könnyebben kezelhető, mert a terhelés kisebb egységekre bontható.

Mikor válik könnyebbé a futás?

A futás eleinte szinte mindenkinek megterhelő, ez nem az edzetlenség jele, hanem természetes élettani reakció. A szervezetnek időre van szüksége ahhoz, hogy javuljon az oxigénszállítás, hatékonyabbá váljon az izomműködés és alkalmazkodjanak az inak, ízületek. Ezek a folyamatok jellemzően négy–hat hét rendszeres edzés után válnak érezhetővé. Ekkor ugyanaz a tempó kisebb kifáradással jár, és a futás kevésbé tűnik küzdelemnek.