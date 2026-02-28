Ezek a leggyakoribb hibák, amiket elkövethetsz futás közben - Mutatjuk mire figyelj edzés közben

Futni mindenki tud – szokták mondani, ez viszont nem is lehetne nagyobb tévedés. Annak ellenére, hogy ez az egyik legnépszerűbb, valamint legegyszerűbbnek tűnő mozgásforma, könnyen megeshet, hogy néhány alkalom után kellemtelen érzetek és fájdalom jelentkezik, ami sokak számára egyenes út ahhoz, hogy abbahagyják ezt a típusú aktivitást. Pedig a panaszokat vissza lehet szorítani, így hosszútávon is élvezetes, és ami még fontosabb, egészséges, sérülésmentes lehet a futás. Mindehhez a következő hibákat érdemes elkerülni.

A leggyakoribb hiba futás során a nem megfelelő technika

Fotó: lzf / shutterstock

1. Az első számú hiba futás során: a helytelen futótechnika

A túl nagy lépések, a sarkakkal való talajfogás, illetve a törzs túlzott előredőlése extra terhelést róhat a térdre, a bokára és a derékra. Ennek nyomán hamar megjelenhetnek a panaszok testünk ezen pontjain: kellemetlen feszülést, merev érzetet, akár szúró, lüktető fájdalmat is tapasztalhatunk. Ha ilyen probléma jelentkezik, inkább álljunk meg és váltsunk könnyű sétára, majd végezzünk finom nyújtó gyakorlatokat. Ha tovább szeretnénk futni, lassítsunk a tempón, alkalmazzunk rövidebb lépéseket, próbáljunk meg talpközépre érkezni.

2. Nem megfelelő lábbeli vagy elhasználódott futócipő

A rossz alátámasztás, valamint a túlságosan kikopott talprész nem képes elnyelni a talajra érkezés ütését, ami extra stresszt jelent az ízületekre, főleg a bokára, a térdre és a csípőre nézve. Ez hosszútávon komolyabb egészségügyi problémák kialakulásához is vezethet. A megelőzés érdekében válasszunk a lábtípusunkhoz és futóstílusunkhoz megfelelő cipőt, és rendszeresen ellenőrizzük annak állapotát.

Fontos, hogy a lábtípusunkhoz és futóstílusunkhoz válasszunk cipőt

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / shutterstock

3. Túl gyors terhelésnövelés, a pihenőnapok kihagyása

Gyakori hiba - főleg kezdő futóknál - a kilométerek hirtelen emelése, és a regeneráció figyelmen kívül hagyása, melyek nagy mértékben terhelhetik az izmokat, ízületeket és inakat. Ebből könnyedén alakulhatnak ki túlterheléses sérülések, mint például sípcsontfájdalom, Achilles-ín gyulladás, vagy krónikus izomfáradás. Mindezt elkerülhetjük, ha fokozatos építjük fel a futótávokat. A szakértők szerint a 10%-os szabályt érdemes követni, azaz hetente maximum ennyivel tanácsos növelni a távot vagy az időtartamot. Elengedhetetlenek a pihenőnapok is, ez hetente minimum 1-2 futásmentes nap legyen. Lényeges, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire: ha extra fáradtságot vagy fájdalmat érzünk, az fontos üzenettel bírhat.