Könnyekig hatódott fia miatt a színpadon Oláh Gergő

Oláh Gergő könnyeivel küszködve mesélt arról a katartikus pillanatról, amikor a koncert közepén hirtelen feleszmélt: a háta mögül érkező elképesztő ritmusokat a saját fia diktálja. A büszke apuka a Borsnak mesélt érzéseiről.
Nem mindennapi élményben volt része a közönségnek Oláh Gergő legutóbbi koncertjén, ám az igazi csoda a színpadon, az énekes háta mögött zajlott. Fia, a 15 éves Oláh Denisz már a második alkalommal lépett fel apja zenekarával. Az énekes a Borsnak elárulta, hogy a koncert sodrásában egy pillanatra még meg is feledkezett arról, ki ül a hangszerek mögött, ám a fiú tehetsége azonnal emlékeztette rá.
Hatalmas büszkeség nekem, el sem tudom mondani, mennyire. Az, hogy Denisz is a zenei pályára lép, ez a saját döntése volt, én nem erőltettem soha semmit neki. Látszik rajta, hogy született tehetség
– nyilatkozta boldogan az énekes.
„A mostani koncertemen is hirtelen elfelejtettem, hogy a fiam dobol mögöttem, és ütött egy olyan elképesztő figurát, hogy hátranéztem, és akkor eszméltem rá, hogy Denisz az. Csodálatos érzés volt, teljesen elérzékenyültem.”
Gergő úgy látja, fia igazi őstehetség:
Azt gondolom, hogy ezek az őstehetségek mindig utat törnek, és valamilyen módon kiteljesednek abban, amit Istentől kaptak.
Bár Denisz még nagyon fiatal, a zene iránti alázata már most a felnőtt profikéval vetekszik. Gergő már egészen kiskorában észrevette fia ritmusérzékét, amit tudatosan tesztelt is.
„Most 15 éves, 6 éves korában vettem neki egy latin dobot, amit csak kézzel kell ütni, így teszteltem a ritmusérzékét. De már ott láttam, hogy nagyon komoly tehetség rejlik benne. Zenélgettem vele. 3-4 éve pedig vettünk egy elektromos kisdobot, és rá fél évre már egy rendes nagy dobot, olyan rohamosan fejlődött. Nem hittük el" – mesélte az énekes a kezdetekről. Denisz elhivatottságát mutatja, hogy éjjel-nappal képezte magát:
Velem gyakorolt otthon, és rengeteg videót nézett meg, onnan is lesett el sok mindent. Ki nem jött a szobájából, folyamatosan gyakorolt. Tavaly megkapta a koncertdobját, lassan pedig ott tartunk, hogy már saját zenekart keresünk neki.
A zenészvilág rengeteg buktatót és árnyoldalt rejt, Oláh Gergő azonban nem félti fiát a hírnévtől, mert hisz az otthoni nevelésben, ám a tanulást is szigorúan megköveteli tőle.
„Ez nagyon szuper, hogy 15 évesen ennyire komolyan vesz valamit, de mindig mondjuk neki, hogy tanuljon, hiszen fontos, hogy az ember több lábon álljon a mai világban” – hangsúlyozta a családfő, aki mindent megtesz, hogy jó embert neveljen a fiából.
Próbáljuk megadni neki a jó irányt, hiszen a szülőknek ez a feladata. Aztán a döntés az övé lesz, hogy merre megy. Én igyekszem picit terelgetni, ameddig tehetem, szerintem sikerült elültetni benne, a gyerekeimben azokat az értékeket, amik által jó emberek lesznek, és képesek lesznek jó döntéseket hozni
– zárta szavait az énekes.
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