Könnyekig hatódott fia miatt a színpadon Oláh Gergő

Oláh Gergő könnyeivel küszködve mesélt arról a katartikus pillanatról, amikor a koncert közepén hirtelen feleszmélt: a háta mögül érkező elképesztő ritmusokat a saját fia diktálja. A büszke apuka a Borsnak mesélt érzéseiről.

Oláh Gergő gyerekeit igyekszik jó embereknek nevelni (Fotó: Tv2)

Oláh Gergő: „Nem erőltettem soha semmit”

Nem mindennapi élményben volt része a közönségnek Oláh Gergő legutóbbi koncertjén, ám az igazi csoda a színpadon, az énekes háta mögött zajlott. Fia, a 15 éves Oláh Denisz már a második alkalommal lépett fel apja zenekarával. Az énekes a Borsnak elárulta, hogy a koncert sodrásában egy pillanatra még meg is feledkezett arról, ki ül a hangszerek mögött, ám a fiú tehetsége azonnal emlékeztette rá.

Hatalmas büszkeség nekem, el sem tudom mondani, mennyire. Az, hogy Denisz is a zenei pályára lép, ez a saját döntése volt, én nem erőltettem soha semmit neki. Látszik rajta, hogy született tehetség

– nyilatkozta boldogan az énekes.

„A mostani koncertemen is hirtelen elfelejtettem, hogy a fiam dobol mögöttem, és ütött egy olyan elképesztő figurát, hogy hátranéztem, és akkor eszméltem rá, hogy Denisz az. Csodálatos érzés volt, teljesen elérzékenyültem.”

Gergő úgy látja, fia igazi őstehetség:

Azt gondolom, hogy ezek az őstehetségek mindig utat törnek, és valamilyen módon kiteljesednek abban, amit Istentől kaptak.

Bezárkózott a szobájába, úgy gyakorolt

Bár Denisz még nagyon fiatal, a zene iránti alázata már most a felnőtt profikéval vetekszik. Gergő már egészen kiskorában észrevette fia ritmusérzékét, amit tudatosan tesztelt is.

„Most 15 éves, 6 éves korában vettem neki egy latin dobot, amit csak kézzel kell ütni, így teszteltem a ritmusérzékét. De már ott láttam, hogy nagyon komoly tehetség rejlik benne. Zenélgettem vele. 3-4 éve pedig vettünk egy elektromos kisdobot, és rá fél évre már egy rendes nagy dobot, olyan rohamosan fejlődött. Nem hittük el" – mesélte az énekes a kezdetekről. Denisz elhivatottságát mutatja, hogy éjjel-nappal képezte magát: