Kecskemét, a szecesszió gyöngyszeme: íme a családbarát város, amely megannyi programot kínál őszre

Az Alföld szívében, Budapesttől mindössze egy órányi autóútra fekszik Kecskemét, a város, amely első pillantásra is különleges atmoszférát áraszt. Bár alig több mint százezer lakosa van, pezsgő kulturális élete, szemet gyönyörködtető épületei és sajátos, barátságos hangulata messze túlmutat méretén.

Kecskemét, az Alföld szélén elterülő város számos nagyszerű élménnyel vár, de mind közül a legizgalmasabb a gyönyörű szecessziós épületek látványa, mint amilyen a Városháza is.

Fotó: wikipedia

Kecskemét: a szecesszió fővárosa az Alföldön

Kecskemét múltja ezer évre nyúlik vissza: a település a honfoglalás korában alakult ki, amely a középkorra virágzó vásárvárossá fejlődött. A török hódoltság idején különleges státuszának köszönhetően elkerülte a pusztítást, a XIX. században pedig szőlőskertjei és gyümölcsösei alapozták meg gazdasági felemelkedését. E korszak nyomait ma is felfedezhetjük a város templomaiban, palotáiban és hangulatos utcáiban.

Kecskemét belvárosában sétálva azonnal feltűnnek a pompás szecessziós épületek, amelyek közül a Cifrapalota a legismertebb. Ez a hullámzó vonalakkal és élénk színekkel ékesített épület nemcsak a város, hanem az egész magyar szecesszió ikonikus alkotása. Ma múzeumként működik, ahol festmények, szobrok és időszaki kiállítások révén elevenedik meg a magyar művészet gazdag világa.

Kecskemét leghíresebb épülete a népi szecesszió ékköve, a Cifrapalota

Fotó: wikipedia

Nem kevésbé impozáns épület a Városháza, amely Lechner Ödön és Pártos Gyula alkotása. Zsolnay-kerámiákkal díszített homlokzata, üvegablakai és történelmi motívumai a magyar építészet egyik csúcspontját jelentik. Nem csoda, hogy az itt lakók körében esküvők és ünnepi események legnépszerűbb helyszínei közé tartozik.

Aki a színház világát kedveli, annak kihagyhatatlan látnivaló a Katona József Színház (amely a város másik híres szülöttjének Katona Józsefnek a nevét viseli), ahol évről évre klasszikus színdarabok, operák és koncertek várják a közönséget – méghozzá egy XIX. századi, elegáns épület falai között.

A Katona József Színház elegáns épülettömbje, előtte a Szentháromság-oszloppal.

Fotó: wikipedia

Ahol a természet és a kultúra találkozik

Kecskemét nemcsak művészeti központ, hanem családbarát város is. Az állatkert és szafari park minden korosztály számára kihagyhatatlan élményt kínál: egzotikus állatok, magyar őshonos fajok, köztük a szürkemarha, vagy a rackajuh, illetve interaktív programok is várják a látogatókat.