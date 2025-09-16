Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Bebarangoltuk Kecskemétet, az Alföld legizgalmasabb városát

Kecskemét, a szecesszió gyöngyszeme: íme a családbarát város, amely megannyi programot kínál őszre

belföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 17:15
Kecskemétszecesszió
A szecesszió színpompás épületei, a magyar puszta hangulata és a barackpálinka illata az Alföld szívében mind egy helyen találkoznak. Kecskemét egyszerre őrzi a múlt emlékeit és kínál modern élményeket a látogatóknak.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az Alföld szívében, Budapesttől mindössze egy órányi autóútra fekszik Kecskemét, a város, amely első pillantásra is különleges atmoszférát áraszt. Bár alig több mint százezer lakosa van, pezsgő kulturális élete, szemet gyönyörködtető épületei és sajátos, barátságos hangulata messze túlmutat méretén.

Kecskemét, Városháza, nagytemplom, főtér
Kecskemét, az Alföld szélén elterülő város számos nagyszerű élménnyel vár, de mind közül a legizgalmasabb a gyönyörű szecessziós épületek látványa, mint amilyen a Városháza is.
Fotó: wikipedia

Kecskemét: a szecesszió fővárosa az Alföldön

Kecskemét múltja ezer évre nyúlik vissza: a település a honfoglalás korában alakult ki, amely a középkorra virágzó vásárvárossá fejlődött. A török hódoltság idején különleges státuszának köszönhetően elkerülte a pusztítást, a XIX. században pedig szőlőskertjei és gyümölcsösei alapozták meg gazdasági felemelkedését. E korszak nyomait ma is felfedezhetjük a város templomaiban, palotáiban és hangulatos utcáiban.

Kecskemét belvárosában sétálva azonnal feltűnnek a pompás szecessziós épületek, amelyek közül a Cifrapalota a legismertebb. Ez a hullámzó vonalakkal és élénk színekkel ékesített épület nemcsak a város, hanem az egész magyar szecesszió ikonikus alkotása. Ma múzeumként működik, ahol festmények, szobrok és időszaki kiállítások révén elevenedik meg a magyar művészet gazdag világa.

Kecskemét, Cifrapalota, szecessziós épület
Kecskemét leghíresebb épülete a népi szecesszió ékköve, a Cifrapalota
Fotó: wikipedia

Nem kevésbé impozáns épület a Városháza, amely Lechner Ödön és Pártos Gyula alkotása. Zsolnay-kerámiákkal díszített homlokzata, üvegablakai és történelmi motívumai a magyar építészet egyik csúcspontját jelentik. Nem csoda, hogy az itt lakók körében esküvők és ünnepi események legnépszerűbb helyszínei közé tartozik.

Aki a színház világát kedveli, annak kihagyhatatlan látnivaló a Katona József Színház (amely a város másik híres szülöttjének Katona Józsefnek a nevét viseli), ahol évről évre klasszikus színdarabok, operák és koncertek várják a közönséget – méghozzá egy XIX. századi, elegáns épület falai között.

Kecskemét, Katona József színház, Szentháromság-oszlop
A Katona József Színház elegáns épülettömbje, előtte a Szentháromság-oszloppal.
Fotó: wikipedia

Ahol a természet és a kultúra találkozik

Kecskemét nemcsak művészeti központ, hanem családbarát város is. Az állatkert és szafari park minden korosztály számára kihagyhatatlan élményt kínál: egzotikus állatok, magyar őshonos fajok, köztük a szürkemarha, vagy a rackajuh, illetve interaktív programok is várják a látogatókat.

A zene szerelmesei számára külön kincs a Leskowsky Hangszergyűjtemény, Magyarország legnagyobb nyilvános hangszerkollekciója. Itt nemcsak megcsodálhatjuk a világ minden tájáról érkezett hangszereket, hanem sokat ki is próbálhatunk – így garantáltan emlékezetes program lesz kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Kecskemét, zsinagóga, ma a Technika Háza
A kecskeméti zsinagóga, amely ma a Technika Házának ad otthont.
Fotó: wikipedia

Kecskemét nevét egyébként Kodály Zoltán révén a világ minden táján ismerik a klasszikus zene kedvelői, a zeneszerző, aki a magyar népzene világhírű gyűjtője és kutatója lett, itt született. Innen indult útjára a Kodály-módszer, amely ma az emberiség szellemi kulturális örökségének része, és a zeneoktatás egyik legismertebb és legsikeresebb rendszere világszerte. A város büszkén ápolja e hagyományt: intézményei, fesztiváljai és szobrai mind Kodály örökségét hirdetik.

Kecskemét, Kodály Zoltán Pedagógiai Intézet épülete
A kecskeméti Kodály Zoltán Pedagógiai Intézet épülete a város szülöttének munkássága előtt tiszteleg
Fotó: Forrás: Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet hivatalos oldala

Gasztronómia és pusztai kalandok

Kecskemét és környéke az Alföld gyümölcstermesztésének központja, innen származik a híres kecskeméti barackpálinka is, amely méltán viseli a város nevét. Az éttermekben és csárdákban a magyar konyha klasszikusait: a gulyást, a pörköltet vagy a frissen sütött lángost kóstolhatjuk.

A város ideális kiindulópont a pusztai programokhoz is. A közeli Bugacon lovaskocsizás, látványos lovasbemutatók és hagyományos gulyáspartik várják azokat, akik testközelből szeretnék megtapasztalni a magyar Alföld pusztai életérzését.

Kecskemét ma egyszerre modern és hagyományőrző, falusias hangulatú, de mégis kozmopolita város. Legyen szó szecessziós épületekben való gyönyörködésről, barackpálinka kóstolásáról, színházi élményekről vagy pusztai kalandokról, a város minden látogatót elvarázsol.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
