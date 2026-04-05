Lázár János máris megmutatta a felújított Citadellát: "Büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk!"

citadella
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 10:24
Lázár Jánosfelújítás
Fotókon Buda és a főváros felújított, ikonikus helyszíne.

A felújított Citadella az újabb élő példája annak, hogy mi, magyarok tudunk jót és jól építeni – jelentette ki Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter jelezte, ismét egy ikonikus budapesti jelkép kapott önmagához és a magyar történelemhez is méltó külsőt és belsőt. 

Citadella
Fotó: Facebook/Lázár János

A Citadella és a Szabadság-szobor mostantól nemcsak fővárosunk egyik legkedveltebb turisztikai célpontja lehet, hanem a magyarok szabadságért folytatott küzdelmének szimbolikus megjelenítője is – írta a miniszter. Majd kiemelte: 

Mint az elmúlt 16 évben már annyiszor, most megint büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk!

A képek magukért beszélnek – tette hozzá az általa megosztott fotókkal kapcsolatban.

 A megújult Citadella húsvétvasárnap 14 órakor nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt, ahol  Orbán Viktor is beszédet mond. 

A megnyitót kétnapos rendezvénysorozat kíséri, ahol családi programok, zenei események és gasztronómiai kínálat várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a történelmi helyszín ne csupán turisztikai látványosságként, hanem élő közösségi térként is működjön a jövőben.


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu