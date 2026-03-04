Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
A legszebb Budapest környéki barlangokba invitálunk.

Március, a barlangok hónapja – Föld alatti túrák a főváros közelében

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 17:15
A tavaszi természetjárás egyik legizgalmasabb formája a hegyeink mélyén rejtőző járatok felfedezése. Március a barlangok hónapja, így ennek apropóján 5 kiváló úti célt kínálunk a Budapest környéki barlangok közül a kirándulóknak.
Magyarországon a március hagyományosan a barlangok hónapja, amikor a nemzeti parkok országszerte különleges programokkal és kedvezményekkel várják a látogatókat. Ilyenkor a természet ébredésével párhuzamosan a föld alatti járatok látványos formakincsei is nagyobb figyelmet kapnak. A főváros és közvetlen környezete világviszonylatban is egyedülálló, hiszen kevés helyen található ennyi barlang egy ekkora metropolisz közvetlen közelében. Cikkünkben 5 izgalmas helyszínt ajánlunk a Budapest környéki barlangok közül.

A Budapest környéki barlangok egyik legizgalmasabbja a tatabányai Szelim-barlang belülről.
Ezek a legizgalmasabb Budapest környéki barlangok, ahová márciusban érdemes kirándulni. A képen a tatabányai Szelim-barlang látható. 
Fotó: zedspider /  Shutterstock 
  • Március a barlangok hónapja: különleges túrák és kedvezmények várják a kirándulókat az ébredő természetben.
  • Változatos helyszínek: a Dunakanyar remetebarlangjaitól a pilisi jégkorszaki lelőhelyekig öt egyedi célpont.
  • Föld alatti kincsek: Budapest környéke világviszonylatban is kiemelkedő a hévizes és karsztos járatrendszerek sűrűsége miatt.

Budapest környéki barlangok: ha március, akkor irány a föld alá

A hegyek gyomrában megbújó üregek nemcsak geológiai ritkaságok, hanem történelmi és régészeti emlékhelyek is egyben. Ez az időszak kiváló alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük a hegységek mélyén rejtőző kincseket. A barlangi túrák során a látogatók bepillantást nyerhetnek a karsztosodás folyamataiba és a jégkorszaki élővilág maradványaiba.

Tudtad?

  • Budapest világviszonylatban egyedülálló helyzetét igazolja, hogy ez az egyetlen olyan főváros, amelynek lakott utcái alatt kiterjedt barlangrendszerek húzódnak.
  • A II. kerület felszíne alatt rejlik Magyarország egyik legjelentősebb víz alatti járatrendszere, amely a fővárosi karsztvizek áramlásának fontos helyszíne.
  • A hazai barlangok hosszúsági rangsorát a Pál-völgyi-barlang vezeti, amelynek feltárt szakaszai összesen 31 kilométer hosszan kanyarognak a hegy gyomrában.
  • Az ország legmélyebb pontja a föld alatt a Bükk-fennsíkon található Bányász-barlangban érhető el, ahol a járatok 250 méteres mélységig hatolnak a kőzetbe.

Szelim-barlang, Tatabánya

A Tatabánya felett magasodó Kő-hegy peremén tátongó hatalmas csarnok az ország egyik legismertebb és leglátványosabb őskori lelőhelye. A Szelim-barlang hatalmas, természetes „ablakain” keresztül beáradó fény különleges hangulatot áraszt a belső térben, miközben a tetőn lévő kerek nyílások egyedülálló betekintést engednek az ég felé. Megközelítése a Turul-emlékműtől induló kényelmes sétával lehetséges, így a terep nehézsége miatt aggódó családok számára is ideális kirándulópont.

Sátorkőpusztai-barlang, Esztergom

Az Esztergom határában fekvő kristálybarlang a hévizes eredetű üregrendszerek egyik legjobb állapotban maradt példája a Pilis hegységben. Falait csillogó gipszkristályok és különleges borsókövek díszítik, amelyek megóvása érdekében a látogatás kizárólag szakavatott vezetők kíséretében, előre egyeztetett időpontban lehetséges. A túra során a látogatók megismerhetik a hévizes barlangkeletkezés titkait és a törékeny ásványkiválások védelmének fontosságát. 

Jankovich-barlang, Bajót

A Gerecse hegység északnyugati részén található üreg méreteivel és tudományos jelentőségével egyaránt kiemelkedik a hazai barlangok sorából. A látványos bejárati csarnok és a magasba törő belső kürtő lenyűgöző térélményt nyújt, a falakon pedig jól megfigyelhetők az egykori hévizek nyomai. A barlang környékén vezető túraútvonalakról pazar kilátás nyílik a kanyargó Dunára és a szlovákiai hegyvonulatokra, ami tovább fokozza a helyszín vonzerejét.

Remete-barlang, Nagymaros

A Dunakanyar egyik legszebb panorámáját élvezhetik azok, akik felkapaszkodnak a Szent Mihály-hegy meredek oldalában található sziklaüregekhez. A barlangcsoport természetes és mesterségesen tágított szakaszokból áll, amelyek a középkorban remeték lakóhelyéül szolgáltak a folyó feletti magányban. A bejárat előtti keskeny sziklaperemről belátni a Duna teljes kanyarulatát, a visegrádi várat és a Pilis szemközti erdős lankáit.

Mackó-barlang, Csobánka

A Pilis hegységben, a Kis-Kevély oldalában elhelyezkedő barlang tágas, 65 méter hosszú járataival és monumentális bejáratával vonzza a természetjárókat. A helyszín fontos jégkori lelőhely, ahol a feltárások során barlangi medvék, oroszlánok és hiénák csontmaradványai kerültek elő a földrétegekből. Napjainkban népszerű pihenőhely, amely tágas belső tere és könnyű megközelíthetősége miatt kezdő túrázók számára is biztonságos kalandot ígér.

A Magyar Nemzeti Parkok hivatalos felületén tájékozódhatsz az aktuális lehetőségekről. A weboldal részletes listát kínál az izgalmas kedvezményekről és a szakvezetett programokról, amelyek segítik a föld alatti világ alaposabb megismerését. 

