Március, a barlangok hónapja – Föld alatti túrák a főváros közelében

Magyarországon a március hagyományosan a barlangok hónapja, amikor a nemzeti parkok országszerte különleges programokkal és kedvezményekkel várják a látogatókat. Ilyenkor a természet ébredésével párhuzamosan a föld alatti járatok látványos formakincsei is nagyobb figyelmet kapnak. A főváros és közvetlen környezete világviszonylatban is egyedülálló, hiszen kevés helyen található ennyi barlang egy ekkora metropolisz közvetlen közelében. Cikkünkben 5 izgalmas helyszínt ajánlunk a Budapest környéki barlangok közül.
A hegyek gyomrában megbújó üregek nemcsak geológiai ritkaságok, hanem történelmi és régészeti emlékhelyek is egyben. Ez az időszak kiváló alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük a hegységek mélyén rejtőző kincseket. A barlangi túrák során a látogatók bepillantást nyerhetnek a karsztosodás folyamataiba és a jégkorszaki élővilág maradványaiba.
A Tatabánya felett magasodó Kő-hegy peremén tátongó hatalmas csarnok az ország egyik legismertebb és leglátványosabb őskori lelőhelye. A Szelim-barlang hatalmas, természetes „ablakain” keresztül beáradó fény különleges hangulatot áraszt a belső térben, miközben a tetőn lévő kerek nyílások egyedülálló betekintést engednek az ég felé. Megközelítése a Turul-emlékműtől induló kényelmes sétával lehetséges, így a terep nehézsége miatt aggódó családok számára is ideális kirándulópont.
Az Esztergom határában fekvő kristálybarlang a hévizes eredetű üregrendszerek egyik legjobb állapotban maradt példája a Pilis hegységben. Falait csillogó gipszkristályok és különleges borsókövek díszítik, amelyek megóvása érdekében a látogatás kizárólag szakavatott vezetők kíséretében, előre egyeztetett időpontban lehetséges. A túra során a látogatók megismerhetik a hévizes barlangkeletkezés titkait és a törékeny ásványkiválások védelmének fontosságát.
A Gerecse hegység északnyugati részén található üreg méreteivel és tudományos jelentőségével egyaránt kiemelkedik a hazai barlangok sorából. A látványos bejárati csarnok és a magasba törő belső kürtő lenyűgöző térélményt nyújt, a falakon pedig jól megfigyelhetők az egykori hévizek nyomai. A barlang környékén vezető túraútvonalakról pazar kilátás nyílik a kanyargó Dunára és a szlovákiai hegyvonulatokra, ami tovább fokozza a helyszín vonzerejét.
A Dunakanyar egyik legszebb panorámáját élvezhetik azok, akik felkapaszkodnak a Szent Mihály-hegy meredek oldalában található sziklaüregekhez. A barlangcsoport természetes és mesterségesen tágított szakaszokból áll, amelyek a középkorban remeték lakóhelyéül szolgáltak a folyó feletti magányban. A bejárat előtti keskeny sziklaperemről belátni a Duna teljes kanyarulatát, a visegrádi várat és a Pilis szemközti erdős lankáit.
A Pilis hegységben, a Kis-Kevély oldalában elhelyezkedő barlang tágas, 65 méter hosszú járataival és monumentális bejáratával vonzza a természetjárókat. A helyszín fontos jégkori lelőhely, ahol a feltárások során barlangi medvék, oroszlánok és hiénák csontmaradványai kerültek elő a földrétegekből. Napjainkban népszerű pihenőhely, amely tágas belső tere és könnyű megközelíthetősége miatt kezdő túrázók számára is biztonságos kalandot ígér.
A Magyar Nemzeti Parkok hivatalos felületén tájékozódhatsz az aktuális lehetőségekről. A weboldal részletes listát kínál az izgalmas kedvezményekről és a szakvezetett programokról, amelyek segítik a föld alatti világ alaposabb megismerését.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.