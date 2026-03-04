Március, a barlangok hónapja – Föld alatti túrák a főváros közelében

Magyarországon a március hagyományosan a barlangok hónapja, amikor a nemzeti parkok országszerte különleges programokkal és kedvezményekkel várják a látogatókat. Ilyenkor a természet ébredésével párhuzamosan a föld alatti járatok látványos formakincsei is nagyobb figyelmet kapnak. A főváros és közvetlen környezete világviszonylatban is egyedülálló, hiszen kevés helyen található ennyi barlang egy ekkora metropolisz közvetlen közelében. Cikkünkben 5 izgalmas helyszínt ajánlunk a Budapest környéki barlangok közül.

Ezek a legizgalmasabb Budapest környéki barlangok, ahová márciusban érdemes kirándulni. A képen a tatabányai Szelim-barlang látható.

Fotó: zedspider / Shutterstock

Március a barlangok hónapja: különleges túrák és kedvezmények várják a kirándulókat az ébredő természetben.

Budapest környéki barlangok: ha március, akkor irány a föld alá

A hegyek gyomrában megbújó üregek nemcsak geológiai ritkaságok, hanem történelmi és régészeti emlékhelyek is egyben. Ez az időszak kiváló alkalom arra, hogy közelebbről is megismerjük a hegységek mélyén rejtőző kincseket. A barlangi túrák során a látogatók bepillantást nyerhetnek a karsztosodás folyamataiba és a jégkorszaki élővilág maradványaiba.

Tudtad? Budapest világviszonylatban egyedülálló helyzetét igazolja, hogy ez az egyetlen olyan főváros, amelynek lakott utcái alatt kiterjedt barlangrendszerek húzódnak.

A II. kerület felszíne alatt rejlik Magyarország egyik legjelentősebb víz alatti járatrendszere, amely a fővárosi karsztvizek áramlásának fontos helyszíne.

A hazai barlangok hosszúsági rangsorát a Pál-völgyi-barlang vezeti, amelynek feltárt szakaszai összesen 31 kilométer hosszan kanyarognak a hegy gyomrában.

Az ország legmélyebb pontja a föld alatt a Bükk-fennsíkon található Bányász-barlangban érhető el, ahol a járatok 250 méteres mélységig hatolnak a kőzetbe.

Szelim-barlang, Tatabánya

A Tatabánya felett magasodó Kő-hegy peremén tátongó hatalmas csarnok az ország egyik legismertebb és leglátványosabb őskori lelőhelye. A Szelim-barlang hatalmas, természetes „ablakain” keresztül beáradó fény különleges hangulatot áraszt a belső térben, miközben a tetőn lévő kerek nyílások egyedülálló betekintést engednek az ég felé. Megközelítése a Turul-emlékműtől induló kényelmes sétával lehetséges, így a terep nehézsége miatt aggódó családok számára is ideális kirándulópont.