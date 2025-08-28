Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Mintha egy nyúlüregbe csöppentünk volna – A Szelim-barlang rejtett kincse, az óriásszarvas egykori otthona

szelim-barlang
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 14:15
Aki szereti a természetet, a kellemes túrákat, és legfőképpen a különleges erdei helyszíneket, annak kötelező ellátogatni a Tatabányán található sziklaüreghez. A Szelim-barlang ugyanis nem egy hagyományos vájat: miközben egészen elképesztő látványt nyújt, kirándulóként úgy érezhetjük, mintha egy mesebeli üreg mélyére kerültünk volna.

A barlangok egyedi képződmények, hazánk pedig bővelkedik az ilyenfajta látnivalókban, melyek évszaktól függetlenül rengeteg embert vonzanak a természetbe. Felsorolni is nehéz lenne, hogy a természetes módon létrejött üregek iránt érdeklődök milyen sok helyszín közül választhatnak, a döntés megkönnyítése érdekében most az egyik legkülönlegesebbet, a jól járható turistaútvonal mentén található és szabadon látogatható Szelim-barlangot ajánljuk.

Szelim-barlang, Gerecse
A Tatabánya fölé magasodó sziklában található Szelim-barlang az egyik legkedveltebb hazai kirándulási cél.
Fotó: zedspider /  Shutterstock 

Könnyen elérhető a Szelim-barlang 

A Szelim-lyukként is emlegetett helyszín Tatabányán, a Gerecse-hegység peremén, a Gerecse Kapuja Látogatóközponttól kb. 400 méterre, és a Turul-emlékműtől pár száz méterre található. Ide a geológiai témájú, a környék legfontosabb kőzeteit felvonultató tanösvényen juthatunk el a piros turistajelzést, majd a piros barlang jelzést követve. Nagy vonzereje, hogy közel van a fővároshoz, akár autóval, akár vonattal érkezünk, egy óránál többet nem kell utaznunk. Előbbi esetén rendelkezésre áll parkoló, míg utóbbit választva egészen a vasútállomástól követhetjük a piros turistajelzést, ami egy hosszú lépcsősoron visz fel a Kő-hegyre.

A környéket is érdemes felfedezni

A Gerecsében számtalan egyéb program, túraútvonal és látnivaló várja az egyedül, párral, barátokkal, gyerekekkel és háziállattal érkezőket, kirándulni vágyókat. Csak hogy néhányat megemlítsünk: erre található a mesés panorámát nyújtó Ranzinger kilátó, a népszerű és különböző nehézségi fokozatú via ferrata pályák, a más-más tematikát felölelő tanösvények, de további barlangokat is láthatunk, sőt, innen indulnak a Gerecse teljesítménytúrák, melyeket akár önállóan is teljesíthetünk. Ha viszont rövidebb utat tennénk meg, választhatjuk azt a 7 km-es körtúrát, ami a következő állomásokat foglalja magában: Tatabánya vasútállomás – János-forrás – Csúcsos-hegy – Ranzinger-kilátó – Szelim-barlang – Turul szobor – Tatabánya vasútállomás. 

Szelim-barlang, Gerecse
Csodálatos belső tér és panoráma tárul elénk, amint belépünk a Szelim-barlangba. 
Fotó: LeaDigszammal /  Shutterstock 

Mitől olyan különleges és közkedvelt?

A Szelim-barlang tengerszint felett 289 méteren helyezkedik el és mészkőből áll. Kialakulását karsztosodási folyamatok tették lehetővé, ennek hatására jött létre a ma látható forma és az egyes nyílások. A legnépszerűbb bejutási pont az 1 méter széles és 2 méter magas hosszanti hasadék, amin beérve szinte azonnal a szemünk elé tárul a barlang csarnokszerű hatalmas belseje, illetve egyik fő látványossága, a Tatai-medencére nyíló „ablak”, ahonnét hosszú percekig lehet és érdemes is gyönyörködni a kilátásban. A legnagyobb meglepetést azonban egyértelműen a két hatalmas kerek, mennyezeti „lyuk”, pontosabban beszakadt plafonnyílás tartogatja, melyeken keresztül a felszínre tekinthetünk. Itt igazán kicsinek érezhetjük magunkat, miközben megélhetjük, milyen, amikor a természet teljes egészében magába fogad. A bátrabbaknak, és a megfelelő tapadású lábbeliben érkezőknek ajánlott felmászni a szinte járdát formáló letisztult sziklaoldalon, ahonnét egy sziklapárkányon megpihenve tekinthetünk le a városra. Erről az oldalról elhagyhatjuk a barlangot is, és a jelzett ösvényen visszajuthatunk a lépcsősorra. 

A kamera is szereti

A Szelim-barlang természeti adottságaiból kifolyólag kivételes fotóhelyszín, amit az ide látogatók ki is használnak, hiszen a hatalmas nyílások és kivételes bejáratok emlékezetes pillanatok megörökítésére szolgálhatnak. A barlangban rejlő lehetőséget nem véletlenül fedezte fel a filmipar is. Itt forgatták például a 2006-os Eragon fantasy-kalandfilm, valamint a Vaják című sorozat bizonyos jeleneteit, de szerepelt már reklámfilmekben is.

Szelim-barlang
A Szelim-barlang szabályos kör alakú nyílásai nemcsak kivételes látványt adnak, de remek fotótémát is szolgáltatnak.
Fotó: zedspider /  Shutterstock 

Ma is felbecsülhetetlen az értéke 

A 45 méter hosszú és 18 méter magas barlang 1982 óta fokozottan védett helyszín, melynek nemcsak látható értékei, de régészeti, illetve őslénytani jelentősége is óriási. A kutatások, a fellelt eszközök, állati és emberi csontmaradványok szerint ezelőtt 70-80 ezer évvel a neandervölgyiek is ismerték és használták a barlangot. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságához tartozó terület megóvása többek között ezért is fő feladatunk. Kirándulóként érdemes betartani a barlang etikettet, aminek része például, hogy kerüljük a szemetelést, ne hozzunk el vagy törjünk le szikladarabokat, ne hagyjunk falfirkát, vésést és tartsuk tiszteletben az élővilágot. 

Még jobban elmerülnél hazánk természeti értékeiben? Akkor nézd meg ezt a videót is:

