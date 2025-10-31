Gróf Tisza István, akit négyszer is meg akartak ölni – 3+1 sokkoló merénylet a magyar történelemből

Október 31. gróf Tisza István meggyilkolásának évfordulója – annak az embernek, aki a XX. század eleji magyar politika egyik legvitatottabb, legkarakteresebb alakja volt. Halála évfordulóján felidézzük a magyar történelem néhány további rejtélyes merényletét.

Gróf Tisza István Benczúr Gyula festményén - a magyar miniszterelnök a negyedik ellene elkövetett merénylet áldozata lett.

Fotó: wikipedia

Gróf Tisza István, akit az ellene elkövetett negyedik merénylet ölt meg

Tisza kemény kézzel irányított: ellenezte az általános választójogot, a nemzetiségi kérdést pedig klerikális alapon kívánta rendezni. Meggyőződése volt, hogy a külpolitikai helyzet katonai készenlétet kíván, ezért a parlamentben is vasfegyelemmel kényszerítette ki akaratát.

1912-ben, a hírhedt véderőtörvény elfogadásakor karhatalmat rendelt az ülésterembe, s a dühöngő ellenzéki képviselőket rendőrökkel vezettette ki. Ekkor történt az első merénylet: Kovács Gyula képviselő három lövést adott le rá, „Van még itt egy ellenzéki!” kiáltással, majd magát is fejbe lőtte – Tisza sértetlen maradt, és folytatta az ülést.

Gróf Tisza István 1918-ban az olasz fronton.

Fotó: wikipedia

A következő években Tisza a háborús politika és a dualista rendszer jelképévé vált. A második merényletet egy kiábrándult huszártiszt követte el, amikor a miniszterelnök a frontról tért haza – a golyó célt tévesztett. A harmadik támadó, Lékai János, a Galilei Kör radikális tagja 1918 októberében próbálta meg agyonlőni, ám pisztolya csütörtököt mondott. Tisza kicsavarta a fegyvert a kezéből, a férfit börtönbe zárták – ám tizenöt nappal később, az őszirózsás forradalom kitörésekor kiszabadították.

A negyedik, és immár végzetes merénylet 1918. október 31-én, az őszirózsás forradalom napján történt. Fegyveres katonák hatoltak be a Hermina út 45. szám alatti Róheim-villába, és agyonlőtték Tiszát, aki tudta, hogy életére törnek. Aznap reggel még parancsot adtak a villa őrzését ellátó csendőröknek, hogy hagyják el a helyszínt – ez is azt sejteti, hogy a gyilkosság előre megszervezett akció volt.

A Róheim-villa, ahol a végzetes lövés eldördült, kioltva gróf Tisa István életét.

Fotó: wikipedia

A tettesek kiléte mindmáig vitatott: volt, aki délszláv katonákra, mások politikai bosszúra gyanakodtak. A nyomozás semmilyen biztos eredményt nem hozott, csak a tény maradt: a magyar történelem egyik legnagyobb formátumú államférfiját saját házában gyilkolták meg.