SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Benjámin, Genovéva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Miért keresik egyre többen a radonos termálfürdőket?

Miért keresik egyre többen a radonos termálfürdőket?

termálfürdő
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 13:15
mozgásszervi betegségekgyógyhatás
A fájó ízületek, a merev derék vagy a makacs mozgásszervi panaszok esetén sokan választják a gyógyvizeket. A radonos termálfürdők iránt évek óta nő az érdeklődés, de mi áll a különleges vizek hatása mögött, és kinek lehet valóban jó választás egy ilyen kúra? Ennek jártunk utána.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A radonos termálfürdők iránt egyre nagyobb az érdeklődés a mozgásszervi panaszokkal élők körében.
  • Ezekben a gyógyvizekben természetes módon jelen van a radon, amely enyhítheti a fájdalmat.
  • A kúraszerű fürdőzés sokaknál javítja a közérzetet és a mozgás szabadságát.

A radon szó elsőre ijesztőnek hangzik, ám a radonos víz nem jelent semmiféle veszélyt. A sugárzás ugyanis elhanyagolható mértékű, mert ezeknek a vizeknek a speciális gyógyhatását már bizonyították. A mozgásszervi panaszok, a krónikus derékfájás vagy az ízületi merevség hosszan tartó kellemetlenséggel jár. A radonos termálfürdők iránt évről évre nő az érdeklődés, mert sok vendég arról számol be, hogy egy-egy kúra után könnyebben mozog, kevesebb fájdalmat érez. 

Hévízi-tó radonos termálfürdő
A Hévízi-tó radonos termálfürdő, amely az ásványi anyagokkal együtt komplex gyógyhatást biztosít
Fotó: Mazur Travel /  Shutterstock 

Mitől különlegesek a radonos termálfürdők?

A radonos termálfürdők vizében természetes módon jelen van a radon nevű nemesgáz és rádiumionokat is tartalmaz. Ez a gáz a földkéregből szabadul fel, majd a termálvízben oldódik. Fürdőzés közben kis mennyiségben a bőrön át és belégzéssel kerül a szervezetbe, ahol biológiai reakciókat indíthat el. A tapasztalatok szerint a radonos gyógyvíz hatására csökkenhet a gyulladás, mérséklődhet a fájdalomérzet, és javulhat a vérkeringés. Éppen ezért a radonos termálfürdők legfőképpen ízületi kopás, gerincproblémák, műtétek utáni rehabilitáció vagy krónikus mozgásszervi betegségek esetén ajánlottak.

Kinek és mikor segítenek a gyógyvizek?

A radonos termálfürdők vendégeinek többsége kúraszerűen használja a gyógyvizet. Gyakori indok az ízületi fájdalom, a reumatikus panaszok vagy a köszvényhez kapcsolódó kellemetlenségek enyhítése. Egyes esetekben légzőszervi problémáknál is lehet jótékony hatása, bár ezeknél mindig egyéni mérlegelés szükséges. Azonban a radonos termálfürdők nem mindenkinek ajánlottak. Pajzsmirigy-túlműködés, várandósság vagy bizonyos szív- és érrendszeri betegségek esetén a kezelések kerülendők, ezért a kúra megkezdése előtt orvosi egyeztetés javasolt.

Hol találhatók radonos termálfürdők Magyarországon?

Magyarország különösen gazdag radonos gyógyvizekben. Budapesten a Rudas Gyógyfürdő medencéiben mérhető radontartalom, amelyet főként mozgásszervi panaszokkal érkezők keresnek fel. Az Egri Török Fürdő és a termálfürdő vize is ebbe a körbe tartozik. A hévízi gyógyvíz különlegessége, hogy többféle ásványi anyagot tartalmaz. Ezek az ásványok, valamint a radon a bőrön át, a légkörből belégzés útján is hasznosulnak.

Valódi gyógyhatás vagy csak jóleső érzés?

A radonos termálfürdők megítélése a szakmai körökben sem egységes. A balneológiai tapasztalatok hosszú múltra tekintenek vissza, miközben a modern orvostudomány óvatosan kezeli a radon szerepét. Abban azonban sokan egyetértenek, hogy a meleg víz, a felhajtóerő, a nyugodt környezet és a kúraszerű pihenés együtt jelentős közérzetjavulást hozhat. A radonos termálfürdők ezért természetesebb megoldást jelentenek a fájdalom csökkentéséhez és a mindennapi mozgás könnyebbé tételéhez. 

Hévízi hidroterápia:

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu