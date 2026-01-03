Miért keresik egyre többen a radonos termálfürdőket?

A radon szó elsőre ijesztőnek hangzik, ám a radonos víz nem jelent semmiféle veszélyt. A sugárzás ugyanis elhanyagolható mértékű, mert ezeknek a vizeknek a speciális gyógyhatását már bizonyították. A mozgásszervi panaszok, a krónikus derékfájás vagy az ízületi merevség hosszan tartó kellemetlenséggel jár. A radonos termálfürdők iránt évről évre nő az érdeklődés, mert sok vendég arról számol be, hogy egy-egy kúra után könnyebben mozog, kevesebb fájdalmat érez.
A radonos termálfürdők vizében természetes módon jelen van a radon nevű nemesgáz és rádiumionokat is tartalmaz. Ez a gáz a földkéregből szabadul fel, majd a termálvízben oldódik. Fürdőzés közben kis mennyiségben a bőrön át és belégzéssel kerül a szervezetbe, ahol biológiai reakciókat indíthat el. A tapasztalatok szerint a radonos gyógyvíz hatására csökkenhet a gyulladás, mérséklődhet a fájdalomérzet, és javulhat a vérkeringés. Éppen ezért a radonos termálfürdők legfőképpen ízületi kopás, gerincproblémák, műtétek utáni rehabilitáció vagy krónikus mozgásszervi betegségek esetén ajánlottak.
A radonos termálfürdők vendégeinek többsége kúraszerűen használja a gyógyvizet. Gyakori indok az ízületi fájdalom, a reumatikus panaszok vagy a köszvényhez kapcsolódó kellemetlenségek enyhítése. Egyes esetekben légzőszervi problémáknál is lehet jótékony hatása, bár ezeknél mindig egyéni mérlegelés szükséges. Azonban a radonos termálfürdők nem mindenkinek ajánlottak. Pajzsmirigy-túlműködés, várandósság vagy bizonyos szív- és érrendszeri betegségek esetén a kezelések kerülendők, ezért a kúra megkezdése előtt orvosi egyeztetés javasolt.
Magyarország különösen gazdag radonos gyógyvizekben. Budapesten a Rudas Gyógyfürdő medencéiben mérhető radontartalom, amelyet főként mozgásszervi panaszokkal érkezők keresnek fel. Az Egri Török Fürdő és a termálfürdő vize is ebbe a körbe tartozik. A hévízi gyógyvíz különlegessége, hogy többféle ásványi anyagot tartalmaz. Ezek az ásványok, valamint a radon a bőrön át, a légkörből belégzés útján is hasznosulnak.
A radonos termálfürdők megítélése a szakmai körökben sem egységes. A balneológiai tapasztalatok hosszú múltra tekintenek vissza, miközben a modern orvostudomány óvatosan kezeli a radon szerepét. Abban azonban sokan egyetértenek, hogy a meleg víz, a felhajtóerő, a nyugodt környezet és a kúraszerű pihenés együtt jelentős közérzetjavulást hozhat. A radonos termálfürdők ezért természetesebb megoldást jelentenek a fájdalom csökkentéséhez és a mindennapi mozgás könnyebbé tételéhez.
Hévízi hidroterápia:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.