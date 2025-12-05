Elképesztő: megtalálhatták a depresszió ellenszerét - nem fogod elhinni, mi az

A Birmingham és az Oxford egyetem kutatói, valamint a Birmingham and Solihull Mental Health NHS Foundation Trust szakemberei egy új tanulmányban arra jutottak, hogy az alacsony dózisú dinitrogén-oxid, közismert nevén nevetőgáz gyors, rövid távú javulást válthat ki azoknál a depresszióban szenvedő betegeknél, akiknél a kezelés nem eredményez javulást. A 50 százalékos koncentrációban belélegzett gáz egyetlen alkalom után 24 órán belül „gyors és jelentős” tünetcsökkenést eredményezett, bár a hatás általában egy hét után elmúlt. Fontos azonban kiemelni, hogy ez nevetőgáz ellenőrzött, orvosi használatára vonatkozik, egyébként súlyos egészségügyi problémákat tud okozni.
A kutatás súlyos depressziós zavarban (MDD), a kezelésre nem reagáló depresszióban (TRD), valamint bipoláris depresszióban szenvedő pácienseket vizsgált. A TRD a brit depresszióban szenvedő betegek közel felét érinti.
A tanulmány társszerzője, Kiranpreet Gill így fogalmazott:
Ez a kutatás azt mutatja, hogy a dinitrogén-oxid képes gyors és klinikailag jelentős rövid távú javulást hozni súlyos depresszióban. A gáz akár egy új, gyors hatású kezelési generáció része is lehet.
A vizsgálat mellékhatásokat is rögzített, ilyenek voltak a hányinger, szédülés, fejfájás, amelyek gyorsan elmúltak, és nem igényeltek orvosi kezelést. A kutatás szerint rövid távú alkalmazásnál nem merült fel jelentős biztonsági kockázat, ugyanakkor a hosszú távú hatások feltárásához további kutatásra szükséges - írja a Daily Mail.
A nevetőgázt hagyományosan érzéstelenítésre és műtéti fájdalomcsillapításra használják, de illegális rekreációs szerként is elterjedt, „hippy crack” néven. A színtelen, belélegezhető gáz a glutamát receptorokra hat, így hangulatra és érzelmekre is befolyással bír. A dinitrogén-oxid nem orvosi használata veszélyes, vitaminhiányhoz vezethet, maradandó idegkárosodást és tartós bénulást is okozhat.
Hamish McAllister-Williams professzor, aki nem vett részt a kutatásban, óvatosságra intett:
A jelenlegi eredmények alapján érdemes tovább vizsgálni a dinitrogén-oxidot, de sokkal nagyobb és alaposabb kutatásokra van szükség, mielőtt bármilyen végső következtetést levonhatnánk.
