Sportolni hideg időben? Ezekre mindenképp figyelj!

A hideg hónapokban általában fáradékonyabbak vagyunk, jobban szeretünk a nap végén bekuckózni a melegbe, és még a sportembereknek sem feltétlenül van lehetőségük edzőterembe járni, sokan pedig egyenesen kizártnak tartják, hogy kimerészkedjenek a hidegbe - írja a Fanny magazin. Mégis megéri!

A mozgás a téli időszakban is fontos Fotó: Pexels

Ezért vágjunk bele

Rendszeres testmozgással gondoskodhatunk az egészségünkről, ellenállóbbá tehetjük a szervezetünket, így kevésbé leszünk fogékonyak a betegségekre, ráadásul a közérzetünk, az önbizalmunk, az energiaszintünk, az alvásunk minősége is jobb lesz. A hűvösben való időtöltéssel továbbá plusz előnyökre tehetünk szert. Amellett, hogy távol tarthatjuk a különféle nyavalyákat, a testünket hozzászoktathatjuk a hideghez, amitől kevésbé leszünk fázósak, javulhat a szervezetünk védekező és ellenálló rendszere, ezen kívül a kinti mozgás és a természetes fény a hangulatunkra és az idegrendszerünkre is jótékonyan hat. Nem árt azonban odafigyelni néhány alapvető dologra.

A hőveszteség elkerülése

Hideg időben hőt veszít a test, ennek jó része a fedetlen fejen át távozik, ezért nem érdemes sapka nélkül menni a szabadba. Ha nem öltözünk fel megfelelően, illetve nem készítjük fel kellőképpen a testünket a kinti mozgásra, a normálisnál nagyobb hőveszteséggel kell számolnunk, amivel a hipotermiát, azaz a kihűlést is megkockáztatjuk.

Amikor jól jön a zsír

Habár azért sportolunk, hogy izmosak legyünk, és ledolgozzuk a felesleges zsírt, a hidegben való mozgáshoz jól jön a normálnál magasabb testzsírszázalék. A zsírréteg egyfajta szigetelést ad, aminek következtében kevesebb hőt adunk le, akárcsak egy megfelelő öltözettel, ami a kényelmes mozgás mellett a teljesítőképességet is fokozza.

Több réteges védelem

Az egyéni hőérzet eltérő, mindenki mást érez hidegnek, de induljunk futni, túrázni, biciklizni, kosárlabdázni, vagy felnőtt parkokba, tartsuk szem előtt a réteges öltözködés szabályait. Az első, azaz alapréteg szerepe az izzadság elvezetése, hogy száraz maradjon a bőr és maga a ruha is. A következő a hőszigetelő réteg, ez gondoskodik a hideg elleni védelemről, mivel benntartja a test által megtermelt őt, miközben átengedi a párát. A külső réteg, például egy kabát az időjárási elemekkel (eső, hó, szél) szemben óv. A hőmérséklettől és egyéb körülményektől függően köztes rétegeket is viselhetünk, arra azonban ügyeljünk, hogy ne öltözzünk be túlságosan, és kerüljük a szoros ruhaneműket is. A legjobb, ha induláskor egy picit fázunk, így lesz a kinti mozgás közben komfortos a testhőmérsékletünk. Érdemes sportboltokban kifejezetten kültéri aktivitásra szánt, strapabíró és hosszútávon is tartós funkcionális öltözetet beszerezni. Az alapanyagokat tekintve a legjobb választás a szintetikus és gyapjú keverék.