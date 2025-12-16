Elképesztő elismerés: Európa legszebb karácsonyi jégpályája a debreceni

A debreceni jégpálya elnyerte Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája címet.

A döntést a szakmai zsűri és az utazóközönség közösen hozta meg.

Debrecen karácsonyi vására Európa TOP 5 ünnepi vására közé került.

Hivatalosan is Európa legszebbje lett a debreceni jégpálya. Az elismerést a European Best Destinations ítélte oda, amely Európa egyik legismertebb, turisztikai rangsorokat kiállító oldala. A rangos szakmai zsűri és az utazóközönség döntése alapján Debrecen nem csupán bemutatkozott a versenyben, hanem rögtön a kontinens legkiemelkedőbb ünnepi úti céljai közé emelkedett. A debreceni jégpálya sikere mellett a karácsonyi vásár bekerült Európa TOP 5 karácsonyi vására közé, ami önmagában is komoly szakmai elismerés.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Debreceni jégpálya és ünnepi élmény

A debreceni advent egyik leglátványosabb eleme a Fő téri jégpálya, amely különleges környezetben, a Református Nagytemplom impozáns épülete előtt várja a látogatókat. A 750 négyzetméteres jégpálya egy 120 méteres folyosóval is rendelkezik, így a Kossuth-emlékművet is körbe lehet korcsolyázni. A zsűri értékelése szerint a helyszín hangulata, a városi környezet és az ünnepi atmoszféra együttese emelte a jégpályát Európa legjobbjai közé.

A jégpályát úgy tervezték, hogy azt a kezdő és a gyakorlottabb korcsolyázók is kényelmesen használhassák. A tágas jégfelület egyszerre szolgál közösségi térként és az adventi időszak egyik látványos elemeként, amely szervesen illeszkedik a környező karácsonyi vásár hangulatához. Az adventhez kapcsolódó programok között gyerekeknek szóló foglalkozások és előadások is szerepelnek. Az adventi időszakban Debrecen központja egységes ünnepi arculatot kap. A díszkivilágítás, a szabadtéri elemek és a történelmi belváros látványa együtt adja azt a környezetet, amelyet a szakmai zsűri és a közönség is kiemelt a díj odaítélésekor.

Hamarosan érkezik a trófea

A szervezők közlése szerint a verseny hivatalos trófeája hamarosan Belgiumból érkezik Debrecenbe. A város célja továbbra is az, hogy évről évre színesebb, különlegesebb és szerethetőbb ünnepi élményt nyújtson mindazoknak, akik az adventi időszakban látogatnak el a településre.