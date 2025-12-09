Íme, Magyarország legszebb és legnagyobb műjégpályái - képgaléria

Idén egy újabb magyar műjégpálya kapott nemzetközi elismerést, ugyanis Debrecen főterén, a Református Nagytemplom előtt kialakított jégpálya elnyerte az Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája 2025 címet és az European Best Destinations hivatalos értesítése szerint a város Európa TOP 5 karácsonyi vására közé is bekerült.

A debreceni műjégpálya nemzetközi elismerést kapott. Fotó: Czeglédi Zsolt

A magyarországi műjégpályák tavaly sem maradtak elismerés nélkül, hiszen akkor a Városligeti pálya kapott meg egy rangos díjat. Európa egyik legnagyobb szabadtéri jégpályáját gyönyörű elhelyezkedésének és történelmi jelentősége miatt a kontinens második legnépszerűbb korcsolyázóhelyszínének választották.

Műjégpálya: ezek tartoznak Magyarország legszebbjei és legnagyobbjai közé

A debreceni és a városligeti pálya mellett még számos más népszerű korcsolyázó hely található az országban. Köztük van a Dunakeszi jégpálya, amely díszkivilágítással felszerelt és jégfolyosóval ellátott jégpálya, ahol a helyszín mellett lévő színpadon különböző fellépők gondoskodnak a karácsonyi hangulatról.

Ezek mellett szintén a népszerű pályák sorába tartozik a szegedi városi műjégpálya, a székesfehérvári kori liget, valamint a Kecskemét főtéri helyszín is.

A sor azonban ennél sokkal hosszabb, ezért összeállítottunk egy galériát a legforgalmasabb műjégpályákról, amit itt tudsz megnézni: