Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Natália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Íme, Magyarország legszebb és legnagyobb műjégpályái - képgaléria

jégpálya
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 11:30
téli sportoláskorcsolyatéli sportok
Sok helyen csodájára járnak a magyar jégpályáknak: van, ahol a kivilágítás, másutt a mérete miatt, de az is ritka, hogy Európa egyik legszebb karácsonyi vásárának a része legyen. A vidéken kialakított műjégpályák ugyanannyira népszerűek, mint a fővárosi helyszínek. Vannak, amelyek különböző elismeréseket is kaptak.
Bors
A szerző cikkei

Idén egy újabb magyar műjégpálya kapott nemzetközi elismerést, ugyanis Debrecen főterén, a Református Nagytemplom előtt kialakított jégpálya elnyerte az Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája 2025 címet és az European Best Destinations hivatalos értesítése szerint a város Európa TOP 5 karácsonyi vására közé is bekerült. 

műjégpálya
A debreceni műjégpálya nemzetközi elismerést kapott. Fotó: Czeglédi Zsolt

A magyarországi műjégpályák tavaly sem maradtak elismerés nélkül, hiszen akkor a Városligeti pálya kapott meg egy rangos díjat. Európa egyik legnagyobb szabadtéri jégpályáját gyönyörű elhelyezkedésének és történelmi jelentősége miatt a kontinens második legnépszerűbb korcsolyázóhelyszínének választották.

Műjégpálya: ezek tartoznak Magyarország legszebbjei és legnagyobbjai közé

A debreceni és a városligeti pálya mellett még számos más népszerű korcsolyázó hely található az országban. Köztük van a Dunakeszi jégpálya, amely díszkivilágítással felszerelt és jégfolyosóval ellátott jégpálya, ahol a helyszín mellett lévő színpadon különböző fellépők gondoskodnak a karácsonyi hangulatról.

Ezek mellett szintén a népszerű pályák sorába tartozik a szegedi városi műjégpálya, a székesfehérvári kori liget, valamint a Kecskemét főtéri helyszín is. 

A sor azonban ennél sokkal hosszabb, ezért összeállítottunk egy galériát a legforgalmasabb műjégpályákról, amit itt tudsz megnézni: 

20220122 Győr Jégpályák éjszakája Győr Dunakapu tér, Fotó: Csapó Balázs CSB Kisalföld
Galéria: Ezek Magyarország legszebb és legnagyobb műjégpályái
1/11
A koronázó városban található székesfehérvári kori liget.

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu