Így tartsd karban a jégkorcsolyát!

A kültéri műjégpályák és az adventi vásárok hangulatos fényei között már javában lehet korizni, hiszen elkezdődött a korcsolyaszezon. A jégkorcsolya karbantartása azonban nemcsak az első használat után, de az egész szezonban fontos.
Vágólapra másolva!
Cikkünkből megtudhatod, milyen gyakran érdemes éleztetni a korcsolyát.
Eláruljuk, hogyan tartsd tisztán és rozsdamentesen a pengét, és miként védd szállítás és tárolás közben.
Segítünk, hogyan ápolhatod a korcsolya cipőrészét, hogy minél tovább megőrizze állapotát.
Legyél akár kezdő vagy rutinos korcsolyázó, fontos, hogy odafigyelj a felszerelésed állapotára. A jégkorcsolya karbantartása nemcsak hosszabb élettartamot biztosít, de növeli a biztonságot, emellett stabilabb csúszást, jobb irányíthatóságot ad. A Fanny összefoglalójából megtudhatod, hogyan ápold a jégkorcsolyát.
Jégkorcsolya karbantartása egyszerűen
Mikor kell élezni a korcsolyát? Érdemes rendszeresen éleztetni a jégkorcsolyát: kezdőként elég körülbelül két, középhaladóknak-haladóknak pedig három-négy alkalommal a korcsolyaszezonban. Ha úgy érzed, hogy már nem tart rendesen, vagy bizonytalan a csúszás, keress fel egy élező műhelyt. Jó hír, hogy a legtöbb sportáruházban már pár ezer forintért igénybe veheted ezt a szolgáltatást.
Enélkül ne lépj a jégre! Fontos, hogy mielőtt lesétálsz a jégről, tegyél kemény korcsolyavédőt a pengékre. Ezek megakadályozzák, hogy eltompuljanak vagy megsérüljenek majd a kemény felületeken.
Rozsda eltávolítása egyszerűen Használat után a cipő tisztítása a legfontosabb feladat. Ha saras lett, mosd le enyhe mosogatószeres vízzel, majd egy tiszta, száraz ruhával, akár egy régi pólóval töröld szárazra a külső felületet és a pengéket is. Amennyiben a pengék berozsdásodtak, a foltot könnyen eltüntethetjük finom szemcséjű csiszoló- vagy polírpapírral, de több házi praktika is segítségedre lehet.
Nem jó, ha csilingelnek Ha szállításkor össze tudnak ütközni a pengék, csorbulhatnak, karcolódhatnak, ráadásul még az élüket is elveszíthetik. Ezt könnyen megakadályozhatod, ha egy puha, textil pengehuzatot, úgynevezett soakert húzol rájuk, ami magába szívja a maradék nedvességet.
Puha védőt használj! Tároláshoz a kemény korcsolyavédő nem ideális, ez ugyanis csapdába ejtheti a nedvességet. Használj helyette frottírból készült nedvességelnyelő korcsolyaburkolatot, így szárazon maradnak a pengék.
Szellőztesd ki! Vedd ki használat után a talpakat, és szobahőmérsékleten, a béléstől külön hagyd őket megszáradni. Fontos, hogy ne tedd közvetlenül a fűtőtest mellé, mert a szintetikus anyagok megvetemedhetnek a túl erős hőhatástól.
Nem véd, ha koszos Ügyelj az élvédők tisztaságára is, és időnként tisztítsd ki a belsejüket, hiszen ha kosz, por van bennük, az megsértheti az éleket.
Tárold megfelelő helyen! A szezon végén alaposan szárítsd ki a korcsolyát az utolsó használat után, beleértve a pengét és a béléseket is. Tárold textil élvédőben, száraz helyen – a pince, egy párás, nedves garázs nem ideális hely a számára.
Gondolj az anyagára is! A cipő ápolása is fontos. A hagyományos bőrcipők tisztításához hasonlóan a korcsolyák anyagát is ápolni kell: ha valódi bőrből készült, időnként kezeld cipőápolóval, a műbőrt pedig tartsd tisztán, és soha ne szárítsd radiátoron, ha elázott.
Kíváncsi vagy, hogyan kell eltávolítani a rozsdát a jégkorcsolyáról? Nézd meg a videót!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.