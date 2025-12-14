Így tartsd karban a jégkorcsolyát!

A kültéri műjégpályák és az adventi vásárok hangulatos fényei között már javában lehet korizni, hiszen elkezdődött a korcsolyaszezon. A jégkorcsolya karbantartása azonban nemcsak az első használat után, de az egész szezonban fontos.

Cikkünkből megtudhatod, milyen gyakran érdemes éleztetni a korcsolyát.

Eláruljuk, hogyan tartsd tisztán és rozsdamentesen a pengét, és miként védd szállítás és tárolás közben.

Segítünk, hogyan ápolhatod a korcsolya cipőrészét, hogy minél tovább megőrizze állapotát. Legyél akár kezdő vagy rutinos korcsolyázó, fontos, hogy odafigyelj a felszerelésed állapotára. A jégkorcsolya karbantartása nemcsak hosszabb élettartamot biztosít, de növeli a biztonságot, emellett stabilabb csúszást, jobb irányíthatóságot ad. A Fanny összefoglalójából megtudhatod, hogyan ápold a jégkorcsolyát. A jégkorcsolya karbantartása elengedhetetlen a biztonságos korizáshoz.

Fotó: begalphoto / Shutterstock Jégkorcsolya karbantartása egyszerűen

Mikor kell élezni a korcsolyát?

Érdemes rendszeresen éleztetni a jégkorcsolyát: kezdőként elég körülbelül két, középhaladóknak-haladóknak pedig három-négy alkalommal a korcsolyaszezonban. Ha úgy érzed, hogy már nem tart rendesen, vagy bizonytalan a csúszás, keress fel egy élező műhelyt. Jó hír, hogy a legtöbb sportáruházban már pár ezer forintért igénybe veheted ezt a szolgáltatást.



Mielőtt ellátogatnál hazánk legnépszerűbb jégpályáira, érdemes ellenőrizni, hogy a pengét tartó csavarok nem lazultak-e ki; ha szükséges, húzz rajtuk csavarhúzóval. Ha mindent rendben találsz, bátran jégre állhatsz. A szezon során érdemes Debrecenbe is elutazni, ahol Európa legszebb karácsonyi korcsolyapályája várja a téli sportok szerelmeseit.



Fontos, hogy mielőtt lesétálsz a jégről, tegyél kemény korcsolyavédőt a pengékre. Ezek megakadályozzák, hogy eltompuljanak vagy megsérüljenek majd a kemény felületeken.



Használat után a cipő tisztítása a legfontosabb feladat. Ha saras lett, mosd le enyhe mosogatószeres vízzel, majd egy tiszta, száraz ruhával, akár egy régi pólóval töröld szárazra a külső felületet és a pengéket is. Amennyiben a pengék berozsdásodtak, a foltot könnyen eltüntethetjük finom szemcséjű csiszoló- vagy polírpapírral, de több házi praktika is segítségedre lehet.



Ha szállításkor össze tudnak ütközni a pengék, csorbulhatnak, karcolódhatnak, ráadásul még az élüket is elveszíthetik. Ezt könnyen megakadályozhatod, ha egy puha, textil pengehuzatot, úgynevezett soakert húzol rájuk, ami magába szívja a maradék nedvességet.

Miután letörölted a pengéket, húzz rájuk puha védőhuzatot, hogy megóvd a sérülésektől.

Fotó: Nadin_T / Shutterstock Puha védőt használj!

Tároláshoz a kemény korcsolyavédő nem ideális, ez ugyanis csapdába ejtheti a nedvességet. Használj helyette frottírból készült nedvességelnyelő korcsolyaburkolatot, így szárazon maradnak a pengék.



Vedd ki használat után a talpakat, és szobahőmérsékleten, a béléstől külön hagyd őket megszáradni. Fontos, hogy ne tedd közvetlenül a fűtőtest mellé, mert a szintetikus anyagok megvetemedhetnek a túl erős hőhatástól.



Ügyelj az élvédők tisztaságára is, és időnként tisztítsd ki a belsejüket, hiszen ha kosz, por van bennük, az megsértheti az éleket.



A szezon végén alaposan szárítsd ki a korcsolyát az utolsó használat után, beleértve a pengét és a béléseket is. Tárold textil élvédőben, száraz helyen – a pince, egy párás, nedves garázs nem ideális hely a számára.



A cipő ápolása is fontos. A hagyományos bőrcipők tisztításához hasonlóan a korcsolyák anyagát is ápolni kell: ha valódi bőrből készült, időnként kezeld cipőápolóval, a műbőrt pedig tartsd tisztán, és soha ne szárítsd radiátoron, ha elázott.



Kíváncsi vagy, hogyan kell eltávolítani a rozsdát a jégkorcsolyáról? Nézd meg a videót!

