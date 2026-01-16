Hétvégi programajánló: disznóságok, meleg italok, látványos műsorok és töménytelen zene vár

Attól, hogy a tél legszürkébb és leglehangolóbb időszakát éljük, még nem kell a négy fal között töltenünk az előttünk álló napokat. Jobbnál jobb rendezvényekkel vihetünk színt az életünkbe. Következzen a január 16-18-ai hétvégi programajánló, amelyben több tippet is találhatsz!
Disznóságok, vásári forgatag és forralt borok várnak az előttünk álló hétvégén Miskolcon, ahol extra meglepetésekre is számíthatnak a látogatók. A minifesztiválon, ahogy a neve is mutatja, a kiadós ételeké és a meleg italoké lesz a főszerep, de nem maradunk izgalmas műsorok nélkül sem. A szervezők készülnek többek között zenés műsorokkal, családi programokkal, az i-re pedig a Főnix Tűzzsonglőr Csoport előadása teszi majd fel a pontot.
Helyszín: Görömbölyi Művelődési Ház, Szolártsik Sándor tér 2., Miskolc
Időpont: január 17.
(További információk: ITT)
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezik a közkedvelt fesztivált, ahol minden a kocsonyáról és a forralt borról szól! A finom italok és falatok mellett ráadásul szórakozás is vár: lesz zene, közkívánatra visszatér a népszerű Bab Társulat, amely egy kifejezetten színes, humoros és fergeteges óriásbábos előadással készül az eseményre. Az utcaszínházi műsor egyszerre szólít meg kicsiket és nagyokat.
Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház, Szabadság út 28., Vácrátót
Időpont: január 17. 14:00-18:00
(További információk: ITT)
A téli Balaton csodálatos időtöltést kínál, ezúttal azonban nemcsak a jeges látvány, de egy igazán különleges rendezvény miatt is érdemes a magyar tenger partjára, pontosabban Zamárdiba látogatni. A pacal szerelmesei ezen a hétvégén a Pacalkirály legendás fogásait kóstolhatják meg, valamint részesei lehetnek egy hamisítatlan téli forgatagnak. A tökéletes kikapcsolódásról ezenkívül kézműves árusok, fellépők, korcsolyapálya, interaktív foglalkozások és társasjátékok gondoskodnak. A nap látványprogramja egy láncfűrészes fafaragó művész élő bemutatója lesz.
Helyszín: Rendezvénytér, Kossuth Lajos u., Zamárdi
Időpont: január 17. 12:00 órától
(További információk: ITT)
Szereted a disznótoros finomságokat? Akkor ott a helyed szombaton Esztergomban, ahol kivételes gasztronómiai élményekben lehet részed! Az eseményen életre kelnek a disznótoros hagyományok, megtekinthető lesz a húsfeldolgozás nem mindennapi folyamata, a hurka- és kolbásztöltés, a remek ételek mellé pedig finom italokkal készülnek a kitelepülő egységek. Has biztosan nem marad üresen, és a hangulat is garantált: élő zene, néptáncbemutató és táncház, valamint népi játszótér és kosárfonás is várja az érdeklődőket.
Helyszín: Esztergomi Piac, Simor János u. 26., Esztergom
Időpont: január 17. 08:30-15:00
(További információk: ITT)
Pécs újra a húrok közé csap, méghozzá a város egyik legjobb zenei eseményével. Kilenc helyszínen több mint 200 helyi produkció vonul fel délelőtt 10:00 órától egészen éjszakáig, hogy egy kis színt vigyen a januári szürkeségbe, és egy napra felébresszen minket a téli álomból. Nemcsak zenei, de művészi programok, valamint színházi előadások is várnak, melyeken keresztül felfedezhetjük Pécs sokszínű kulturális életét. Legyen szó klubokról, kocsmákról vagy komolyabb színpadokról, egy húron pendül majd mindenki.
Helyszín: Pécs több helyszíne
Időpont: január 17. 10:00 órától
(További információk: ITT)
5 remek program vár január 17-én az ország különböző városaiban:
Inkább elutaznál valahova a téli hónapokban? A lengyelországi Zakopane csodás úti cél lehet, akárcsak az az 5 magyarországi hely, ahol valódi romantika vár a leghidegebb évszakban. Ha pedig rajongsz a hóért, de nem a síelés a te világod, válogass Európa legszebb helyszínei közül! Érdemes megtekinteni a hazai kastélyparkokat is, melyek hófehéren még káprázatosabbak!
Érdekel, milyen valójában a Made in Pécs eseménye? Nézd meg az alábbi bemutatóvideót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.