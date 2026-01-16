Hétvégi programajánló: disznóságok, meleg italok, látványos műsorok és töménytelen zene vár

Attól, hogy a tél legszürkébb és leglehangolóbb időszakát éljük, még nem kell a négy fal között töltenünk az előttünk álló napokat. Jobbnál jobb rendezvényekkel vihetünk színt az életünkbe. Következzen a január 16-18-ai hétvégi programajánló, amelyben több tippet is találhatsz!

Kezdődjön a hétvégi programajánló sokak kedvencével, a tepertővel / Fotó: Nemeth Andras Peter / SzabadFöld

Hétvégi programajánló: 5 remek esemény vár ránk január 16-18-án

16. Görömbölyi Forralt Bor és Tepertőnap

Disznóságok, vásári forgatag és forralt borok várnak az előttünk álló hétvégén Miskolcon, ahol extra meglepetésekre is számíthatnak a látogatók. A minifesztiválon, ahogy a neve is mutatja, a kiadós ételeké és a meleg italoké lesz a főszerep, de nem maradunk izgalmas műsorok nélkül sem. A szervezők készülnek többek között zenés műsorokkal, családi programokkal, az i-re pedig a Főnix Tűzzsonglőr Csoport előadása teszi majd fel a pontot.

Helyszín: Görömbölyi Művelődési Ház, Szolártsik Sándor tér 2., Miskolc

Időpont: január 17.

A forró italok a kinti programok főszereplői, hiszen melegen tartanak, miközben a hangulatunkat is feldobják / Fotó: r.classen / Shutterstock

Kocsonya és forralt bor piknik 2026

A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezik a közkedvelt fesztivált, ahol minden a kocsonyáról és a forralt borról szól! A finom italok és falatok mellett ráadásul szórakozás is vár: lesz zene, közkívánatra visszatér a népszerű Bab Társulat, amely egy kifejezetten színes, humoros és fergeteges óriásbábos előadással készül az eseményre. Az utcaszínházi műsor egyszerre szólít meg kicsiket és nagyokat.

Helyszín: Gárdonyi Géza Művelődési Ház, Szabadság út 28., Vácrátót

Időpont: január 17. 14:00-18:00

A Balatonra is érdemes ellátogatni, isteni fogásokkal készülnek ugyanis a Pacalkirály a Téli Korzón nevű esemény szervezői / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Pacalkirály a Téli Korzón

A téli Balaton csodálatos időtöltést kínál, ezúttal azonban nemcsak a jeges látvány, de egy igazán különleges rendezvény miatt is érdemes a magyar tenger partjára, pontosabban Zamárdiba látogatni. A pacal szerelmesei ezen a hétvégén a Pacalkirály legendás fogásait kóstolhatják meg, valamint részesei lehetnek egy hamisítatlan téli forgatagnak. A tökéletes kikapcsolódásról ezenkívül kézműves árusok, fellépők, korcsolyapálya, interaktív foglalkozások és társasjátékok gondoskodnak. A nap látványprogramja egy láncfűrészes fafaragó művész élő bemutatója lesz.