Csupán 25 éves volt: rejtélyes balesetben meghalt a valóságshow-sztár

Halálos fogás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 12:40
Tragikusan fiatalon hunyt el a Halálos fogás sztárja. Egyelőre nem tudni, hogy az életét követelő balesetet a valóságshow kamerái rögzítették-e.

Todd Meadows, aki fedélzeti segédként dolgozott a Halálos fogás (Deadliest Catch) című valóságshowban szereplő halászhajón, 25 éves korában elhunyt. Rick Shelford kapitány, a Discovery Channel műsorának sztárja hétfő reggel jelentette be a hírt Facebook-oldalán.

Tragikus hirtelenséggel hunyt el a Halálos fogás sztárja.
Rendkívül fiatalon hunyt el a Halálos fogás sztárja

Meadows szerdán hunyt el az Aleutian Lady fedélzetén a Bering-tengeren, amit a kapitány a hajó történetének legtragikusabb napjának nevezett. Shelford kapitány a bejegyzésében elárulta, hogy Meadows volt a legénység legújabb tagja, és erős munkamoráljának köszönhetően gyorsan családtaggá vált, kivívva a csapat minden tagjának tiszteletét.

Mosolya ragályos volt, és a nevetése hangja, ahogy feljött a kormányállás lépcsőin vagy áthallatszott a fedélzeti hangszórón, olyasmi, amit mindig magunkkal fogunk hordozni. Todd gyermekei, családja és élete iránti szeretete mindenben megmutatkozott, amit tett. Keményen dolgozott, mélyen szeretett, és örömet szerzett a körülötte lévőknek

- folytatta bejegyzésében.

Meadows egy horgászattal kapcsolatos balesetben hunyt el a műsor forgatása során, azonban az még nem világos, hogy mindezt kamerák is rögzítették-e. A bennfentesek elmondása szerint a matróz halála után egy üzenetet küldtek a Halálos fogás producereinek, amelyben tájékoztatták őket az esetről, és forrásokat biztosítottak számukra a gyász feldolgozásához.

Bár Meadows rövid időt töltött a hajón, Shelford kapitány azzal zárta tisztelgését, hogy kijelentette, hatalmas hatást gyakorolt ​​a hajóra és a legénységre. A fiatal matróz családjának megsegítésére egy GoFundMe-oldal is létrejött. A befolyó összeget temetésére, valamint családja, köztük 3 fia támogatására fordítják - írta a Daily Mail.

 

