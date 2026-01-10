Rajongsz a hóért? Ezekre a helyekre akkor is megéri elutazni, ha nem síelsz

A havas úti célok nem csak síelőknek kínálnak élményeket.

Európában számos helyen élvezhető a tél sétával, túrával és különleges programokkal.

Mutatjuk, hova érdemes elutazni, ha hóra vágysz, de nem síelnél.

Ha egyáltalán nem vonz a síelés, akkor is jó időszak a tél arra, hogy a természetben legyünk. Igen, hideg van, havazik, korán sötétedik, és a napfényt is felhők takarják, ám a friss hóval borított táj egészen lenyűgöző. A téli utazást legtöbben a síeléssel azonosítják, pedig ezen kívül is akad számos izgalmas program. Hoztunk néhány ötletet, ha havas úti célt keresel.

Havas úti célok, téli élmények lovasszánon.

Fotó: Matt Walla - [email protected] - mattwalla.com / 123RF

Havas úti célok, ha nem a síelés a lényeg

A sífutás az egyik legjobb példa arra, hogy a hóban való mozgás nem feltétlenül a magas hegycsúcsokról és az adrenalinról szól. A sífutópályák általában sík vagy enyhén emelkedő terepen vezetnek, erdőkön és nyílt mezőkön át. A mozgás folyamatos, az egész testet megdolgoztatja, mégis sokkal meditatívabb élményt nyújt, mint például egy alpesi síelés. Északkelet-Olaszországban, a Dolomitok környékén például különösen békés látvány, ahogy a sífutók haladnak a havas völgyekben.

A hótalpas túrázás ennél is egyszerűbb. Nem igényel különösebb technikai tudást, csak egy pár hótalpat és botot. A széles talpfelület segít, hogy ne süllyedj bele a hóba, így olyan helyekre is eljuthatsz, ahova télen gyalogosan nehéz lenne. Sok síkölcsönző kínál hótalpakat is, sőt egyes szálláshelyeken ingyenesen kipróbálhatók.

Ha egyáltalán nem vágysz felszerelésre, a téli túrázás is jó választás. Olyan alpesi városok környékén, mint az osztrák Innsbruck, karbantartott téli túraösvények vezetnek a hegyekbe. A svájci Zermatt térségében pedig több útvonal közül lehet választani, ahonnan közelről látható a Matterhorn hegycsúcs anélkül, hogy sílécre kellene állnod. Ilyenkor különösen fontos a meleg ruházat és a jó bakancs, mert gyakoriak a jeges szakaszok.

Zermatt fölé tornyosul a Matterhorn, a svájci Alpok egyik jelképe.

Fotó: Bertrand Godfroid / Shutterstock

Izgalmas téli túrák

Varázslatos élmény lovasszánnal suhanni. A paták tompa kopogása, a csengők hangja és a takarók alá bújás mind hozzátartozik az élményhez. Az olyan alpesi üdülőhelyeken, mint Megève, amely Franciaország egyik legrégebbi síközpontja, ez kifejezetten népszerű program, pároknak és családoknak egyaránt. Ugyancsak hangulatos a Zakopane környéki kanyargós ösvényeken, a lovak ütemes léptét elnyelő hóban egy lovaskocsin zötykölődni, miközben a Tátrában gyönyörködhetünk.