Rajongsz a hóért? Ezekre a helyekre akkor is megéri elutazni, ha nem síelsz

Ha egyáltalán nem vonz a síelés, akkor is jó időszak a tél arra, hogy a természetben legyünk. Igen, hideg van, havazik, korán sötétedik, és a napfényt is felhők takarják, ám a friss hóval borított táj egészen lenyűgöző. A téli utazást legtöbben a síeléssel azonosítják, pedig ezen kívül is akad számos izgalmas program. Hoztunk néhány ötletet, ha havas úti célt keresel.
A sífutás az egyik legjobb példa arra, hogy a hóban való mozgás nem feltétlenül a magas hegycsúcsokról és az adrenalinról szól. A sífutópályák általában sík vagy enyhén emelkedő terepen vezetnek, erdőkön és nyílt mezőkön át. A mozgás folyamatos, az egész testet megdolgoztatja, mégis sokkal meditatívabb élményt nyújt, mint például egy alpesi síelés. Északkelet-Olaszországban, a Dolomitok környékén például különösen békés látvány, ahogy a sífutók haladnak a havas völgyekben.
A hótalpas túrázás ennél is egyszerűbb. Nem igényel különösebb technikai tudást, csak egy pár hótalpat és botot. A széles talpfelület segít, hogy ne süllyedj bele a hóba, így olyan helyekre is eljuthatsz, ahova télen gyalogosan nehéz lenne. Sok síkölcsönző kínál hótalpakat is, sőt egyes szálláshelyeken ingyenesen kipróbálhatók.
Ha egyáltalán nem vágysz felszerelésre, a téli túrázás is jó választás. Olyan alpesi városok környékén, mint az osztrák Innsbruck, karbantartott téli túraösvények vezetnek a hegyekbe. A svájci Zermatt térségében pedig több útvonal közül lehet választani, ahonnan közelről látható a Matterhorn hegycsúcs anélkül, hogy sílécre kellene állnod. Ilyenkor különösen fontos a meleg ruházat és a jó bakancs, mert gyakoriak a jeges szakaszok.
Varázslatos élmény lovasszánnal suhanni. A paták tompa kopogása, a csengők hangja és a takarók alá bújás mind hozzátartozik az élményhez. Az olyan alpesi üdülőhelyeken, mint Megève, amely Franciaország egyik legrégebbi síközpontja, ez kifejezetten népszerű program, pároknak és családoknak egyaránt. Ugyancsak hangulatos a Zakopane környéki kanyargós ösvényeken, a lovak ütemes léptét elnyelő hóban egy lovaskocsin zötykölődni, miközben a Tátrában gyönyörködhetünk.
Északabbra utazva a kutyaszánozás a tél egyik legizgalmasabb programja. Norvégiában, Svédországban vagy Finnországban ez nemcsak turistalátványosság, hanem hagyományos közlekedési forma is. Lappföldön vagy a norvég Tromsø környékén vezetett túrákon lehet kipróbálni, milyen érzés egy husky-falka mögött ülve suhanni a hóban.
A motorosszános túrák ennél jóval tempósabbak: Izlandon, Skandináviában vagy az Alpok egyes részein szervezett formában is elérhetők, és egészen más hangulatot adnak a téli tájnak.
Aki valódi kihívásra vágyik és igazán bevállalós, kipróbálhatja a jégmászást. Befagyott vízeséseken és jeges sziklafalakon, speciális felszereléssel mászhatsz, de szigorúan csak vezető kíséretében. Ez már nem a kényelmes kategória, de sok európai hegyi régióban elérhető lehetőség.
Ennél sokkal barátságosabb jeges sport a korcsolyázás. Városi jégpályákon vagy fedett csarnokokban bátran kipróbálhatod, még akkor is, ha az elején inkább az egyensúlyodat keresed.
Egészen különleges élmény lehet továbbá egy igluban eltöltött vacsora, vagy egy igluban töltött éjszaka. Svájcban, Ausztriában, Németországban és Finnországban is találni olyan helyeket, ahol jégből épült szobákban lehet megszállni. A hidegtől nem kell tartani: vastag hálózsákok, prémek és meglepően jól szigetelt terek várják a vendégeket.
Az északi utazások egyik csúcspontja a sarki fény, vagyis az Aurora Borealis megfigyelése. Svédországban, Finnországban vagy Izlandon, például az Abisko Nemzeti Park környékén kifejezetten erre specializálódott szállások és túrák várják az utazókat. Egy tiszta, hideg éjszakán megpillantani az sarki fényt valóban életre szóló élmény.
Ilyen egy igazi husky-s kutyaszánozás:
Ezek a havas utazási cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.