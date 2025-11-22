Balatoni jégpályák: mutatjuk, mikortól korcsolyázhatsz a magyar tenger partján

Ahogy közeledik az ünnepi időszak, a tóparti városokban sorra gyúlnak fel a fények, és balatoni jégpályák egész sora nyitja meg kapuit. A HírBalaton beszámolója szerint a korcsolyázás a magyar tenger környékén idén különösen izgalmas lesz. November végétől januárig szinte teljesen körbe lehet majd korizni a tavat. Minden helyszín más hangulatú lesz, lesznek programok, forró italok és adventi falatok, melyek még hangulatosabbá teszik a csúszkálást.

A Balatonfüreden található balatoni jégpályák egyike jégfolyosóval és csodás panorámával várja a látogatókat

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Idén is számos műjégpálya nyílik a Balaton partján.

A legtöbb helyszínen nemcsak korcsolyázási lehetőséggel, hanem egyéb téli balatoni programokkal is várják a látogatókat.

A balatoni jégpályák többsége jövő februárban is nyitva tart.

A balatoni jégpályák tervezett nyitásai

A legtöbb balatoni jégpálya februárig nyitva tart, így azoknak is bőven lesz idejük korizni, akik csak az ünnepek után érnek rá.

Balatonalmádi: november 30 – február 1.

A Platán korzó adventi hangulata mellé hétvégi programok és vásár társul. Aki nem hoz korit, helyben is bérelhet.

november 30 – február 1. A Platán korzó adventi hangulata mellé hétvégi programok és vásár társul. Aki nem hoz korit, helyben is bérelhet. Balatonboglár: november 29 – február 8.

A kikötő melletti tágas pályán tóra néző panoráma teszi különlegessé a csúszkálást.

november 29 – február 8. A kikötő melletti tágas pályán tóra néző panoráma teszi különlegessé a csúszkálást. Balatonfüred: december 12 – február 1.

A város kedvelt, kanyargó pályája idén is megnyitja kapuit. A téli tóparttal együtt ez a hely mindig mesébe illő.

december 12 – február 1. A város kedvelt, kanyargó pályája idén is megnyitja kapuit. A téli tóparttal együtt ez a hely mindig mesébe illő. Fonyód: november 29 – február 22.

A Vigadó tér ünnepi kivilágítása és a balatoni háttér együtt adja a fonyódi jégpálya varázslatos hangulatát. Itt szinte minden hétvégére tartogatnak valamilyen programot.

november 29 – február 22. A Vigadó tér ünnepi kivilágítása és a balatoni háttér együtt adja a fonyódi jégpálya varázslatos hangulatát. Itt szinte minden hétvégére tartogatnak valamilyen programot. Keszthely: december 6 – február 8.

Az Energia téren ingyenes a pályahasználat, van korcsolya kölcsönző és hétvégi büfé is, így teljesen családbarát a helyszín.

december 6 – február 8. Az Energia téren ingyenes a pályahasználat, van korcsolya kölcsönző és hétvégi büfé is, így teljesen családbarát a helyszín. Nemesvámos: november 15 – január 15.

A leghamarabb nyitó pálya, ahol az adventi fények ölelésében, forró italokkal a kézben lehet csúszkálni.

november 15 – január 15. A leghamarabb nyitó pálya, ahol az adventi fények ölelésében, forró italokkal a kézben lehet csúszkálni. Siófok: november 28 – február 15.

A Siófoki Nagystrand igazi téli élményparkká változik ebben az időszakban. A szervezők a korcsolyázási lehetőség mellett számos egyéb programmal várják a látogatókat.

november 28 – február 15. A Siófoki Nagystrand igazi téli élményparkká változik ebben az időszakban. A szervezők a korcsolyázási lehetőség mellett számos egyéb programmal várják a látogatókat. Zalakaros: november 30 – január 30.

A Karos Korzó ünnepi dekorációja, a forralt bor illata és a családias légkör varázslatos hangulatot teremt a korizni vágyóknak.

november 30 – január 30. A Karos Korzó ünnepi dekorációja, a forralt bor illata és a családias légkör varázslatos hangulatot teremt a korizni vágyóknak. Zamárdi: december 20 – február 21.

A Téli Korzó idén is megnyílik gyönyörű tóparti fényekkel és kellemes programokkal kiegészülve.

