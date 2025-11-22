Balatoni jégpályák: mutatjuk, mikortól korcsolyázhatsz a magyar tenger partján

Ahogy közeledik az ünnepi időszak, a tóparti városokban sorra gyúlnak fel a fények, és balatoni jégpályák egész sora nyitja meg kapuit. A HírBalaton beszámolója szerint a korcsolyázás a magyar tenger környékén idén különösen izgalmas lesz. November végétől januárig szinte teljesen körbe lehet majd korizni a tavat. Minden helyszín más hangulatú lesz, lesznek programok, forró italok és adventi falatok, melyek még hangulatosabbá teszik a csúszkálást.
Idén is számos műjégpálya nyílik a Balaton partján.
A legtöbb helyszínen nemcsak korcsolyázási lehetőséggel, hanem egyéb téli balatoni programokkal is várják a látogatókat.
A balatoni jégpályák többsége jövő februárban is nyitva tart.
A legtöbb balatoni jégpálya februárig nyitva tart, így azoknak is bőven lesz idejük korizni, akik csak az ünnepek után érnek rá.
Balatonalmádi: november 30 – február 1. A Platán korzó adventi hangulata mellé hétvégi programok és vásár társul. Aki nem hoz korit, helyben is bérelhet.
Balatonboglár: november 29 – február 8. A kikötő melletti tágas pályán tóra néző panoráma teszi különlegessé a csúszkálást.
Balatonfüred: december 12 – február 1. A város kedvelt, kanyargó pályája idén is megnyitja kapuit. A téli tóparttal együtt ez a hely mindig mesébe illő.
Fonyód: november 29 – február 22. A Vigadó tér ünnepi kivilágítása és a balatoni háttér együtt adja a fonyódi jégpálya varázslatos hangulatát. Itt szinte minden hétvégére tartogatnak valamilyen programot.
Keszthely: december 6 – február 8. Az Energia téren ingyenes a pályahasználat, van korcsolya kölcsönző és hétvégi büfé is, így teljesen családbarát a helyszín.
Nemesvámos: november 15 – január 15. A leghamarabb nyitó pálya, ahol az adventi fények ölelésében, forró italokkal a kézben lehet csúszkálni.
Siófok: november 28 – február 15. A Siófoki Nagystrand igazi téli élményparkká változik ebben az időszakban. A szervezők a korcsolyázási lehetőség mellett számos egyéb programmal várják a látogatókat.
Zalakaros: november 30 – január 30. A Karos Korzó ünnepi dekorációja, a forralt bor illata és a családias légkör varázslatos hangulatot teremt a korizni vágyóknak.
Zamárdi: december 20 – február 21. A Téli Korzó idén is megnyílik gyönyörű tóparti fényekkel és kellemes programokkal kiegészülve.
