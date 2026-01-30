Hétvégi programajánló: főszerepben a gasztronómia, az ízletes disznóságok és a farsang

Csak egy apró löketre lenne szükséged ahhoz, hogy megtervezd az előtted álló napokat a családdal? Nézd meg legújabb hétvégi programajánlónkat, és inspirálódj belőle kedvedre!

Hétvégi programajánló: nem érdemes kihagyni a Harmadik Budai Disznótort, a népszerű II. kerületi piacnál! / Fotó: Balaton József / MTI

5 kihagyhatatlan gasztronómiai esemény a hétvégi programajánlóban:

Harmadik Budai Disznótor

Hagyományos disznótorral vár a népszerű budapesti piac, ahol ezúttal a hurka, a kolbász és más disznóságok kerülnek a középpontba, de nemcsak tradicionális, hanem izgalmas hozzávalókkal megspékelt formákban is. Amellett, hogy finomakat ehetünk, szórakozásra is lehetőségünk nyílik vasárnap: a teljes kikapcsolódásról a Party Café Zenekar és a Rom’Art gondoskodik. A bátrabbak kolbásztöltő csapatversenyre is benevezhetnek.

Helyszín: Budapest, Fény Utcai Piac – Lövőház u. 12.

Időpont: február 1. 10:00 – 18:00

További információk: ITT

A VIII. Lellei Gasztro Farsang ínycsiklandó ételekkel és finom italokkal vár / Fotó: Somogy Vármegyei hírportál

VIII. Lellei Gasztro Farsang

Január utolsó napján megtelik a népszerű déli parti település, Balatonlelle hajókikötője, nem másért, mint egy hamisítatlan farsangi forgatag kedvéért. A főszerepben természetesen a gasztronómia kerül, hála azoknak a helyi és környékbeli pincészeteknek, éttermeknek és cukrászdáknak, akik kitelepülnek a helyszínre és finom fogásokkal alapozzák meg a hangulatot. Az idei gasztro farsangon izgalmas programok is várnak: érdemes például beöltözni, ugyanis lesz gyermek és felnőtt jelmezverseny, farsangi maszkfestés, fánkevő és jelmezes limbó megmérettetés, és élő zene is.

Helyszín: Balatonlelle, Móló sétány – Hajóállomás

Időpont: január 31. 12:00-tól

További információk: ITT

A IX. Trubelka Fesztiválon bárki megkóstolhatja a szlovák eredetű vaníliás süteményt / Fotó: Bors

IX. Trubelka Fesztivál

A Sóskúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat eseménye a közösségi élményt, a kóstolás örömét és a trubelka hagyományának őrzését foglalja össze. A szlovák eredetű, cső alakú, vaníliakrémmel töltött házi édesség az évek során Sóskút jellegzetessége lett, és mivel eredetileg is télen sütötték, a disznóvágásból megmaradt hájjal, manapság is ilyenkorra időzítik. Habár a finom falatoké lesz a főszerep, a rendezők táncos-énekes műsorokkal és fúvószenével is várják a látogatókat.

Helyszín: Sóskút, Tulipán u. 4.

Időpont: január 31. 15:00-tól

További információk: ITT