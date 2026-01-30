Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Hétvégi programajánló: főszerepben a gasztronómia, az ízletes disznóságok és a farsang

hétvégi programajánló
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 11:45
disznótorosgasztronómiafarsang
Nyakunkon a hétvégi pihenés, és bár az időjárás nem kecsegtet még kellemes tavaszi fuvallatokkal, érdemes végre kilépni a lakásból. Hétvégi programajánlónkban ezúttal olyan izgalmas gasztronómiai eseményeket gyűjtöttünk össze, amiket szülők és gyerekek egyaránt élveznek!
László Juli
Csak egy apró löketre lenne szükséged ahhoz, hogy megtervezd az előtted álló napokat a családdal? Nézd meg legújabb hétvégi programajánlónkat, és inspirálódj belőle kedvedre!

A hétvégi programajánló első eseménye a Fény Utcai Piac disznótorosa.
Hétvégi programajánló: nem érdemes kihagyni a Harmadik Budai Disznótort, a népszerű II. kerületi piacnál! / Fotó: Balaton József / MTI

5 kihagyhatatlan gasztronómiai esemény a hétvégi programajánlóban:

Harmadik Budai Disznótor

Hagyományos disznótorral vár a népszerű budapesti piac, ahol ezúttal a hurka, a kolbász és más disznóságok kerülnek a középpontba, de nemcsak tradicionális, hanem izgalmas hozzávalókkal megspékelt formákban is. Amellett, hogy finomakat ehetünk, szórakozásra is lehetőségünk nyílik vasárnap: a teljes kikapcsolódásról a Party Café Zenekar és a Rom’Art gondoskodik. A bátrabbak kolbásztöltő csapatversenyre is benevezhetnek.

Helyszín: Budapest, Fény Utcai Piac – Lövőház u. 12.
Időpont: február 1. 10:00 – 18:00
További információk: ITT

Egy nő és a fia nézik, ahogyan a séf tálalja nekik az ételt a balatonlellei gasztro farsangon
A VIII. Lellei Gasztro Farsang ínycsiklandó ételekkel és finom italokkal vár / Fotó: Somogy Vármegyei hírportál

VIII. Lellei Gasztro Farsang

Január utolsó napján megtelik a népszerű déli parti település, Balatonlelle hajókikötője, nem másért, mint egy hamisítatlan farsangi forgatag kedvéért. A főszerepben természetesen a gasztronómia kerül, hála azoknak a helyi és környékbeli pincészeteknek, éttermeknek és cukrászdáknak, akik kitelepülnek a helyszínre és finom fogásokkal alapozzák meg a hangulatot. Az idei gasztro farsangon izgalmas programok is várnak: érdemes például beöltözni, ugyanis lesz gyermek és felnőtt jelmezverseny, farsangi maszkfestés, fánkevő és jelmezes limbó megmérettetés, és élő zene is.

Helyszín: Balatonlelle, Móló sétány – Hajóállomás
Időpont: január 31. 12:00-tól
További információk: ITT

Hagyományos szlovák eredetű sütemény, vagyis trubelka.
A IX. Trubelka Fesztiválon bárki megkóstolhatja a szlovák eredetű vaníliás süteményt / Fotó: Bors

IX. Trubelka Fesztivál

A Sóskúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat eseménye a közösségi élményt, a kóstolás örömét és a trubelka hagyományának őrzését foglalja össze. A szlovák eredetű, cső alakú, vaníliakrémmel töltött házi édesség az évek során Sóskút jellegzetessége lett, és mivel eredetileg is télen sütötték, a disznóvágásból megmaradt hájjal, manapság is ilyenkorra időzítik. Habár a finom falatoké lesz a főszerep, a rendezők táncos-énekes műsorokkal és fúvószenével is várják a látogatókat.

Helyszín: Sóskút, Tulipán u. 4. 
Időpont: január 31. 15:00-tól
További információk: ITT 

Kolbászok és húsok sülnek egy szabadtéri gasztronómiai eseményen.
Első alkalommal rendezik meg a hagyományteremtő programnak szánt Tóalmási Böllérfesztivált / Fotó: Lena Ivanova /  Shutterstock 

I. Tóalmási Böllérfesztivál

Hagyomány, közösség, ízek, élmények – így lehetne röviden összefoglalni az első alkalommal megrendezésre kerülő, tóalmási hagyományteremtő böllérfesztivált, ami egész nap várja a vidéki hangulat és a disznótoros kedvelőit. Lesz látványos böllérbemutató autentikus disznóvágási munkafolyamatokkal, de kóstolók, helyi kézművesek vására, zenés- és gyermekprogramok is várnak. Aki estig marad, a Retro Böllér Disco-ban bulizhat egy jót a nap zárásaként.

Helyszín: Tóalmás, Rákóczi Ferenc út 31. 
Időpont: január 31. 11:00-tól
További információk: ITT

Nyilvános disznóvágás, amin egy férfi fa teknőben keveri be a kolbásznak valót.
A Patai Bor és Tor Fesztiválon élesben nézhetjük végig a disznótoros ételek elkészítésének folyamatát / Fotó: Czímer Tamás  / Heves Megyei Hírlap

Patai Bor & Tor Fesztivál

Friss, toros ételek, forralt bor és a patai termelők borai is terítékre kerülnek ezen a szombaton a gyöngyöspatai rendezvényházban az immár hagyományosnak számító téli eseményen. Itt minden a disznótor és a bor kapcsolatáról szól majd, de a látogatók egy valódi patai disznóvágást is megtekinthetnek, ha éreznek magukban elegendő motivációt. Számíthatunk ezen kívül helyi túrára, tárlatvezetésre, kóstolókra, a talpalávalót pedig DJ Sepy szolgáltatja majd. A programra érdemes saját bögrével és borospohárral érkezni.

Helyszín: Gyöngyöspata, Vári út 32/a. – Széleskedvű Rendezvényház
Időpont: január 31. 10:00-tól
További információk: ITT

Válogass kedvedre a hétvégi programok közül!

  • Harmadik Budai Disznótor
  • VIII. Lellei Gasztro Farsang
  • IX. Trubelka Fesztivál
  • I. Tóalmási Böllérfesztivál
  • Patai Bor és Tor Fesztivál

Ha kíváncsi vagy, milyen volt az I. Lellei Gasztro Farsang 2019-ben, akkor nézd meg ezt a videót is:

