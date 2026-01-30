Hétvégi programajánló: főszerepben a gasztronómia, az ízletes disznóságok és a farsang

Csak egy apró löketre lenne szükséged ahhoz, hogy megtervezd az előtted álló napokat a családdal? Nézd meg legújabb hétvégi programajánlónkat, és inspirálódj belőle kedvedre!
Hagyományos disznótorral vár a népszerű budapesti piac, ahol ezúttal a hurka, a kolbász és más disznóságok kerülnek a középpontba, de nemcsak tradicionális, hanem izgalmas hozzávalókkal megspékelt formákban is. Amellett, hogy finomakat ehetünk, szórakozásra is lehetőségünk nyílik vasárnap: a teljes kikapcsolódásról a Party Café Zenekar és a Rom’Art gondoskodik. A bátrabbak kolbásztöltő csapatversenyre is benevezhetnek.
Helyszín: Budapest, Fény Utcai Piac – Lövőház u. 12.
Időpont: február 1. 10:00 – 18:00
További információk: ITT
Január utolsó napján megtelik a népszerű déli parti település, Balatonlelle hajókikötője, nem másért, mint egy hamisítatlan farsangi forgatag kedvéért. A főszerepben természetesen a gasztronómia kerül, hála azoknak a helyi és környékbeli pincészeteknek, éttermeknek és cukrászdáknak, akik kitelepülnek a helyszínre és finom fogásokkal alapozzák meg a hangulatot. Az idei gasztro farsangon izgalmas programok is várnak: érdemes például beöltözni, ugyanis lesz gyermek és felnőtt jelmezverseny, farsangi maszkfestés, fánkevő és jelmezes limbó megmérettetés, és élő zene is.
Helyszín: Balatonlelle, Móló sétány – Hajóállomás
Időpont: január 31. 12:00-tól
További információk: ITT
A Sóskúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat eseménye a közösségi élményt, a kóstolás örömét és a trubelka hagyományának őrzését foglalja össze. A szlovák eredetű, cső alakú, vaníliakrémmel töltött házi édesség az évek során Sóskút jellegzetessége lett, és mivel eredetileg is télen sütötték, a disznóvágásból megmaradt hájjal, manapság is ilyenkorra időzítik. Habár a finom falatoké lesz a főszerep, a rendezők táncos-énekes műsorokkal és fúvószenével is várják a látogatókat.
Helyszín: Sóskút, Tulipán u. 4.
Időpont: január 31. 15:00-tól
További információk: ITT
Hagyomány, közösség, ízek, élmények – így lehetne röviden összefoglalni az első alkalommal megrendezésre kerülő, tóalmási hagyományteremtő böllérfesztivált, ami egész nap várja a vidéki hangulat és a disznótoros kedvelőit. Lesz látványos böllérbemutató autentikus disznóvágási munkafolyamatokkal, de kóstolók, helyi kézművesek vására, zenés- és gyermekprogramok is várnak. Aki estig marad, a Retro Böllér Disco-ban bulizhat egy jót a nap zárásaként.
Helyszín: Tóalmás, Rákóczi Ferenc út 31.
Időpont: január 31. 11:00-tól
További információk: ITT
Friss, toros ételek, forralt bor és a patai termelők borai is terítékre kerülnek ezen a szombaton a gyöngyöspatai rendezvényházban az immár hagyományosnak számító téli eseményen. Itt minden a disznótor és a bor kapcsolatáról szól majd, de a látogatók egy valódi patai disznóvágást is megtekinthetnek, ha éreznek magukban elegendő motivációt. Számíthatunk ezen kívül helyi túrára, tárlatvezetésre, kóstolókra, a talpalávalót pedig DJ Sepy szolgáltatja majd. A programra érdemes saját bögrével és borospohárral érkezni.
Helyszín: Gyöngyöspata, Vári út 32/a. – Széleskedvű Rendezvényház
Időpont: január 31. 10:00-tól
További információk: ITT
Válogass kedvedre a hétvégi programok közül!
Ha kíváncsi vagy, milyen volt az I. Lellei Gasztro Farsang 2019-ben, akkor nézd meg ezt a videót is:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.