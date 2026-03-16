Cuki jelenet a kaposvári Békemeneten: macijával a kezében integetett a kislány Orbán Viktornak

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 20:16 / FRISSÍTÉS: 2026. március 16. 20:22
Nagyon édes jelenet zajlott le Orbán Viktor országjárásának első állomásán.

Orbán Viktor országjárásra indult, első állomása pedig Kaposvár volt. A város polgármestere, Szita Károly hangsúlyozta, hogy tegnap még ünnepeltek a Kossuth téren, ma pedig azért gyűltek össze, hogy szövetséget kössenek egymással: egy háborúellenes szövetséget. Gelencsér Attila országgyűlési képviselő aláhúzta, hogy a kaposvári országjáráson ugyanaz az üzenet, mint előző nap a Békemeneten: a magyar emberek egyértelművé akarják tenni, hogy nem hagyják magukat. nem engednek a Brüsszeli nyomásnak, sem az ukrán zsarolásnak - Magyarország jövőjéről a magyar emberek fognak dönteni. A kaposvári Békemeneten felbukkant az a nemzeti viseletes kislány is, aki már a Háborúellenes Gyűlésen is ott volt nagyszüleivel – írja a Ripost.

Forrás: Orbán Viktor / Facebook

Hatalmas tömeg várt Orbán Viktorra Kaposváron, a miniszterelnök országjárásának első állomásán. A miniszterelnök a város polgármestere, a térség országgyűlési képviselője és Eperjes Károly színművész után lépett a színpadra, de csak miután a közönség soraiból hallgatta meg Takáts Tamás énekes előadását. A zenei produkció közben végig a résztvevőkkel szelfizett, ölelkezett. Beszéde alatt aztán történt egy nagyon kedves jelenet is: egy kislány, aki a januárban a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen is részt vett már, egyszer csak kiemelkedett a tömegből, hogy köszöntse a miniszterelnököt. 

A kislány odakiáltott, majd macijával integetni kezdett a pulpituson álló miniszterelnöknek. Orbán Viktor azonnal reagált, visszaintegetett, és válaszolt: "itt vagyok, szívem" - mondta.

Orbán Viktor is megosztotta a közösségi oldalán a cuki jelenetet egy más szemszögből:

 

