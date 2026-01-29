Sokan csak a partról, vastag nagykabátban, hitetlenkedve nézik őket: emberek, akik mosolyogva sétálnak bele a jéghideg Balatonba, ez a hidegterápia!

Hidegterápia Almádiban: Léket kellett vágniuk a befagyott Balatonon fotó: Pribék István

Hidegterápia a Balatonon: Sokan megőrülnek a nulla fokos vízért

Miközben mások a ropogó kandallótűz mellett, vastag zokniban bújnak a paplan alá, addig a Balatoni Jegesmedvék a nulla fokos vízben, jégtáblák között találják meg a belső békéjüket.

Jeges extázis

Amikor hat évvel ezelőtt Pribék István először vágott neki a téli jeges Balatonnak, akkor még egyedül csinálta a hidegterápiát. Ma már a Balatoni Jegesmedvék Sportegyesület vezetőjeként sokszor 30-40 fős csoportokat vezet be a jéghideg vízbe.

Az elején még jókat nevettünk, mikor négyen-öten fürödtünk és mondogatták a partról, hogy biztos fogadásból mentünk be vagy elment az eszünk, meg hogy nagyon betegek leszünk. Azt hitték, csak fogadásból csináljuk

- meséli mosolyogva István.

Rosszalló kommentekből néha még ma is kijut nekik, de a Balatoni Jegesmedvék csak jót derülnek ezen. Ők ugyanis tudnak valamit, amit a parton álló didergők nem: a hideg nem ellenség, hanem most a legjobb barátjuk. Nagyon sok jótékony hatása van, legfőképpen kiváló stresszoldó, de a hormonokra is kiválóan hat.

Sokk a testnek, gyógyír a léleknek

A módszer nem merül ki annyiban, hogy valaki fejest ugrik a jég közé. Sőt, ez tilos is! A folyamat egy 40-50 perces mentális ráhangolódással és speciális légzőgyakorlatokkal kezdődik.

A hideg víz egy sokkhatás, hirtelen összehúzza az ereket. A légzéssel viszont 1-2 perc alatt le tudjuk nyugtatni az idegrendszert. Ez olyan tudás, amit a munkahelyi stressz vagy az álmatlanság ellen is bevethetünk

– magyarázza István.

A hatás pedig döbbenetes: a kutatások szerint merüléskor az agy vérkeringése megváltozik, és az embernek egyetlen gondolata sem marad. Csak a jelen van, a természet és az a hatalmas adrenalin- és endorfinlöket, ami után úgy érzed, bármire képes vagy.

6 évestől a 82 évesig – szinte mindenki űzheti ezt a sportot

Bár a várandósság és a szívbetegség kizáró ok, a kor egyébként nem akadály. István csoportjában már 6 éves gyerek és 82 éves úr is megmártózott. A gyerekek imádják, a hölgyek pedig azért rajonganak érte, mert a szezon után sokkal jobban bírják a hideget, István viccesen megjegyzi: állítólag még a fűtésszámlán is megérzik a változást. De legyen az fiatal vagy idős, férfi vagy nő, mindenkinek hatalmas élményt jelent egy ilyen jeges merülés.

Ilyenkor az ember mindent kizár. Tényleg ott van a jelenben, fókuszál, kapcsolódik a természethez, önmagához, hihetetlen érzés

- vallja István.