Hidegterápia a Balatonon: Sokan megőrülnek a nulla fokos vízért!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 11:15
A Balatoni Jegesmedvék nemcsak a hideggel, az előítéletekkel is dacolnak. Van, akit az álmatlanságtól szabadított meg a 0 fokos víz, másnál pedig egyenesen gyermekáldást hozott a hidegterápia.

Sokan csak a partról, vastag nagykabátban, hitetlenkedve nézik őket: emberek, akik mosolyogva sétálnak bele a jéghideg Balatonba, ez a hidegterápia!

Hidegterápia Almádiban: Léket kellett vágniuk a befagyott Balatonon
Hidegterápia Almádiban: Léket kellett vágniuk a befagyott Balatonon    fotó: Pribék István

Hidegterápia a Balatonon:  Sokan megőrülnek a nulla fokos vízért

Miközben mások a ropogó kandallótűz mellett, vastag zokniban bújnak a paplan alá, addig a Balatoni Jegesmedvék a nulla fokos vízben, jégtáblák között találják meg a belső békéjüket.

Jeges extázis

Amikor hat évvel ezelőtt Pribék István először vágott neki a téli jeges Balatonnak, akkor még egyedül csinálta a hidegterápiát. Ma már a Balatoni Jegesmedvék Sportegyesület vezetőjeként sokszor 30-40 fős csoportokat vezet be a jéghideg vízbe.

Az elején még jókat nevettünk, mikor négyen-öten fürödtünk és mondogatták a partról, hogy biztos fogadásból mentünk be vagy elment az eszünk, meg hogy nagyon betegek leszünk. Azt hitték, csak fogadásból csináljuk 

- meséli mosolyogva István. 

Rosszalló kommentekből néha még ma is kijut nekik, de a Balatoni Jegesmedvék csak jót derülnek ezen. Ők ugyanis tudnak valamit, amit a parton álló didergők nem: a hideg nem ellenség, hanem most a legjobb barátjuk. Nagyon sok jótékony hatása van, legfőképpen kiváló stresszoldó, de a hormonokra is kiválóan hat.

Sokk a testnek, gyógyír a léleknek

A módszer nem merül ki annyiban, hogy valaki fejest ugrik a jég közé. Sőt, ez tilos is! A folyamat egy 40-50 perces mentális ráhangolódással és speciális légzőgyakorlatokkal kezdődik.

A hideg víz egy sokkhatás, hirtelen összehúzza az ereket. A légzéssel viszont 1-2 perc alatt le tudjuk nyugtatni az idegrendszert. Ez olyan tudás, amit a munkahelyi stressz vagy az álmatlanság ellen is bevethetünk 

– magyarázza István.

A hatás pedig döbbenetes: a kutatások szerint merüléskor az agy vérkeringése megváltozik, és az embernek egyetlen gondolata sem marad. Csak a jelen van, a természet és az a hatalmas adrenalin- és endorfinlöket, ami után úgy érzed, bármire képes vagy.

6 évestől a 82 évesig – szinte mindenki űzheti ezt a sportot

Bár a várandósság és a szívbetegség kizáró ok, a kor egyébként nem akadály. István csoportjában már 6 éves gyerek és 82 éves úr is megmártózott. A gyerekek imádják, a hölgyek pedig azért rajonganak érte, mert a szezon után sokkal jobban bírják a hideget, István viccesen megjegyzi: állítólag még a fűtésszámlán is megérzik a változást. De legyen az fiatal vagy idős, férfi vagy nő, mindenkinek hatalmas élményt jelent egy ilyen jeges merülés.

Ilyenkor az ember mindent kizár. Tényleg ott van a jelenben, fókuszál, kapcsolódik a természethez, önmagához, hihetetlen érzés 

- vallja István.

Októbertől májusig nincs megállás   

A Balatoni Jegesmedvék SE csapata nem egy zárt klub: ide bárki, bármikor csatlakozhat, aki érez magában elég bátorságot. Tavaly óta hivatalosan is sportegyesületként működnek és a szezon alatt, októbertől egészen májusig minden egyes hétvégén  ott vannak Balatonalmádinál. Nem kell profinak vagy sportosnak lenni, sőt a rutinosabbak minden kezdőt bátorítanak és biztonságos keretek között vezetnek be a jeges csobbanás világába.  

De miért fekszenek télen hálózsákban a parton? 

Ez  is a felkészülés része. A biztonság miatt fekve végzik a légzőgyakorlatokat, hogy az esetleges megszédülés ne okozzon gondot. Ilyenkor zene mellett István irányítja a meditációt. Aztán jöhet a néhány fokos Balaton. Alig várják, hogy beüljenek a jégtáblák közé.

Van egy "ökölszabályunk":  ahány fok, annyi perc, de hát nyilván ebben a téli Balatonban is azért 2-3 perceket tartózkodunk. Fontos, hogy nem szabad ezt túltolni, mert vannak veszélyei is, a hypothermia: kihűlhet a szervezet. A másik szabály, hogy soha nem szabad egyedül bemenni hideg vízbe, ezért is jó, hogy itt minden irányítottan, felügyelet mellett történik. 

- tudjuk meg Istvántól.

Babavárás és forró leves

A közösség ereje pedig minden pénzt megér. Nemcsak az egészségükért járnak le, hanem a barátságok miatt is. Sőt, István elárult egy kedves történetet is: az egyik tagnál a rendszeres jeges fürdőzés után jött össze a várva várt gyermekáldás.

Az egyik sráccal szoktunk viccelődni, hogy nekem köszönheti, hogy a hidegterápia után összejött náluk a baba. Ez nem is véletlen, hiszen a kutatások szerint a hidegfürdőzés a férfiak tesztoszteron szintjére is rendkívül pozitív hatással van. 

A merülés után pedig jöhet a jól megérdemelt forró tea vagy egy tál gőzölgő leves, amit közösen fogyasztanak el. No és persze a büszkeség, hogy megcsinálták

Nézd meg ezeket a megdöbbentő képeket, ahol az emberek, léket vágva maguknak, beültek a jeges Balatonba!

Fotó: Balatoni Jegesmedvék SE/Pribek István
Pribék István és bátor csapata, a Balatoni Jegesmedvék SE tagjai fotó: Pribék István

 

 

 

