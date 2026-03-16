Sarapova melltartó nélkül, mélyen kivágott ruhában sokkolt az Oscaron - Fotók

Marija Sarapova elől mélyen kivágott ruhában ragyogott az Oscar-gála utáni vasárnapi partin, amit Mark Guiducci, a Vanity Fair szerkesztője rendezett. Az ötszörös Grand Slam-győztes korábbi teniszező jókora figyelmet keltett, és olyan szupersztárok között tűnt fel, mint Olivia Rodrigo, Jane Fonda, Bella Hadid és Dua Lipa.
A 98. Oscar-gála díjátadón az Amerikai Filmművészetek és Filmtudományok Akadémiája a 2025-ös év legjobb filmjeit és filmeseit ismerte el a Los Angeles-i Dolby Színházban. Sarapova kaliforniai ingatlanokkal rendelkezik, így neki szinte hazai környezetet jelentett az esemény.
A 38 éves, 2020-ban visszavonult teniszező egy nappal korábban ott volt az NBA rangadóján a Los Angeles-i Crypto.com Arénában, ahol a Los Angeles Lakers hosszabbítás után verte a Denver Nuggetset. A meccs hőse a Lakers sztárja, Luka Doncic volt, aki fél másodperccel a vége előtt egy nehéz dobással döntötte el a találkozót. Sarapova a találkozó után vele fotózkodott, és az Instagramra is feltöltötte a képet - Doncic 203 cm magas, de a 188 cm-es Sarapova magas sarkú cipőjében nem sokkal maradt le tőle...
„Clutch. A fizikai erő, a fegyelem, a nyomás alatt való teljesítmény, amikor az egész világ figyel. Nincs jobb, mint az élő sport. Ennyi év után végre egy remek eseményen vettem részt!” - írta a kép mellé Sarapova, aki Doncic teljesítményét méltatta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.