Sarapova melltartó nélkül, mélyen kivágott ruhában sokkolt az Oscaron - Fotók

Marija Sarapova elől mélyen kivágott ruhában ragyogott az Oscar-gála utáni vasárnapi partin, amit Mark Guiducci, a Vanity Fair szerkesztője rendezett. Az ötszörös Grand Slam-győztes korábbi teniszező jókora figyelmet keltett, és olyan szupersztárok között tűnt fel, mint Olivia Rodrigo, Jane Fonda, Bella Hadid és Dua Lipa.

A 98. Oscar-gála díjátadón az Amerikai Filmművészetek és Filmtudományok Akadémiája a 2025-ös év legjobb filmjeit és filmeseit ismerte el a Los Angeles-i Dolby Színházban. Sarapova kaliforniai ingatlanokkal rendelkezik, így neki szinte hazai környezetet jelentett az esemény.

Marija Sarapova meccsre ment

A 38 éves, 2020-ban visszavonult teniszező egy nappal korábban ott volt az NBA rangadóján a Los Angeles-i Crypto.com Arénában, ahol a Los Angeles Lakers hosszabbítás után verte a Denver Nuggetset. A meccs hőse a Lakers sztárja, Luka Doncic volt, aki fél másodperccel a vége előtt egy nehéz dobással döntötte el a találkozót. Sarapova a találkozó után vele fotózkodott, és az Instagramra is feltöltötte a képet - Doncic 203 cm magas, de a 188 cm-es Sarapova magas sarkú cipőjében nem sokkal maradt le tőle...

„Clutch. A fizikai erő, a fegyelem, a nyomás alatt való teljesítmény, amikor az egész világ figyel. Nincs jobb, mint az élő sport. Ennyi év után végre egy remek eseményen vettem részt!” - írta a kép mellé Sarapova, aki Doncic teljesítményét méltatta.