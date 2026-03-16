Gyászol a tudományos világ: elhunyt a világhírű magyar meteorológus

A Magyar Tudományos Akadémia közlése szerint életének 91. évében elhunyt Mészáros Ernő meteorológus és levegőkémikus, az MTA rendes tagja. A tudós hétfőn hunyt el – számolt be róla az Origo.

Elhunyt Mészáros Ernő meteorológus

Mészáros Ernő 1935-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a József Attila Gimnáziumban végezte, ahol 1953-ban érettségizett. Ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán tanult tovább, ahol 1957-ben szerzett meteorológus diplomát. Egyetemi doktori értekezését 1961-ben védte meg.

A nemzetközi szinten is elismert kutató a levegőkémia tudományterületének egyik meghatározó alakja volt. Pályafutása során az Országos Meteorológiai Szolgálat Légkörfizikai Intézetének igazgatójaként dolgozott, később pedig a Veszprémi Egyetem professzoraként oktatott.

1985-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, majd 1990-ben rendes tag lett. 1992 és 1999 között az Akadémia Földtudományok Osztályának elnöki tisztségét töltötte be. 2002 és 2008 között a Veszprémi Akadémiai Bizottság elnökeként tevékenykedett. Mészáros Ernő nemcsak tudományos munkásságával vált ismertté. Számos szakkönyvet és ismeretterjesztő művet írt, emellett regényeket is fordított. Munkásságát több rangos elismeréssel jutalmazták, köztük Akadémiai-díjjal és Széchenyi-díjjal is.

Gyermekkorában átélte a második világháborút, az 1956-os forradalom idején Franciaországba emigrált, később azonban a honvágy miatt visszatért Magyarországra. Pályafutása során több országban is dolgozott, és a Meteorológiai Világszervezet légszennyezéssel foglalkozó francia nyelvű konzultánsaként is tevékenykedett.