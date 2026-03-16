Pánik: robbanás történt egy amszterdami irodaház előtt

Hétfő hajnalban robbanás történt Amszterdam központi üzleti negyedében, az Atrium irodaház-komplexum bejáratánál. A detonáció kisebb tüzet okozott, azonban a hatóságok tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.
A rendőrség közlése szerint a robbanás nem sokkal hajnali egy óra előtt történt. Az épület biztonsági szolgálata rövid időn belül eloltotta a keletkezett tüzet, a robbanás pedig csak kisebb károkat okozott az irodaház bejáratánál. Az Origo beszámolója szerint a közösségi médiában egy olyan videó terjed, amelyen az Atrium irodaház látható, majd egy hátizsák és egy meggyújtott gyújtózsinór is feltűnik. A felvétel hitelességét a rendőrség jelenleg vizsgálja.
A felvételek alapján a támadás célpontja a Bank of New York amerikai bank lehetett, amely az épületben működik. A videóban egy üzenet is megjelenik, amelyben a támadók „utolsó figyelmeztetésként” arra szólítják fel a világ országait, különösen az Európai Uniót, hogy határolódjanak el az amerikai és cionista érdekektől.
Információk szerint a Harakat Asháb al‑Jamin al‑Iszlámijja, vagyis az „Igazak Mozgalma” nevű csoport vállalta a felelősséget. A szervezet korábban egy rotterdami zsinagóga elleni gyújtogatásért, valamint egy amszterdami zsidó iskola elleni robbantásért is felelősséget vállalt.
