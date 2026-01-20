Ijesztő álarcok, titkos rítusok: elképesztő farsangi szokások Magyarországon

A farsang a téli időszak utolsó, legvidámabb ünnepe, amely húshagyókeddig tart, és egyben a nagyböjt előtti mulatozás időszaka. Ekkor a falvakban és városokban egyaránt élénk közösségi élet bontakozott ki, a családok és szomszédok összegyűltek, hogy közösen köszöntsék a telet és az új tavaszt. A farsangi szokások gazdag tárházát képezték a dramatikus játékok, jelmezes felvonulások, maskarák és humoros rítusok, amelyekben gyakran az élet, a halál, a termékenység és a társadalmi szerepek témái keveredtek.

A magyar farsangi szokások legismertebb példája a mohácsi busójárás

Fotó: LeaDigszammal / Shutterstock

Mohácsi busójárás: ijesztő álarcok, zajkeltés és farsangtemetés.

Palóc és Drávaszögi dramatikus játékok: menyasszony, legény, állatfigurák.

Asszonyfarsang a Mátra északi lejtőin: nők mulatsága és nótázás.

Milyenek voltak Magyarországon a farsangi szokások?

E hagyományok, népszokások központi eleme a jelmezviselet: a fiatalok, férfiak és nők egyaránt álarcok mögé bújtak, szerepeket alakítottak (alakoskodtak), amelyek egyszerre szórakoztatták a közösséget és őrizték a régi szimbolikát. A dramatikus farsangi játékok sokszínűsége az egész magyar nyelvterületet jellemezte, az egyszerű pantomimtól a zenés-táncos, párbeszédes formákig. Farsang idején ezek a játékok gyakran fonóban, tollfosztáskor vagy disznótor alkalmával zajlottak, de a köztereken is felbukkantak, mindig a közösség szórakoztatására.

Csallóköz

A Csallóközben a férfiak csoportja jelmezbe öltözve járta a házakat, gyakran női ruhákba bújva. A látogatás során kis felfordulást okoztak: felborítottak bútorokat, bekormozták a falakat, de a háziak ajándékait – szalonnát, tojást, lisztet – elvitték, amelyet este a közös mulatságban fogyasztottak el.

Mohács

Mohácson a busójárás a legismertebb farsangi szokás, amely a XVIII. század végétől ismert. A sokác hagyomány szerint a jelmezes busók ijesztő álarcokban és zajkeltő eszközökkel űzték el a telet, majd húshagyókedden a városon végigvonulva elégették a farsang koporsóját. A busójárás 2009 óta az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség listáján szerepel.

A busók, ahogy a hatalmas máglya körül táncolnak

Fotó: samatotoh / Shutterstock

Palóc vidék

A palócok körében farsang idején a dramatikus játékok széles palettája volt jellemző. A fonóházakat és a falusi házakat felkereső jelmezes csoportok menyasszonyt, legényt, kéményseprőt, boszorkányt vagy állatfigurákat alakítottak, táncoltak, énekeltek és parodisztikus jeleneteket adtak elő. A farsang végén gyakran temetési paródiát mutattak be, így búcsúztatva a mulatozást.