Elképesztően menő vidámpark nyílt a Városligetben, ezt neked is ki kell próbálnod

Budapest egy csodálatos város, ahol szinte minden megtalálható, legyen szó kultúráról, szórakozásról vagy gasztronómiáról. Ám egy valamiben jó ideje hiányt szenvedett a főváros, mégpedig egy izgalmas vidámparkból. Ezt az űrt tölti be január 5-ig, a városligeti Vajdahunyad vára közelébe felállított Happy Wonderland, ami egyenesen a németországi Oktoberfestről érkezett hazánkba, miután komoly minőség-ellenőrzésen esett át az összes játék.
Egy vidámpark eleve tele van fényekkel, de ezt az ünnepi időszakra tovább fokozzák a szervezők, ugyanis például a 35 méter magas óriáskereket 10 ezer ledizzóval varázsolták még hangulatosabbá. Ráadásul még a legkisebbek is élvezhetik az élményt, ugyanis nincs rá életkori vagy magassági korlátozás.
A Voodoo-Jumper az Oktoberfest egyik kedvenc attrakciója volt, ami egy olyan körhinta, amelyen a szabadon forgó kocsikat a fel-le mozgó óriáskarokra rögzítették, így aki felül rá, annak olyan érzése van, mintha megszűnt volna a gravitáció. A használata 130 centiméteres magasság felett lehetséges.
Elhozták Budapestre Európa egyik legnagyobb mobil hullámvasútját is, amely 300 méter hosszú pályán, 21 méter magasan közlekedik. Jó hír, hogy a hullámvasutat már 6 éves kor felett ki lehet próbálni.
A játékkínálatból természetesen nem maradhat ki az örök klasszikus, a dodzsem és a F1 pálya is, amit szintén kipróbálhatnak a gyerekek.
A Happy Wonderland tokenes rendszerrel működik, amiket a jegypénztárban szerezhetünk be. Kedvezményes jegyek is válthatók 12 éves korig. Nem kell aggódnunk, ha esetleg megmaradt néhány tokenünk, mert a pénztárban egészen január 5-ig visszaváltják.
Viszont ha nem szeretnénk kipróbálni a játékokat, hanem csak elmerülnénk a színes forgatagban, akkor ezt ingyen is megtehetjük, mert a vidámpark területére való belépés ingyenes.
Nyitvatartás:
Hétfő–csütörtök: 13:00–22:00; péntek: 13:00–23:00; szombat: 11:00–23:00; vasárnap: 11:00–22:00.
Ezzel az ideiglenes vidámparkkal tovább bővült a téli Városliget programkínálata, hiszen a Városligeti Műjégpálya, a Vajdahunyad vára, a Magyar Zene Háza és a Hősök terén álló múzeumok mellett tovább bővült a családi és baráti kikapcsolódási lehetőségek tárháza.
Ilyen volt tavaly a hangulat a Happy Wonderlandben:
