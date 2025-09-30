Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
A Budapesti Vidám Park 1979-ben, amelyen egy céllövölde látható

Így lett gyermekkorunk színhelyéből örök emlék: különleges fotókon a Budapesti Vidám Park

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 19:15
1950-ben nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, majd több mint 60 évig kicsiknek és nagyoknak okozott felejthetetlen élményt. A Budapesti Vidám Park ma 12 éve, hogy végleg bezárt és hatalmas űrt hagyott maga után.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A Budapesti Vidám Park elődeivel együtt (Vursli és Angol Park) közel 200 éves történettel büszkélkedhet, amellyel a világ legrégebbi, folyamatosan működő parkjai közé avanzsálta be magát. Szeptember 30-a ezért minden évben az a nap, amikor fájó szívvel emlékezünk meg hazánk ikonikus szórakoztatóparkjáról.

Gyerekek és szülők ülnek egy játékon, ami a Budapesti Vidám parkban nagy népszerűségnek örvendett.
A Budapesti Vidám Park a régi időkben, amikor még rengetegen látogatták
Fotó: Fortepan karabélyos péter

A Budapesti Vidám Park szomorú valósága

Kezdetekkor az akkori pártvezetés még nagy hatást gyakorolt a vidámpark atmoszférájára, ugyanis a játékokon felbukkantak a kommunista jelképek, a hangszórókból pedig munkáskórus éneke szólt. Ez azonban később visszaszorult annak érdekében, hogy minél többen látogassák a helyet. 6 évvel később a vidámparkban már 65 játék üzemelt és több mint 2 millió szórakozni vágyó látogatott el ide az ország minden tájáról. A Budapesti Vidám Park még a 80-as években is óriási népszerűségnek örvendett, azonban a rendszerváltást követően a belépőjegyek gyorsan az egekbe szöktek, a 90-es évek végére pedig a szórakozási szokások is jelentősen megváltoztak. Ezek óriási bevételkiesést jelentettek, ami végül odáig vezetett,  hogy a park 2013. szeptember 30-án végleg bezárta kapuit a látogatók előtt.

A Budapesti Vidám Park 1953-ban, 3 évvel a nyitás után
A parkban 1953-ban még hömpölygött a tömeg.
A látogatók számos érdekes játékot próbálhattak ki.
A park céllövöldéje 1979-ben
A vidámpark 1980-ban, amikor már kezdett visszaesni a látogatottsága
Hernyó vasút 2013-ban, abban az évben, amikor a park végleg bezárt
Szintén egy 2013-as kép, amelyen a merészebb látogatók egy igazán izgalmas játékot próbálnak ki éppen
Galéria: Így lett az öröm helyéből örök emlék: különleges fotókon a Budapesti Vidám Park
1/7
A Budapesti Vidám Park 1953-ban, 3 évvel a nyitás után

 

 

