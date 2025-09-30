Így lett gyermekkorunk színhelyéből örök emlék: különleges fotókon a Budapesti Vidám Park

A Budapesti Vidám Park elődeivel együtt (Vursli és Angol Park) közel 200 éves történettel büszkélkedhet, amellyel a világ legrégebbi, folyamatosan működő parkjai közé avanzsálta be magát. Szeptember 30-a ezért minden évben az a nap, amikor fájó szívvel emlékezünk meg hazánk ikonikus szórakoztatóparkjáról.

A Budapesti Vidám Park a régi időkben, amikor még rengetegen látogatták

Fotó: Fortepan karabélyos péter

A Budapesti Vidám Park szomorú valósága

Kezdetekkor az akkori pártvezetés még nagy hatást gyakorolt a vidámpark atmoszférájára, ugyanis a játékokon felbukkantak a kommunista jelképek, a hangszórókból pedig munkáskórus éneke szólt. Ez azonban később visszaszorult annak érdekében, hogy minél többen látogassák a helyet. 6 évvel később a vidámparkban már 65 játék üzemelt és több mint 2 millió szórakozni vágyó látogatott el ide az ország minden tájáról. A Budapesti Vidám Park még a 80-as években is óriási népszerűségnek örvendett, azonban a rendszerváltást követően a belépőjegyek gyorsan az egekbe szöktek, a 90-es évek végére pedig a szórakozási szokások is jelentősen megváltoztak. Ezek óriási bevételkiesést jelentettek, ami végül odáig vezetett, hogy a park 2013. szeptember 30-án végleg bezárta kapuit a látogatók előtt.