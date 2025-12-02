Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fényárban úszik a Városliget, ezt a csodát mindenkinek látnia kell – fotók

városliget
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 16:40
Adventi programokadvent
Megnyílt Budapest új adventi szenzációja. Irány a Városliget, ha valami igazán különlegeset szeretnél látni!

Elindult a Városliget történetének legvarázslatosabb ünnepi időszaka! A látogatók már az első napokban rajonganak a mesés fényinstallációkért és az elképesztően sokszínű programkavalkádért. Minden adott egy meghitt, mégis izgalmas karácsonyi kikapcsolódáshoz. A park téli pompája megmutatja igazi arcát: a fénypark, romantikus séták, gyerekzsivaj és ünnepi illatok mindenütt, az egész Liget ünnepi köntöst húzott.

Fénykapu a Városligetben
Fénykapu a Városligetben  Fotó: Gál Regina

Megszámlálhatatlan ünnepi programot kapott a Városliget

A legnagyobb látványosság kétségkívül a Millennium Háza körüli lélegzetelállító fényinstalláció, amely olyan, mintha egy karácsonyi mesekönyv lapjaira csöppennénk. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően a tél most igazán látványosra sikeredett, a park kulturális kínálata pedig tovább fokozza a varázslatos élményt – írja a Metropol.

városliget, fények, advent
Ezért a látványért érdemes ellátogatni!  Fotó: Gál Regina

Az adventi időszak programkínálata minden eddigit felülmúl idén a Városligetben. Nyolc helyszínen több mint két tucat esemény várja a látogatókat:

  • adventi közös éneklés
  • karácsonyi meseelőadások
  • kreatív workshopok
  • kézműves foglalkozásoksz
  • abadtéri közösségi programok

A parkba látogatók egyetlen helyszínen élvezhetik a Városligeti Műjégpálya évszázados hagyományait, a Széchenyi Gyógyfürdő patinás hangulatát és a Vajdahunyad vára történelmi kulisszái között zajló forgatagot.

városliget, fények, advent
Micsoda fényáradat!  Fotó: Gál Regina

Millennium Háza - Rózsakert

  • adventi fényösvény és Zsolnay fényszökőkút
  • fotópont a Fényballonban
  • karácsonyfadísz készítő workshop

Városliget látogatóközpont

  • Gábriel arkangyal szobrát bemutató kiállítás abból az apropóból, hogy a szobrot 120 év után először emelték le helyéről és szállították el egy átfogó restaurálásra
  • Budapest aranykorát bemutató kiállítás, benne a főváros legnagyobb városmakettjével
  • A Városliget Látogatóközpont kiemelkedő attrakciója a századfordulós Budapestet megidéző hatalmas, 55 négyzetméteres, több mint 6 000 épületből álló városmakett

Magyar Zene Háza - koncert december 31-ig minden vasárnap

  • adventi közös éneklés az Argenteus Hangműhellyel
  • adventi közös éneklés az Egri Érseki Fiúkórussal
  • adventi közös éneklés a Gizella Nőikarral
  • adventi közös éneklés a Bartók Béla Férfikarral
városliget, fények, advent
Igazi karácsonyi pillanatok a városligeti parkban  Fotó: Gál Regina

Városliget

Mikulás tájfutás a Ligetben 2025. december 6-án. A résztvevők 1, 2 km-es valamint mátrix pályák közül választhatnak. Emellett különleges vendéggel is készülnek: személyesen is tiszteletét teszi a tájfutáson a Télapó!

A Ligetben megvalósuló további ünnepi programokról információk a Liget Budapest honlapjának adventi aloldalán találhatók.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu