Fényárban úszik a Városliget, ezt a csodát mindenkinek látnia kell – fotók

Elindult a Városliget történetének legvarázslatosabb ünnepi időszaka! A látogatók már az első napokban rajonganak a mesés fényinstallációkért és az elképesztően sokszínű programkavalkádért. Minden adott egy meghitt, mégis izgalmas karácsonyi kikapcsolódáshoz. A park téli pompája megmutatja igazi arcát: a fénypark, romantikus séták, gyerekzsivaj és ünnepi illatok mindenütt, az egész Liget ünnepi köntöst húzott.

Fénykapu a Városligetben Fotó: Gál Regina

Megszámlálhatatlan ünnepi programot kapott a Városliget

A legnagyobb látványosság kétségkívül a Millennium Háza körüli lélegzetelállító fényinstalláció, amely olyan, mintha egy karácsonyi mesekönyv lapjaira csöppennénk. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően a tél most igazán látványosra sikeredett, a park kulturális kínálata pedig tovább fokozza a varázslatos élményt – írja a Metropol.

Ezért a látványért érdemes ellátogatni! Fotó: Gál Regina

Az adventi időszak programkínálata minden eddigit felülmúl idén a Városligetben. Nyolc helyszínen több mint két tucat esemény várja a látogatókat:

adventi közös éneklés

karácsonyi meseelőadások

kreatív workshopok

kézműves foglalkozásoksz

abadtéri közösségi programok

A parkba látogatók egyetlen helyszínen élvezhetik a Városligeti Műjégpálya évszázados hagyományait, a Széchenyi Gyógyfürdő patinás hangulatát és a Vajdahunyad vára történelmi kulisszái között zajló forgatagot.

Micsoda fényáradat! Fotó: Gál Regina

Millennium Háza - Rózsakert

adventi fényösvény és Zsolnay fényszökőkút

fotópont a Fényballonban

karácsonyfadísz készítő workshop

Városliget látogatóközpont

Gábriel arkangyal szobrát bemutató kiállítás abból az apropóból, hogy a szobrot 120 év után először emelték le helyéről és szállították el egy átfogó restaurálásra

Budapest aranykorát bemutató kiállítás, benne a főváros legnagyobb városmakettjével

A Városliget Látogatóközpont kiemelkedő attrakciója a századfordulós Budapestet megidéző hatalmas, 55 négyzetméteres, több mint 6 000 épületből álló városmakett

Magyar Zene Háza - koncert december 31-ig minden vasárnap