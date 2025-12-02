Fényárban úszik a Városliget, ezt a csodát mindenkinek látnia kell – fotók

Elindult a Városliget történetének legvarázslatosabb ünnepi időszaka! A látogatók már az első napokban rajonganak a mesés fényinstallációkért és az elképesztően sokszínű programkavalkádért. Minden adott egy meghitt, mégis izgalmas karácsonyi kikapcsolódáshoz. A park téli pompája megmutatja igazi arcát: a fénypark, romantikus séták, gyerekzsivaj és ünnepi illatok mindenütt, az egész Liget ünnepi köntöst húzott.
A legnagyobb látványosság kétségkívül a Millennium Háza körüli lélegzetelállító fényinstalláció, amely olyan, mintha egy karácsonyi mesekönyv lapjaira csöppennénk. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően a tél most igazán látványosra sikeredett, a park kulturális kínálata pedig tovább fokozza a varázslatos élményt – írja a Metropol.
Az adventi időszak programkínálata minden eddigit felülmúl idén a Városligetben. Nyolc helyszínen több mint két tucat esemény várja a látogatókat:
A parkba látogatók egyetlen helyszínen élvezhetik a Városligeti Műjégpálya évszázados hagyományait, a Széchenyi Gyógyfürdő patinás hangulatát és a Vajdahunyad vára történelmi kulisszái között zajló forgatagot.
Mikulás tájfutás a Ligetben 2025. december 6-án. A résztvevők 1, 2 km-es valamint mátrix pályák közül választhatnak. Emellett különleges vendéggel is készülnek: személyesen is tiszteletét teszi a tájfutáson a Télapó!
A Ligetben megvalósuló további ünnepi programokról információk a Liget Budapest honlapjának adventi aloldalán találhatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.