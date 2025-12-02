Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Vidámparkot nyitott a világ legnépszerűbb videósa: 22 ezer forint a belépő

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 16:05
2025. november 13-án nyitott meg a Beast Land, ami garantáltan bevonzza majd MrBeast rajongóit egy kis hullámvasutazásra.

A világ legnépszerűbb és legismertebb youtubere, MrBeast úgy döntött, hogy ismét létrehoz valami újat, egyedit, de mégis ismerős dolgot. Így született meg a fejében a Beast Land koncepciója, ami valójában egy olyan vidámpark, ami kiszolgálja a 21. század látogatóinak minden igényét.

MrBeast újabb projektbe vágta fejszéjét, ezúttal vidámparkot nyit a rajongóinak   Fotó: Xavier Collin/Image Press Agency

MrBeast vidámparkjába 22 ezer a beugró

Az élmények mellett versenyjátékok is várják azokat, akik kifizetik a 66 dolláros, azaz 22 000 forintos belépőt, amivel minden látványosság kipróbálható. De hova is kell elutazni ezért a nagybetűs élményért? Szaúd-Arábia a helyszín, azon belül is Rijád, ami az utóbbi hónapokban a szórakoztatóipar egyik legfontosabb városává nőtte ki magát.

A kiapadhatatlannak tűnő források miatt egyre több és egyre nagyobb rendezvény tette át a székhelyét a 7 millió lakosú fővárosba. Az Esports World Cup heteken keresztül szórakoztatta a nézőket, a világ legjobb és leghíresebb esportolói léptek színpadra olyan játékokban, mint a Counter-Strike 2, a League of Legends, a PUBG, a Call of Duty vagy épp az EA Sports FC 26. Emellett bejelentették, hogy az Esports Nations Cupot 2026-ban szintén ugyanezen a helyszínen bonyolítják le, azaz jövőre az EWC mellett még egy nagy nemzetközi gamer rendezvényt költöztetnek a legnagyobb szaúdi településre.

MrBeast állítása szerint azért választotta Rijádot a vidámparkjához, mert a rajongóinak a többsége Amerikán kívül várja az újabb és újabb tartalmakat, valamint elég nagy tábor található specifikusan a Közel-Keleten. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb. Donaldson még korábban kötött egy megállapodást a szaúdi finanszírozású Ryadh Seasonnel, amely szerződésbe belepakolták, hogy a Beast Land is része a kölcsönösen elfogadott ajánlatnak. Magyarul: ez csak üzlet.
 

