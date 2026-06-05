Hátborzongató titok a fedélzeten: ezért építettek rejtett fülkét a repülőgépekbe

A kereskedelmi járatok fedélzetén dolgozó személyzet tagjai ritkán beszélnek a munkájuk legsötétebb kihívásairól, pedig a hosszú távú utazások során rendkívüli helyzetekre is fel kell készülniük. Egy több mint tizenöt éves tapasztalattal rendelkező amerikai légi utaskísérő és író, Heather Poole nemrégiben rávilágított arra, hogy létezett olyan titkos helyiség a repülőgépen, amelynek létezéséről az átlagos utasoknak sejtelmük sincsen.
Bár a levegőben történő halálesetek rendkívül ritkák, a légitársaságoknak muszáj felkészülniük az ilyen megrázó eseményekre is, különösen a kontinenseket átszelő, akár 18-19 órás utakon. A személyzet ilyenkor mindent megtesz a diszkréció és a tiszteletadás érdekében, ám a zsúfolt járatokon ez komoly logisztikai feladatot jelent.
A szakértő beszámolója szerint a légitársaságok eltérő módszerekkel kezelik, ha egy utas életét veszti a repülési magasság elérése után. Alapesetben a legénység megpróbálja átültetni az elhunytat egy üres üléssorba, ahol takarókkal fedik le, elkülönítve őt a többi utastól, ez azonban a teljesen megtelt járatokon kivitelezhetetlen.
Erre a problémára reagálva a Singapore Airlines egy kifejezetten erre a célra kialakított tárolót, egyfajta halottas szekrényt épített be az Airbus A340-500-as típusú repülőgépeibe még 2004-ben. Ez a speciális fülke közvetlenül az egyik vészkijárat mellett helyezkedett el, és méretét tekintve alkalmas volt egy átlagos testalkatú ember elhelyezésére. A belső terét rögzítőhevederekkel látták el, amelyek megakadályozták a test elmozdulását a leszálláskor vagy az esetleges turbulenciák során.
A szekrényeket nem építették be a légitársaság összes repülőgépébe. Kizárólag azokon a széles törzsű monstrumokon alkalmazták ezt a megoldást, amelyek a világ leghosszabb közvetlen járatait teljesítették Szingapúr, valamint New York és Los Angeles között. Mivel ezeken a távolságokon a kényszerleszállás nem mindig oldható meg azonnal, a holttest kulturált elhelyezése kulcskérdés volt. A szóban forgó repülőgép-flottát végül 2013 és 2014 között vonták ki a forgalomból, és a jelenlegi információk szerint más légitársaságok nem alkalmaznak hasonló, beépített tárolókat a gépeiken.
Heather Poole azt is megosztotta, hogy bár ő maga szerencsére még nem élt át hasonlót, az egyik kolléganője egészen hátborzongató esettel szembesült a munkája során. Egy család megpróbált felcsempészni a járatra egy már elhunyt családtagot.
A kerekesszékben ülő férfi sápadt és élettelen volt, de a felesége és a lánya váltig állították, hogy a hozzátartozójuk csupán az influenza miatt gyengült le ennyire, és a kapott gyógyszerektől alszik mélyen. A repülőgépnek végül az út felénél nem tervezett leszállást kellett végrehajtania, amikor a személyzet számára teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a férfin már semmilyen orvosi beavatkozás vagy gyógyszer nem segíthet.
Nézd meg a videót arról, hogy mi történik, ha egy utas meghal a repülőgépen:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.