Hátborzongató titok a fedélzeten: ezért építettek rejtett fülkét a repülőgépekbe

A kereskedelmi járatok fedélzetén dolgozó személyzet tagjai ritkán beszélnek a munkájuk legsötétebb kihívásairól, pedig a hosszú távú utazások során rendkívüli helyzetekre is fel kell készülniük. Egy több mint tizenöt éves tapasztalattal rendelkező amerikai légi utaskísérő és író, Heather Poole nemrégiben rávilágított arra, hogy létezett olyan titkos helyiség a repülőgépen, amelynek létezéséről az átlagos utasoknak sejtelmük sincsen.

Vajon neked feltűnne az a bizonyos titkos helyiség a repülőgépen?

Fotó: Nate Hovee / shutterstock

Rejtett funkció: egyes repülőkön létezett beépített fülke a járatokon elhunyt utasok diszkrét elhelyezésére.

egyes repülőkön létezett beépített fülke a járatokon elhunyt utasok diszkrét elhelyezésére. Különleges flotta: a Singapore Airlines ultra-hosszú távú gépein használták ezeket a halottas szekrényeket.

a Singapore Airlines ultra-hosszú távú gépein használták ezeket a halottas szekrényeket. Hátborzongató eset: egy család megpróbált már elhunyt hozzátartozót felcsempészni a fedélzetre.

Milyen funkciót látott el az a bizonyos titkos helyiség a repülőgépen?

Bár a levegőben történő halálesetek rendkívül ritkák, a légitársaságoknak muszáj felkészülniük az ilyen megrázó eseményekre is, különösen a kontinenseket átszelő, akár 18-19 órás utakon. A személyzet ilyenkor mindent megtesz a diszkréció és a tiszteletadás érdekében, ám a zsúfolt járatokon ez komoly logisztikai feladatot jelent.

A szakértő beszámolója szerint a légitársaságok eltérő módszerekkel kezelik, ha egy utas életét veszti a repülési magasság elérése után. Alapesetben a legénység megpróbálja átültetni az elhunytat egy üres üléssorba, ahol takarókkal fedik le, elkülönítve őt a többi utastól, ez azonban a teljesen megtelt járatokon kivitelezhetetlen.

Erre a problémára reagálva a Singapore Airlines egy kifejezetten erre a célra kialakított tárolót, egyfajta halottas szekrényt épített be az Airbus A340-500-as típusú repülőgépeibe még 2004-ben. Ez a speciális fülke közvetlenül az egyik vészkijárat mellett helyezkedett el, és méretét tekintve alkalmas volt egy átlagos testalkatú ember elhelyezésére. A belső terét rögzítőhevederekkel látták el, amelyek megakadályozták a test elmozdulását a leszálláskor vagy az esetleges turbulenciák során.

A leghosszabb útvonalak speciális megoldásai

A szekrényeket nem építették be a légitársaság összes repülőgépébe. Kizárólag azokon a széles törzsű monstrumokon alkalmazták ezt a megoldást, amelyek a világ leghosszabb közvetlen járatait teljesítették Szingapúr, valamint New York és Los Angeles között. Mivel ezeken a távolságokon a kényszerleszállás nem mindig oldható meg azonnal, a holttest kulturált elhelyezése kulcskérdés volt. A szóban forgó repülőgép-flottát végül 2013 és 2014 között vonták ki a forgalomból, és a jelenlegi információk szerint más légitársaságok nem alkalmaznak hasonló, beépített tárolókat a gépeiken.