Légiutas-kísérő árulta el: ez történik, ha valaki meghal a repülőn

Nem sokan gondolnak bele, mi történik, ha valakinél bekövetkezik a halál a repülőn, 10 ezer méterrel a föld felett. Habár ritka eset, előfordul, amikor pedig megtörténik, nincs külön szoba, ahol elhelyezhetnék a holttestet. Mi történik történik tehát azzal, aki a fellegekben veszti az életét? A választ egy volt légiutas-kísérő árulja el egy tabukat döntögető videóban.

Szigorú protokoll szerint jár el a személyzet, ha bekövetkezik a halál a repülőn.

Fotó: Xinhua via AFP

Halálprotokoll – ez történik, ha bekövetkezik a halál a repülőn

A legtöbb ember azt hinné, hogyha haláleset történik a repülőgépen, a pilóta azonnal leszáll, amikor teheti. A valóság azonban egészen más: a repülő csak akkor tér le az útvonalról, ha még van esély az utas életének megmentésére. Ha viszont már nincs, a gép megy tovább.

Ha egy utasról feltételezik, hogy meghalt, az illető szemét le kell csukni, és ha lehetséges, hullazsákba kell helyezni vagy nyakig érő takaróval kell letakarni az Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) irányelveinek megfelelően.

Mi történik a testtel?

Nos, ez az, ami igazán kényelmetlen. Ha van szabad ülés távolabb az utasoktól, oda teszik. Ha viszont nincs, mert például a gép tele van, egyszerűen visszakerül a saját helyére, letakarva egy pokróccal. Nincs külön hely a holttesteknek. Egy ausztrál házaspár nemrég négy órán keresztül ült egy holttest mellett, miután egy nő meghalt repülés közben. A légitársaság később bocsánatot kért, de hozzátették: ez volt az előírás szerinti eljárás.

Légiutas-kísérők: „Ez a munkánk legnehezebb része”

Jay Robert több mint tíz éve dolgozik légiutas-kísérőként különböző nagy légitársaságoknál. Azt mondja, egy ilyen helyzet mindenkit megvisel.

Egyik percben reggelit osztasz, a másikban egy holttesttel foglalkozol. Közben ott a többi 300 utas, akinek vacsorát kell adni.”

Meghalni a repülőn: ritka, de valóságos

Haláleset a repülőgépen nagyon ritkán fordul elő, de nem lehetetlen. Főleg hosszú távú járatokon következhet be tragédia, ahol idősebb vagy beteg emberek utaznak. Amikor valaki meghal repülés közben, az nemcsak a hozzátartozóknak és a többi utasnak fájdalmas – a személyzetnek is.