Holttest a felhők között – A sokkoló igazság, amit utasként sosem látsz a repülőgépen

A repülés számunkra többnyire a szabadság, a kaland, az utazás, a nyaralás kezdetének szimbóluma. Amikor felszállunk egy repülőgépre, legtöbben arra vágyunk, hogy kényelmesen hátradőljünk, böngésszük a fedélzeti magazint, és elmerüljünk a gondolatainkban: hamarosan ott leszünk egy új városban vagy egy tengerparti paradicsomban. Ám a színfalak mögött egészen más világ zajlik – a légiutas-kísérők munkája tele van titkokkal, fegyelmezett rutinokkal és néha egészen meghökkentő helyzetekkel is, például mit csinálnak a repülés során elhunyt utasok holttestével.

Egy-egy repülőút során váratlan helyzetek is előfordulnak. Vajon mi a protokoll, ha meghal egy utas, és mit csinálnak az utas-kísérők a holttesttel?

Ritka, de mégis előfordul: holttest a repülőgépen

Heather Poole, egy amerikai légitársaság több mint tizenöt év tapasztalattal rendelkező légiutas-kísérője, könyvében és interjúiban gyakran oszt meg kulisszatitkokat az égről. Bár a repülés biztonságát ma már szinte természetesnek vesszük, akad egy kényes téma, amiről ritkán esik szó: mi történik, ha valaki meghal útközben.

Egy haláleset a fedélzeten rendkívül ritka – statisztikailag jóval kisebb eséllyel fordul elő, mint például egy rosszullét. De a lehetőséggel minden személyzetnek számolnia kell. Poole szerint, ha egy utas életét veszti a levegőben, hivatalosan csak akkor mondható ki a halál, ha a fedélzeten tartózkodó orvos ezt megállapítja. Ezért az utaskísérők többnyire „rosszullétként” kezelik a helyzetet, és igyekeznek méltósággal bánni az érintett személlyel.

A leggyakoribb megoldás az, hogy a testet egy üres sorba ültetik vagy fektetik, leterítik, és amennyire lehet, elzárják a többi utas tekintete elől. Csakhogy a modern légi közlekedésben az üres hely egyre ritkább luxus.

Mindenki pihentető repülésre vágyik, mégis előfordulhatnak nem várt vészhelyzetek, melyekre a légiutas-kísérőknek fel kell készülnie

Ahol a holttesteket tárolták

Nem véletlen, hogy a világ egyik legexkluzívabb légitársasága, a Singapore Airlines 2004-ben egészen különös újítással állt elő: megalkotta a „corpse cupboard”-ot, vagyis a halottak tárolóját. Ez a megoldás kizárólag az Airbus A340-500 típusú repülőgépeken kapott helyet, amelyek a világ leghosszabb menetrend szerinti járatait teljesítették Szingapúr és New York, illetve Los Angeles között – közel húszórás repülőutakkal.