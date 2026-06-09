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Így győzd le a repüléstől való félelmedet.

Rettegsz a repüléstől? Így győzheted le a repülési pánikot másodpercek alatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szorongás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 15:15
repülésjó tanácsokpilóta
A légi utazás megterhelő lehet, különösen a zsúfolt repülőterek és az esetleges járatkésések miatt. Egy tapasztalt pilóta hasznos tanácsokkal szolgál arra vonatkozóan, hogy egy szorongó utas számára hogyan tehető zökkenőmentessé az út.

A repüléstől való félelem leküzdésére szakosodott szakember szerint a stresszmentes utazás titka a megfelelő felkészülésben rejlik. A repülőtér zajos és pörgős világa könnyen felerősítheti a negatív érzéseket, ám néhány egyszerű lépéssel megelőzhető a pánik. Ha egy szorongó utas tudatosan tervezi meg az indulását, jelentősen csökkentheti a feszültséget. Az alábbiakban bemutatjuk a kapitány három legfontosabb javaslatát a nyugodt repülés érdekében.

Szorongó utas a repülőgépen.
Egy pilóta több jó tanáccsal is szolgál a szorongó utas számára, érdemes megfontolni őket.
Fotó: Andrey_Popov / shutterstock
  • Időmilliomos indulás: a felesleges kapkodás és a késéstől való félelem azonnal felerősíti a szorongást, ezért a korai érkezés a nyugalom alapja.
  • Kedvesség a személyzettel: a repülőtéri dolgozók nem lassítani akarják a folyamatokat, a velük szembeni türelem pedig segít megőrizni a belső békét.
  • Kézipoggyász mint mentőöv: a rágcsálnivalók, a megfelelő hidratálás és a letöltött játékok vagy videók hatékonyan terelik el a figyelmet a félelmekről.

Hogy enyhítheti a feszültséget egy szorongó utas a kézipoggyász tartalmával?

A szakértő elsőként arra hívja fel a figyelmet, hogy a kézipoggyászba mindenképpen pakoljunk szórakoztató eszközöket. A várakozási idő elütésére kiválóan alkalmasak a letöltött videók, könyvek vagy akár a kártyajátékok, amelyek elterelik a gondolatokat a közelgő repülésről. A kritikus percekben az agy lefoglalása kulcsfontosságú lehet, ha félsz a repüléstől.

A szórakozás mellett az éhség és a szomjúság kezelése ugyanilyen lényeges. A pilóta javasolja, hogy mindig legyen nálunk valamilyen harapnivaló, mert a stabil vércukorszint közvetlenül hozzájárul a jobb hangulathoz és a stressz csökkentéséhez. A hidratáltság szintén elengedhetetlen, hiszen a folyadékhiány miatt kimerültnek és feszültnek érezhetjük magunkat a megérkezéskor.

Időgazdálkodás és emberség a terminálon

A szorongás elkerülésének másik alappillére a bőséges időkeret biztosítása. Ha az indulást túlságosan kicentizzük, a kapuzárástól való félelem már az otthonról való elindulás pillanatában, a közúti forgalomban ülve magasba löki a stresszhormonok szintjét. A korai érkezés lehetőséget ad a megnyugvásra.

A kapitány arra is emlékeztet, hogy a repülőtéri személyzet és a biztonságiak nem hátráltatni akarják az embereket, hanem a munkájukat végzik a maximális biztonság érdekében. A velük szemben tanúsított kedvesség és türelem pozitív légkört teremt, ami segít fenntartani a belső nyugalmat az ellenőrzési folyamatok során.

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