17 dolog, amit tudnod kell, ha vonattal készülsz a Balatonra

1. Tervezzük meg előre!

Idén szeptember 1-ig főszezoni menetrend szerint közlekednek a vonatok a Balatonhoz. Az utazás megtervezéséhez használjuk a vadonatúj, EMMA néven indított utazástervező rendszert, amellyel gyorsan megtervezhetjük az utazásunkat, legyen szó vonatról, autóbuszról, vagy ezek kombinációjáról - írja a Fanny magazin.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

2. Éjjel-nappal utazhatunk

Jó hír a fesztiválozóknak, hogy a Balatonnál a vasúti közlekedés éjszaka sem áll le. A Bagolyvonatokkal minden éjjel lehet óránként utazni a déli part mentén, illetve Budapest és Balaton között. Hétvégi időszakban a Bagolyvonatok az északi parton kétóránként közlekednek.

3. Foglaljuk le az ülést!

Ne felejtsük el, hogy helyjegy váltása kötelező minden Balatonhoz közlekedő InterCity- és expresszvonatra! Már több nappal előre érdemes megváltani a jegyünket, mivel a férőhelyek gyorsan elfogyhatnak.

4. Pattanjunk fel a bringára!

Ha kerékpárral utaznánk a Balatonra, a kerékpárjegy vagy kerékpár országbérlet mellé kerékpárhelyjegyet is kell vásárolnunk. Ezt is érdemes minél korábban, elővételben megváltani, mert ha egy vonaton elfogynak a kerékpárhelyek, akkor más vonatot kell választanunk az utazáshoz.

5. Mit mutat a mérleg?

A 20 kg-nál kisebb tömegű kutyát csak szájkosárral, pórázon vezetve vihetjük be az utastérbe viszonylati kutyajeggyel vagy kutya országbérlettel. Ennél nehezebb kutyákat csak a nem helyjegyköteles vonatokon, és csak azok peronján szállíthatók, utastérbe nem vihetők be. Mutassuk be az egy évnél nem régebbi oltási könyvét is!

6. Vegyük meg az interneten!

Ha a tóparti településeket és látnivalókat szeretnénk felfedezni, a Balaton24 napijeggyel mindössze 1090 forintért korlátlanul utazhatunk 24 órán keresztül a Balaton körüli települések között vonattal, a Volánbusz járataival és a Balatonfenyvesi kisvasúton. Ha a jegyet a MÁV applikációból vagy a jegy.mav.hu oldalon vásároljuk meg, akkor 5% kedvezményt kaphatunk.