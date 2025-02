Óriási a baj Szantorinin: megszólalt egy magyar turista

Óriási a baj a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén! Emberek ezrei menekülnek Szantoriniről. Az elmúlt napokban ugyanis több száz földrengést regisztráltak a görög sziget közelében. A rengések erőssége a Richter-skála szerint 3 és 4,9 között voltak és még nincs vége! Ezért vasárnap óta közel 9000 ember hagyta el Szantorinit, sürgősségi járatok indultak a lakosokért, akik holmijukat cipelve várakoztak az Athénba tartó kompokra. A hatóságok bezárták az iskolákat, minden le van zárva, senki nem dolgozik, szinte az egész sziget kiürült. Egyes szakértők szerint még hetekig folytatódhatnak a földrengések a népszerű üdülőhelyen.

Szinte az egész sziget kiürült. Akik maradnak, azoknak szigorú biztonsági intézkedéseket kell betartaniuk Fotó: AFP

„Tényleg nagy lehet most a baj, ha már menekülnek onnan a lakosok"

A legutóbbi, 7,5-ös erősségű földrengés 1956-ban volt a szigeten, amiben több mint százan megsebesültek és legalább 53 ember halálát okozta. Szantorinin ugyan előfordulnak kisebb földrengések, de az ehhez hasonló, állandó rengések ritkák. Lili körülbelül 6 éve járt Szantorinin, amikor alattuk is megmozdult a föld.

Nem egyéni eset a szigeten az ilyesmi. Akkore a vulkán miatt volt, ami nem inaktív, csak alvó és néha okoz rengéseket. A legjobb barátnőmmel töltöttünk tíz napot a szigeten, körülbelül a harmadik napon volt földrengés, amikor épp vulkántúrára készültünk

– mesélte Lili korábbi tapasztalatait a Borsnak.

– Én úgy láttam, hogy ott a házak sem olyan erősek, így szerintem ezért is ijednek meg az emberek, ha komolyabb rengés van. Amikor mi tapasztaltunk Szantoriniben földrengést, akkor már reggel szirénáztak, a helyiek tudták, hogy mi történik. Meg is ijedtünk, hogy most mi lesz, megtartják-e a vulkántúrát, hiszen mindent görögül mondtak be. Végül egy buszvezető mondta el, hogy szokott ilyen lenni, ne aggódjunk. Ott már ehhez hozzá vannak szokva a helyiek, fel vannak készülve rá. Így, ha most már a lakosok is menekülnek onnan, akkor tényleg nagy lehet a baj – tette hozzá a fiatal lány.

Menekülnek az emberek Szantoriniről Fotó: AFP

A szantorini földrengések egy nagyobb katasztrófát jelezhetnek előre?

Az eddigi földmozgások inkább ijesztőnek bizonyultak, mint veszélyesnek. Mivel azonban Szantorini egy törésvonalon fekszik, sőt valójában egy több mint háromezer évvel ezelőtt kitört óriási vulkán maradványa, a tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a mostani szeizmikus aktivitás akár egy jóval nagyobb földrengés előjele is lehet

A görög hatóságok mindent megtesznek, hogy erre felkészüljenek, és enyhítsék az esetleges károkat. Az illetékes minisztérium elrendelte az iskolák bezárását, és felkérte a légitársaságokat, hogy indítsanak extra járatokat a szigetről Athénba, lehetővé téve minél több ember evakuálását – számolt be róla az Independent brit napilap.