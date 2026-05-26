Gyomorforgató, amit a szállodai szobákban találtak – Te ugye nem hagysz ott ilyen dolgokat?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 06:20 / FRISSÍTÉS: 2026. május 26. 06:21
A legtöbb utazó általában csak a töltőjét vagy egy fél pár zoknit felejt a szekrényben távozáskor. Érdemes azonban alaposan körülnézni, mielőtt végleg bezárul utánunk a szállodaszoba ajtaja. A szállodai dolgozók most elárulták, mik voltak a legextrémebb dolgok, amikkel szembesültek, miután a vendégek elhagyták a hotelt.
Oroszi Rita
A takarítószemélyzet beszámolói szerint a mindennapi feledékenység mellett időnként egészen extrém és gyomorforgató esetekkel is szembesülniük kell a munka során. Amikor egy szállodaszoba ajtaját kinyitják a kijelentkezés után, a dolgozók néha valóságos csatatérrel vagy súlyos higiéniai mulasztásokkal találkoznak.

A ragacsos pillecukor csak egyike azoknak a dolgoknak, amikkel a szállodaszoba takarításakor szembesülnie kellett a személyzetnek. 
  • A szállodai takarítók gyomorforgató higiéniai állapotokról és szándékos rongálásokról számoltak be. 
  • Extrém esetek: pillecukorral elárasztott szobák és vizelettel, ürülékkel beszennyezett textíliák. 
  • A személyzetnek tilos a vendégek után maradt ételből enni a gyanús összetevők miatt.

Milyen botrányos dolgokat hagytak a vendégek a szállodaszoba falai között?

Egy népszerű fórumon összegyűjtött történetek rávilágítanak, hogy egyes vendégek viselkedése minden képzeletet alulmúl: a pillecukorral elárasztott helyiségektől a szándékos rongálásig terjed a skála.

Az egyik legemlékezetesebb beszámoló egy kisgyerekes társasághoz kötődik, akik pillecukor-puskákkal szinte lakhatatlanná tették a lakrészt. A ragacsos édesség minden felületet, a falakat és a bútorokat is elborította, a helyreállítás pedig egy egész napot vett igénybe több alkalmazott számára. Bár a szülők állítólag megdöbbentek az eredmény láttán, a szálloda végül tetemes összeget számlázott ki a rendkívüli takarításért és a kiesett forgalomért.

Biológiai veszélyek és váratlan csapdák

Sajnos a fizikai szemétnél akadnak jóval visszataszítóbb dolgok is a hotelekben. Több takarító számolt be vizelettel szándékosan átitatott ágyneműkről és törölközőkről, ami miatt a teljes textilállományt le kellett selejtezni, a szobát pedig napokra ki kellett vonni a forgalomból a fertőtlenítés idejére.

Ennél is szélsőségesebb az az eset, ahol a vendégek emberi ürülékkel teli poharat hagytak az éjjeliszekrényen, minden emberi méltóságot sárba tiporva.

Tanulságok a személyzet számára

A történetek között szerepel egy óva intő példa is: egy gyanútlan alkalmazott a szobában hagyott házi süteményből evett, amiről később kiderült, hogy nem várt összetevőket tartalmazott. Ez az eset is megerősíti a szigorú szabályt, miszerint a személyzetnek tilos bármit elfogyasztania, amit a távozó vendég hátrahagyott.

A szakma nehézségeit tetézik azok a látogatók is, akik teátrális jeleneteket rendeznek a közösségi terekben – például egy állítólag hideg leves miatt –, csak hogy figyelmet kapjanak vagy extra kedvezményeket zsaroljanak ki a szálloda vezetőségétől.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
