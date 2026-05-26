Gyomorforgató, amit a szállodai szobákban találtak – Te ugye nem hagysz ott ilyen dolgokat?

A takarítószemélyzet beszámolói szerint a mindennapi feledékenység mellett időnként egészen extrém és gyomorforgató esetekkel is szembesülniük kell a munka során. Amikor egy szállodaszoba ajtaját kinyitják a kijelentkezés után, a dolgozók néha valóságos csatatérrel vagy súlyos higiéniai mulasztásokkal találkoznak.

A ragacsos pillecukor csak egyike azoknak a dolgoknak, amikkel a szállodaszoba takarításakor szembesülnie kellett a személyzetnek.

A szállodai takarítók gyomorforgató higiéniai állapotokról és szándékos rongálásokról számoltak be.

Extrém esetek: pillecukorral elárasztott szobák és vizelettel, ürülékkel beszennyezett textíliák.

A személyzetnek tilos a vendégek után maradt ételből enni a gyanús összetevők miatt.

Milyen botrányos dolgokat hagytak a vendégek a szállodaszoba falai között?

Egy népszerű fórumon összegyűjtött történetek rávilágítanak, hogy egyes vendégek viselkedése minden képzeletet alulmúl: a pillecukorral elárasztott helyiségektől a szándékos rongálásig terjed a skála.

Az egyik legemlékezetesebb beszámoló egy kisgyerekes társasághoz kötődik, akik pillecukor-puskákkal szinte lakhatatlanná tették a lakrészt. A ragacsos édesség minden felületet, a falakat és a bútorokat is elborította, a helyreállítás pedig egy egész napot vett igénybe több alkalmazott számára. Bár a szülők állítólag megdöbbentek az eredmény láttán, a szálloda végül tetemes összeget számlázott ki a rendkívüli takarításért és a kiesett forgalomért.

Biológiai veszélyek és váratlan csapdák

Sajnos a fizikai szemétnél akadnak jóval visszataszítóbb dolgok is a hotelekben. Több takarító számolt be vizelettel szándékosan átitatott ágyneműkről és törölközőkről, ami miatt a teljes textilállományt le kellett selejtezni, a szobát pedig napokra ki kellett vonni a forgalomból a fertőtlenítés idejére.

Ennél is szélsőségesebb az az eset, ahol a vendégek emberi ürülékkel teli poharat hagytak az éjjeliszekrényen, minden emberi méltóságot sárba tiporva.

Tanulságok a személyzet számára

A történetek között szerepel egy óva intő példa is: egy gyanútlan alkalmazott a szobában hagyott házi süteményből evett, amiről később kiderült, hogy nem várt összetevőket tartalmazott. Ez az eset is megerősíti a szigorú szabályt, miszerint a személyzetnek tilos bármit elfogyasztania, amit a távozó vendég hátrahagyott.