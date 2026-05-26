Brutális erejű földrengés rázta meg a világ legnagyobb rézbányáját

Hatalmas pánik tört ki május 25-én délután Chilében, amikor a Richter-skála szerinti 6,9-es erősségű földrengés rázta meg a világ legnagyobb réztermelő régióját. Az amerikai földtani intézet (USGS) mérései szerint a rengés fészke 109 kilométeres mélységben volt, ám a felszínen így is félelmetes erővel csapott le. A helyiek az utcákra rohantak, miközben a bányavárosokban azonnal megszakadt az áram- és a vízellátás.

A gigantikus állami rézbányászat, a Codelco azonnal vészhelyzeti protokollt léptetett életbe, és részben leállította a munkát. Az óriási porfelhők miatt ugyanis a külszíni fejtéseken teljesen megszűntek a látási viszonyok, és a hirtelen áramkimaradások is megbénították a rendszert. Más bányászati óriások, mint a BHP és az Antofagasta szerencsésebbek voltak, náluk nem keletkezett kár.

Hatalmas földrengés vágta el a külvilágtól a bányászokat

Mindenki a legrosszabbtól tartott, de a csodával határos módon a katasztrófa nem követelt emberéletet. Ricardo Munizaga, a chilei katasztrófavédelem regionális igazgatója megnyugtató, ám drámai hírekről számolt be a helyi televíziónak:

A földrengés ugyan földcsuszamlásokat idézett elő egyes termelési területeken, de sérülésekről vagy más súlyos vészhelyzetekről nem érkezett jelentés

– nyilatkozta Munizaga a 24 Horas csatornának.

Calama városában, ahol a bányászok többsége él, a lakosság órákig sötétségben és víz nélkül maradt, de a kulcsfontosságú infrastruktúra szerencsére túlélte a brutális csapást. A bányákban azóta is gőzerővel vizsgálják a létesítményeket, hogy teljesen biztonságos-e a visszatérés a föld alá – írja a Straits Times.