Brutális erejű földrengés rázta meg a világ legnagyobb rézbányáját

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 06:45
A hétfő délutáni órákban hirtelen megmozdult a föld Chile legfontosabb bányavidékén, Antofagastában. A 6,9-es erősségű, pusztító erejű földrengés pillanatok alatt sötétségbe borította a környéket, a bányákban azonnal leállt a munka, és megkezdődött a fejvesztett menekülés. De vajon mindenkinek sikerült épségben kijutnia a föld alól?
Hatalmas pánik tört ki május 25-én délután Chilében, amikor a Richter-skála szerinti 6,9-es erősségű földrengés rázta meg a világ legnagyobb réztermelő régióját. Az amerikai földtani intézet (USGS) mérései szerint a rengés fészke 109 kilométeres mélységben volt, ám a felszínen így is félelmetes erővel csapott le. A helyiek az utcákra rohantak, miközben a bányavárosokban azonnal megszakadt az áram- és a vízellátás.

Földrengés rázta meg a chilei bányavidéket: a 6,9-es erősségű földmozgás után hatalmas porfelhő borította el a tájat, a bányákban azonnal leállt a munka Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

A gigantikus állami rézbányászat, a Codelco azonnal vészhelyzeti protokollt léptetett életbe, és részben leállította a munkát. Az óriási porfelhők miatt ugyanis a külszíni fejtéseken teljesen megszűntek a látási viszonyok, és a hirtelen áramkimaradások is megbénították a rendszert. Más bányászati óriások, mint a BHP és az Antofagasta szerencsésebbek voltak, náluk nem keletkezett kár.

Hatalmas földrengés vágta el a külvilágtól a bányászokat

Mindenki a legrosszabbtól tartott, de a csodával határos módon a katasztrófa nem követelt emberéletet. Ricardo Munizaga, a chilei katasztrófavédelem regionális igazgatója megnyugtató, ám drámai hírekről számolt be a helyi televíziónak:

A földrengés ugyan földcsuszamlásokat idézett elő egyes termelési területeken, de sérülésekről vagy más súlyos vészhelyzetekről nem érkezett jelentés

 – nyilatkozta Munizaga a 24 Horas csatornának.

Calama városában, ahol a bányászok többsége él, a lakosság órákig sötétségben és víz nélkül maradt, de a kulcsfontosságú infrastruktúra szerencsére túlélte a brutális csapást. A bányákban azóta is gőzerővel vizsgálják a létesítményeket, hogy teljesen biztonságos-e a visszatérés a föld alá – írja a Straits Times.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
