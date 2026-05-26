"15 nap alatt életét vesztette az én tökéletes 11 éves kislányom"

Amanda Axiak mindössze 15 nap alatt vesztette el kislányát, Alicia-Adele-t, miután kiderült, agresszív agydaganattal küzd. A 11 éves kislány első tünetei mindössze 15 nappal a halála előtt jelentek meg. Kórmegállapításakor azonban kiderült, hogy műthetetlen és gyógyíthatatlan diffúz középvonali gliómája van. Egy olyan típusú tumor, ami a gyermekkori agydaganatos halálozások vezető oka.

Napok alatt elvitte a kór a 11 éves Aliciát. Fotó: Justgiving

Napok alatt elvitte a kór a 11 évest

Alicia lelkes táncos és tornász volt, aki április 10-én kelt arra először, hogy zsibbadt a karja. Ez az érzés néhány órán belül pedig már az arcában és lábában is megjelent. Miután szülei és háziorvosa attól tartottak, sztrókja lehet, sürgősségire vitték, ahol MRI-t csináltak. Így derült ki a lesújtó diagnózis, amelyet követően Alicia kevesebb mint két héten belül elhunyt 2025. április 25-én. Csupán 15 nappal az első tünetek megjelenését követően.

A diagnózis volt életem legszörnyűbb napja. Fel sem tudtam fogni. Olyan volt, mintha véget ért volna a világom. Alicia diagnózisa előtt még soha nem hallottam a diffúz középvonali gliómáról. Tudom, minden anya ezt mondja a gyermekéről, de Alicia tényleg tökéletes volt. Aranyból volt a szíve, imádta a gyerekeket, mindig gondoskodni akart róluk. Élete utolsó napjaiban sem hagyta el a másokról való gondoskodás ösztöne. Rövid utolsó napjaiban is önzetlen, vicces és szeretetteljes maradt. Vigasztalta a többi gyermeket, és megőrizte ragyogó személyiségét. Hihetetlenül bátor volt

- nyilatkozta összetört édesanyja, akinek szavait Alicia iskolájának igazgatója is igazolta, írja a Mirror: