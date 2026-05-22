Kitálalt a légiutas-kísérő: ezek az utastípusok teljesen kiborítják a személyzetet

A repülőgépek fedélzetén létezik egy íratlan szabályzat, amelyet minden utazónak be kellene tartania a békés és biztonságos út érdekében. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy bizonyos szokásaikkal alaposan megnehezítik az utastérben dolgozók életét. Egy tapasztalt légiutas-kísérő most összeszedte azokat a legidegesítőbb utasokat és viselkedési formákat, amelyeket azonnal el kellene felejtenünk a levegőben.
A több mint egy évtizedes repülési tapasztalattal rendelkező Charity Moore pontosan tudja, melyek a leggyakoribb udvariatlanságok a repülőgépeken.
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy az utasok összekeverik a segélyhívó gomb funkcióját a szemeteskonténerrel. A gombot kizárólag fontos esetekben, például hirtelen rosszullétkor vagy beszorult üléshelyzetben szabadna megnyomni. Ha valaki csak a kiürült vizespalackjától vagy a csokipapírtól akar megszabadulni, meg kell várnia, amíg a személyzet a gyűjtőzsákokkal végigvonul a sorok között, hogy összeszedje a szemetet.
Ugyancsak komoly fizikai akadályt jelent, amikor a folyosón dolgozó, nehéz kocsikat mozgató személyzet sarkában szorosan megállnak a mosdóra várók. A szakértő szerint a hátulról jövő, nyakba lihegő türelmetlenség zavaró és balesetveszélyes, így mindenkitől néhány lépés távolságtartást kér.
A fedélzeti feszültség jelentős része megelőzhető lenne, ha az emberek felkészülten lépnének a fedélzetre. Meglepően sokan érkeznek úgy a repülőre, hogy fogalmuk sincs, hova szól a jegyük. Ez a tanácstalanság teljesen blokkolja a folyosót, feltartja a mögöttük álló tömeget, és értékes perceket vesz el a menetrendből. A megoldás egyszerű: a beszállókártyán szereplő betű- és számsorozatot még a belépés előtt memorizálni kell, majd céltudatosan elfoglalni a helyet.
Elterjedt probléma a fülhallgató nélküli telefonálás és videónézés. A zárt utastérben, ahol órákon át össze vannak zárva idegenek, a maximális hangerőn pörgetett közösségi média, a hangos filmnézés vagy a videóhívások pillanatok alatt feszültséget szülnek. Az önreflexió hiánya ilyenkor a többi utast és a munkájukat végzőket egyaránt terheli.
A légiutas-kísérő feladata elsősorban a biztonság garantálása, az életmentés vészhelyzetben, valamint az ételek és italok felszolgálása, semmiképpen sem a felnőtt emberek utáni takarítás. Moore kiemelte, hogy a repülőgépes WC-k használata után rengetegen nyitva hagyják az ajtót, a kellemetlen szagok pedig gyorsan tönkreteszik a közeli üléseken utazók komfortérzetét. Ennél is aggasztóbb, hogy a tapasztalatok szerint a kézmosás alapvető lépése is megdöbbentően sokszor elmarad.
