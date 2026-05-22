Kitálalt a légiutas-kísérő: ezek az utastípusok teljesen kiborítják a személyzetet

A repülőgépek fedélzetén létezik egy íratlan szabályzat, amelyet minden utazónak be kellene tartania a békés és biztonságos út érdekében. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy bizonyos szokásaikkal alaposan megnehezítik az utastérben dolgozók életét. Egy tapasztalt légiutas-kísérő most összeszedte azokat a legidegesítőbb utasokat és viselkedési formákat, amelyeket azonnal el kellene felejtenünk a levegőben.

Ezeket az utastípusokat utálja minden egyes légiutas-kísérő. Te ne légy köztük!

Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

Szemét és tolakodás: indokolatlan gombnyomogatás a hulladék miatt, és fizikai akadályozás a folyosón.

indokolatlan gombnyomogatás a hulladék miatt, és fizikai akadályozás a folyosón. Káosz és hangerő: késve keresett ülőhelyek a beszállásnál, valamint fülhallgató nélküli videózás.

késve keresett ülőhelyek a beszállásnál, valamint fülhallgató nélküli videózás. Mosdóhigiénia: nyitva hagyott WC-ajtók az utastérben és az alapvető kézmosás elmaradása.

Mi a légiutas-kísérők legnagyobb bosszúsága a fedélzeten?

A több mint egy évtizedes repülési tapasztalattal rendelkező Charity Moore pontosan tudja, melyek a leggyakoribb udvariatlanságok a repülőgépeken.

A potyaszemét és a tolakodás

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy az utasok összekeverik a segélyhívó gomb funkcióját a szemeteskonténerrel. A gombot kizárólag fontos esetekben, például hirtelen rosszullétkor vagy beszorult üléshelyzetben szabadna megnyomni. Ha valaki csak a kiürült vizespalackjától vagy a csokipapírtól akar megszabadulni, meg kell várnia, amíg a személyzet a gyűjtőzsákokkal végigvonul a sorok között, hogy összeszedje a szemetet.

Ugyancsak komoly fizikai akadályt jelent, amikor a folyosón dolgozó, nehéz kocsikat mozgató személyzet sarkában szorosan megállnak a mosdóra várók. A szakértő szerint a hátulról jövő, nyakba lihegő türelmetlenség zavaró és balesetveszélyes, így mindenkitől néhány lépés távolságtartást kér.

Káosz a beszállásnál és a közösségi média fogsága

A fedélzeti feszültség jelentős része megelőzhető lenne, ha az emberek felkészülten lépnének a fedélzetre. Meglepően sokan érkeznek úgy a repülőre, hogy fogalmuk sincs, hova szól a jegyük. Ez a tanácstalanság teljesen blokkolja a folyosót, feltartja a mögöttük álló tömeget, és értékes perceket vesz el a menetrendből. A megoldás egyszerű: a beszállókártyán szereplő betű- és számsorozatot még a belépés előtt memorizálni kell, majd céltudatosan elfoglalni a helyet.