Ne légy olyan utas, akit ki nem állhatnak a stewardesszek.

Kitálalt a légiutas-kísérő: ezek az utastípusok teljesen kiborítják a személyzetet

fedélzet
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 15:15
légiutas-kísérőutasrepülőgép
A fedélzeten kialkult kellemetlen helyzetek jelentős része könnyedén megelőzhető lenne, ha az utasok jobban odafigyelnének a viselkedésükre a repülőgépeken. Néhány egyszerű szabály betartásával ugyanis bárki hozzájárulhat ahhoz, hogy az út nyugodtabb legyen, és a légiutas-kísérők munkája is gördülékenyebbé váljon. Fogadjunk, hogy egyet-egyet te is megszegsz belőlük néha!
Oroszi Rita
A szerző cikkei

A repülőgépek fedélzetén létezik egy íratlan szabályzat, amelyet minden utazónak be kellene tartania a békés és biztonságos út érdekében. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy bizonyos szokásaikkal alaposan megnehezítik az utastérben dolgozók életét. Egy tapasztalt légiutas-kísérő most összeszedte azokat a legidegesítőbb utasokat és viselkedési formákat, amelyeket azonnal el kellene felejtenünk a levegőben.

Légiutas-kísérő lefelé fordított hüvelykujjal.
Ezeket az utastípusokat utálja minden egyes légiutas-kísérő. Te ne légy köztük!
Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock
  • Szemét és tolakodás: indokolatlan gombnyomogatás a hulladék miatt, és fizikai akadályozás a folyosón.
  • Káosz és hangerő: késve keresett ülőhelyek a beszállásnál, valamint fülhallgató nélküli videózás.
  • Mosdóhigiénia: nyitva hagyott WC-ajtók az utastérben és az alapvető kézmosás elmaradása.

Mi a légiutas-kísérők legnagyobb bosszúsága a fedélzeten?

A több mint egy évtizedes repülési tapasztalattal rendelkező Charity Moore pontosan tudja, melyek a leggyakoribb udvariatlanságok a repülőgépeken.

A potyaszemét és a tolakodás

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy az utasok összekeverik a segélyhívó gomb funkcióját a szemeteskonténerrel. A gombot kizárólag fontos esetekben, például hirtelen rosszullétkor vagy beszorult üléshelyzetben szabadna megnyomni. Ha valaki csak a kiürült vizespalackjától vagy a csokipapírtól akar megszabadulni, meg kell várnia, amíg a személyzet a gyűjtőzsákokkal végigvonul a sorok között, hogy összeszedje a szemetet.

Ugyancsak komoly fizikai akadályt jelent, amikor a folyosón dolgozó, nehéz kocsikat mozgató személyzet sarkában szorosan megállnak a mosdóra várók. A szakértő szerint a hátulról jövő, nyakba lihegő türelmetlenség zavaró és balesetveszélyes, így mindenkitől néhány lépés távolságtartást kér.

Káosz a beszállásnál és a közösségi média fogsága

A fedélzeti feszültség jelentős része megelőzhető lenne, ha az emberek felkészülten lépnének a fedélzetre. Meglepően sokan érkeznek úgy a repülőre, hogy fogalmuk sincs, hova szól a jegyük. Ez a tanácstalanság teljesen blokkolja a folyosót, feltartja a mögöttük álló tömeget, és értékes perceket vesz el a menetrendből. A megoldás egyszerű: a beszállókártyán szereplő betű- és számsorozatot még a belépés előtt memorizálni kell, majd céltudatosan elfoglalni a helyet.

Elterjedt probléma a fülhallgató nélküli telefonálás és videónézés. A zárt utastérben, ahol órákon át össze vannak zárva idegenek, a maximális hangerőn pörgetett közösségi média, a hangos filmnézés vagy a videóhívások pillanatok alatt feszültséget szülnek. Az önreflexió hiánya ilyenkor a többi utast és a munkájukat végzőket egyaránt terheli.

Higiéniai katasztrófa a miniatűr mosdókban

A légiutas-kísérő feladata elsősorban a biztonság garantálása, az életmentés vészhelyzetben, valamint az ételek és italok felszolgálása, semmiképpen sem a felnőtt emberek utáni takarítás. Moore kiemelte, hogy a repülőgépes WC-k használata után rengetegen nyitva hagyják az ajtót, a kellemetlen szagok pedig gyorsan tönkreteszik a közeli üléseken utazók komfortérzetét. Ennél is aggasztóbb, hogy a tapasztalatok szerint a kézmosás alapvető lépése is megdöbbentően sokszor elmarad.

Ezektől az utastípusoktól a légiutas-kísérők a falra másznak; nézd meg a videóban, kik is ők:

