A túlzott alkoholfogyasztás problémái a légiközlekedés során.

Részeg utasok – Kié a felelősség, és milyen büntetés jár az ebből fakadó rendbontásért?

alkoholfogyasztás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 10:15
légi közlekedésrendbontásrészeg utas
A légi közlekedésben egyre gyakrabban okoznak fennakadást a fegyelmezetlen utasok, akik késéseket, kényszerintézkedéseket és biztonsági kockázatot jelentenek. A beszámolók szerint egyre gyakoribbak a részeg utasok, és jelenlétük már nemcsak kényelmetlenséget, hanem biztonsági kockázatot is jelent a repülés során.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Egy éjszakai Chicago–Los Angeles járaton például egy erősen részeg utas már a felszállás előtt rosszul lett, ami miatt a repülőgépet vissza kellett fordítani a kapuhoz, takarítást rendeltek el, az érintettet pedig leszállították. Az eset közel egyórás késést okozott, és bár végül sikerült biztonságosan felszállni, a helyzet jól mutatja, milyen következményekkel járhat egyetlen ittas ember jelenléte a fedélzeten.

Részeg utast szállítanak le egy repülőgépről.
A részeg utasok egyre gyakrabban okoznak komoly problémákat a fedélzeten, amely számos kérdést felvet a repülésbiztonság kapcsán
Fotó: 123RF
  • A rendbontó ittas utasok a fedélzeten késéseket és biztonsági kockázatot jelentenek.
  • A légitársaságok és repülőterek között vita folyik arról, ki felelős a megelőzésért.
  • Egyre többen támogatják az alkoholfogyasztás korlátozását a beszállás előtt.

A részeg utasok egyre súlyosabb gondot jelentenek a légi közlekedésben

A légi személyzet által benyújtott jelentések alapján a problémás fedélzeti viselkedések túlnyomó többsége az alkoholhoz köthető. Szóbeli agresszió, verekedés, zaklatás, a személyzet utasításainak figyelmen kívül hagyása – a beszámolók szerint ezeknél az eseteknél szinte kivétel nélkül megjelenik az alkoholfogyasztás. Felmérések alapján az utazók többsége már találkozott részeg utasokkal, és sokan súlyos, kezelendő gondnak tartják a jelenséget.

A vita leginkább arról szól, kinek kellene megelőznie az ilyen helyzeteket. A fedélzeti személyzet gyakran jelzi, hogy zárt térben, több száz utas biztonságáért felelve rendkívül nehéz egy agresszív, vagy nem együttműködő ittas embert kezelni. Bár kapnak konfliktuskezelési és deeszkalációs képzést, a gyakorlatban ez sokszor nem elegendő, főleg ha az érintett utas már a felszállás előtt lerészegedett.

egy szőke nőt leszállítottak a repülőgépről, kikíséri egy férfi alkalmazott a géptől.
Megéri? A repülőgépen való rendbontást komoly pénzbirsággal, illetve egyes légitársaságok örökös repüléstől való eltiltással büntethetik
Fotó: Agnor Mark Rayan / 123RF

Kié a felelősség a fedélzeten?

Sokan a repülőtéri bárokat és vendéglátóhelyeket tartják felelősnek, ahol gyakorlatilag korlátlanul fogyasztható alkohol. Mások szerint a légitársaságoknak kellene szigorúbban ellenőrizniük az utasokat beszálláskor, vagy egyértelmű szabályokat bevezetniük az alkoholfogyasztásra. Az is gyakran felmerül, hogy a zsúfolt kabin, a csökkenő lábtér, a poggyászdíjak miatti feszültség és a késések együttese alkohol mellett könnyen elszabaduló konfliktushelyzetet teremt.

A hatóságok bizonyos esetekben súlyos pénzbírságokat szabnak ki, és a légitársaságok élhetnek azzal a jogukkal, hogy egyes utasokat végleg kitiltsanak járataikról. Ennek ellenére az alkohol korlátozása kényes kérdés: jelentős bevételi forrást jelent mind a repülőterek, mind a prémium szolgáltatásokat nyújtó légitársaságok számára.

Egyre többen támogatnák az előzetes korlátozásokat, például az italok számának maximalizálását vagy akár a beszállás előtti ellenőrzéseket. A kérdés azonban továbbra is nyitott: hogyan lehet úgy kezelni a részeg utas okozta problémákat, hogy közben ne sérüljenek aránytalanul az utazók jogai és az iparág gazdasági érdekei.

Az alábbi videón egy részeg női utas tombolása látható: 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
