Részeg utasok – Kié a felelősség, és milyen büntetés jár az ebből fakadó rendbontásért?

Egy éjszakai Chicago–Los Angeles járaton például egy erősen részeg utas már a felszállás előtt rosszul lett, ami miatt a repülőgépet vissza kellett fordítani a kapuhoz, takarítást rendeltek el, az érintettet pedig leszállították. Az eset közel egyórás késést okozott, és bár végül sikerült biztonságosan felszállni, a helyzet jól mutatja, milyen következményekkel járhat egyetlen ittas ember jelenléte a fedélzeten.
A légi személyzet által benyújtott jelentések alapján a problémás fedélzeti viselkedések túlnyomó többsége az alkoholhoz köthető. Szóbeli agresszió, verekedés, zaklatás, a személyzet utasításainak figyelmen kívül hagyása – a beszámolók szerint ezeknél az eseteknél szinte kivétel nélkül megjelenik az alkoholfogyasztás. Felmérések alapján az utazók többsége már találkozott részeg utasokkal, és sokan súlyos, kezelendő gondnak tartják a jelenséget.
A vita leginkább arról szól, kinek kellene megelőznie az ilyen helyzeteket. A fedélzeti személyzet gyakran jelzi, hogy zárt térben, több száz utas biztonságáért felelve rendkívül nehéz egy agresszív, vagy nem együttműködő ittas embert kezelni. Bár kapnak konfliktuskezelési és deeszkalációs képzést, a gyakorlatban ez sokszor nem elegendő, főleg ha az érintett utas már a felszállás előtt lerészegedett.
Sokan a repülőtéri bárokat és vendéglátóhelyeket tartják felelősnek, ahol gyakorlatilag korlátlanul fogyasztható alkohol. Mások szerint a légitársaságoknak kellene szigorúbban ellenőrizniük az utasokat beszálláskor, vagy egyértelmű szabályokat bevezetniük az alkoholfogyasztásra. Az is gyakran felmerül, hogy a zsúfolt kabin, a csökkenő lábtér, a poggyászdíjak miatti feszültség és a késések együttese alkohol mellett könnyen elszabaduló konfliktushelyzetet teremt.
A hatóságok bizonyos esetekben súlyos pénzbírságokat szabnak ki, és a légitársaságok élhetnek azzal a jogukkal, hogy egyes utasokat végleg kitiltsanak járataikról. Ennek ellenére az alkohol korlátozása kényes kérdés: jelentős bevételi forrást jelent mind a repülőterek, mind a prémium szolgáltatásokat nyújtó légitársaságok számára.
Egyre többen támogatnák az előzetes korlátozásokat, például az italok számának maximalizálását vagy akár a beszállás előtti ellenőrzéseket. A kérdés azonban továbbra is nyitott: hogyan lehet úgy kezelni a részeg utas okozta problémákat, hogy közben ne sérüljenek aránytalanul az utazók jogai és az iparág gazdasági érdekei.
Az alábbi videón egy részeg női utas tombolása látható:
